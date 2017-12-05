Что уже известно?

«Зенит» сделал предложение футбольному клубу «Тосно» о покупке 26-летнего форварда Антона Заболотного. Эту информацию подтвердил генеральный директор тосненцев Вячеслав Матюшенко. По его словам, клуб из Ленинградской области получил предложения из «Зенита» и «Краснодара», однако руководитель оценил трансфер в команду Роберто Манчини как высоко вероятный.

Боссам «Тосно» еще предстоит провести встречу с представителями «Зенита», а также с самим Заболотным. Игрок подтвердил желание перейти в петербургский клуб, однако уточнил, что личного с ним по вопросу перехода еще никто не контактировал.

Чем Заболотный заслужил приглашение из топ-клуба?

Антон Заболотный выходил в стартовом составе «Тосно» в 19 матчах премьер-лиги из 19, только один раз его заменили по ходу матча – в середине октября на выезде в Перми, тосненцы сыграли с «Амкаром» 0:0.

На счету Заболотного четыре забитых мяча в РФПЛ, самое примечательное, что он отличался в матчах с топ-соперниками: ЦСКА (дебютный гол в премьер-лиге), «Локомотивом» (победа «Тосно»), «Спартаком» (ничья 2:2 после 0:2 к 86-й минуте, у Заболотного ничейный гол и голевой пас на первый мяч) и «Краснодаром» (открыл счет на 4-й минуте, но команда проиграла).

Кроме того, Заболотный осенью дебютировал в составе сборной России: Станислав Черчесов вызвал его на товарищеский матч с «Динамо», выпустил в стартовом составе, и форвард отличился уже на 39-й минуте игры за национальную команду. После этого нападающий не пропускал сборов Черчесова и трижды появлялся на замену в боевых версиях сборной России: 11 минут против Южной Кореи, 8 – с Ираном и 3 – с Аргентиной.

Почему «Тосно» отдает своего топ-форварда?

«Тосно» – клуб, который лучше остальных аутсайдеров развивает игроков, причем не только молодых. Заболотному 26 лет, его партнеру по атаке Евгению Маркову, который играет меньше, но уже забил 8 мячей, в том числе сделал единственный хет-трик сезона, 23 года, левому защитнику Евгению Чернову, арендованному у «Зенита» и тоже заслужившему вызов в сборную из «Тосно», 25.

В то же время «Тосно» – один из немногих российских клубов, который живет строго внутри частного бюджета. У клуба есть владелец, логотип которого размещен на груди, способный сейчас инвестировать лимитированную сумму. Сам Заболотный признавался, что в «Тосно» есть финансовые проблемы с самого начала выступления команды в премьер-лиге.

В СМИ появлялась информация о желании «Тосно» найти зимой вариант для продажи Заболотного, чтобы улучшить финансовое состояние клуба. Однако гендиректор Вячеслав Матюшенко позже заявил, что сделка по форварду будет заключена только в случае достойного предложения как для «Тосно», так и для игрока. Острой необходимости продавать Заболотного, по его словам, не существовало.

Transfermarkt.de оценивает Заболотного в 800 тысяч евро, эта сумма установлена 2 октября 2017-го. По сравнению с началом сезона она выросла на 30%, с 600 тысяч евро. Краснодарский клуб сделал предложение, немного превышающее рыночную стоимость, в клубе из Ленобласти, судя по всему, рассчитывают на более щедрые условия от «Зенита».

«Тосно» собирается выручить за нападающего 2 миллиона евро. Согласно оценкам специалистов и заявлениям руководителей клуба, годовой бюджет тосненцев – это сумма в районе 8-10 миллионов евро.