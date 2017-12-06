«ПЕРЕЖИЛ С «ЛИВЕРПУЛЕМ» ВСЯКОЕ»

– Крис, спасибо, что выбрали для нас время в своем сумасшедшем графике.

– Не стоит благодарности. Современные средства связи насыщают мои сутки до предела. В том числе и общением с друзьями.

– Тогда напомните, что вас, ирландца по крови, связывает с «Ливерпулем»?

– Надеюсь, взаимная любовь. Помимо того, что я и вся моя семья – давние болельщики клуба, до некоторых пор мне принадлежала доля акций «Ливерпуля». Признаюсь, я собирался передать их по наследству, но однажды пришлось переуступить частичку клуба новым американским владельцам. То была неприятная история. За ее подробностями можете обратиться к архивам британской прессы.

– Вы пережили вместе с «Ливерпулем» разные времена, что вспоминаете в первую очередь?

– Конечно, я видел и чувствовал всякое: ликовал в дни больших побед и скорбел в дни поражений. Я пропустил через себя обе трагедии с нашими болельщиками в 85-м и 89-м. Помню как рыдал от счастья после финала Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005-м.

– Это был пик ваших футбольных эмоций?

– Можно и так сказать. Тогда мы отпустили «Милан» невозможно далеко – 0:3 после первого тайма – и невозможным же образом его за пять минут догнали во втором, а затем выиграли по пенальти. То ощущение гордости, восторга и необыкновенного счастья останется со мной навсегда.

– Чью майку после того финала вы заполучили?

– Джеррард – мой давний друг. Куда бы он делся?

– Полагаю, она у вас не единственная в коллекции.

– О, да! Кроме Стивена, в разное время меня осчастливили и Оуэн, и Бергер, и Каррагер, и Суарес.

– А как насчет нынешней банды? Дарят?

– Считайте, что обмениваемся памятными сувенирами с авторскими подписями. Например, Коутиньо, Фермино, и Салах ставят автографы на своих майках и передают мне, а я подписываю для них альбомы.

– Обратил внимание, что вы «запали» на группу атаки «Ливерпуля». А что с остальными?

– Скажу так: нашей обороне нужно быть внимательнее к любому сопернику, а не только к грандам. Много пропускаем из необязательного. Но я верю, что команда на пути к титулу. Не знаю – где мы нашумим, но с Клоппом точно можем что-нибудь выиграть в Англии или в Европе.

«СПАРТАК» ЛЮБЯТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВОДКУ»

– 6-го декабря ваши играют на «Энфилде» со «Спартаком». Что скажете?

– Нам нужно занимать первое место в группе хотя бы ради престижа «Ливерпуля». Я уважаю испанский футбол, помню сколько для нас сделал тот же Хаби Алонсо, но «Севилья» не может быть выше нас. Да, «Спартак» – достаточно силен, однако дома мы должны обыгрывать эту команду в любом случае.

– Вы сказали, что «Спартак» силен. Следите за российским футболом и знаете его историю?

– Я много раз бывал в вашей стране и очень уважаю вашего зрителя. Однажды, прямо на концерте в Кремле перед исполнением песни «Moonlight and vodka», я поблагодарил представителей «Спартака» за необыкновенный подарок. Зная о моей любви к футболу, сотрудники клуба передали мне в гримерку 5-литровую бутыль водки, с огромной этикеткой, оформленной в спартаковском стиле. Так вот, когда я поделился со зрителями этой радостью, полуторатысячный зал взревел. Я понял, что «Спартак» в России любят больше других, и мне он стал интересен.

– Может, это была реакция на водку?

– Нет, нет, я чувствую разницу, поверьте.

– Где будете смотреть матч?

– Если не случится ничего неожиданного – в своей ложе на «Энфилде» в кругу друзей.

– Кстати, вы поете гимн со всеми?

– О! Я его не просто пою. Я его ору.

– Многое бы отдал, чтобы насладиться YNWA в вашем орущем исполнении.

– Можете пока послушать в классическом. Акапелла. Я уже кинул вам ссылку

– Собираетесь к нам приехать во время чемпионата мира?

– Пока только лишь хочу, но еще ничего не планировал и из запланированного не отменял.