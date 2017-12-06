Крис Де Бург: Гимн «Ливерпуля» на «Энфилде» я не пою. Я ору!
Звезда шоу-бизнеса, исполнитель мирового хита на все времена «Lady in red» Крис Де Бург дал эксклюзивное интервью «Советскому спорту».
«ПЕРЕЖИЛ С «ЛИВЕРПУЛЕМ» ВСЯКОЕ»
– Крис, спасибо, что выбрали для нас время в своем сумасшедшем графике.
– Не стоит благодарности. Современные средства связи насыщают мои сутки до предела. В том числе и общением с друзьями.
– Тогда напомните, что вас, ирландца по крови, связывает с «Ливерпулем»?
– Надеюсь, взаимная любовь. Помимо того, что я и вся моя семья – давние болельщики клуба, до некоторых пор мне принадлежала доля акций «Ливерпуля». Признаюсь, я собирался передать их по наследству, но однажды пришлось переуступить частичку клуба новым американским владельцам. То была неприятная история. За ее подробностями можете обратиться к архивам британской прессы.
– Вы пережили вместе с «Ливерпулем» разные времена, что вспоминаете в первую очередь?
– Конечно, я видел и чувствовал всякое: ликовал в дни больших побед и скорбел в дни поражений. Я пропустил через себя обе трагедии с нашими болельщиками в 85-м и 89-м. Помню как рыдал от счастья после финала Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005-м.
– Это был пик ваших футбольных эмоций?
– Можно и так сказать. Тогда мы отпустили «Милан» невозможно далеко – 0:3 после первого тайма – и невозможным же образом его за пять минут догнали во втором, а затем выиграли по пенальти. То ощущение гордости, восторга и необыкновенного счастья останется со мной навсегда.
– Чью майку после того финала вы заполучили?
– Джеррард – мой давний друг. Куда бы он делся?
– Полагаю, она у вас не единственная в коллекции.
– О, да! Кроме Стивена, в разное время меня осчастливили и Оуэн, и Бергер, и Каррагер, и Суарес.
– А как насчет нынешней банды? Дарят?
– Считайте, что обмениваемся памятными сувенирами с авторскими подписями. Например, Коутиньо, Фермино, и Салах ставят автографы на своих майках и передают мне, а я подписываю для них альбомы.
– Обратил внимание, что вы «запали» на группу атаки «Ливерпуля». А что с остальными?
– Скажу так: нашей обороне нужно быть внимательнее к любому сопернику, а не только к грандам. Много пропускаем из необязательного. Но я верю, что команда на пути к титулу. Не знаю – где мы нашумим, но с Клоппом точно можем что-нибудь выиграть в Англии или в Европе.
«СПАРТАК» ЛЮБЯТ БОЛЬШЕ ЧЕМ ВОДКУ»
– 6-го декабря ваши играют на «Энфилде» со «Спартаком». Что скажете?
– Нам нужно занимать первое место в группе хотя бы ради престижа «Ливерпуля». Я уважаю испанский футбол, помню сколько для нас сделал тот же Хаби Алонсо, но «Севилья» не может быть выше нас. Да, «Спартак» – достаточно силен, однако дома мы должны обыгрывать эту команду в любом случае.
– Вы сказали, что «Спартак» силен. Следите за российским футболом и знаете его историю?
– Я много раз бывал в вашей стране и очень уважаю вашего зрителя. Однажды, прямо на концерте в Кремле перед исполнением песни «Moonlight and vodka», я поблагодарил представителей «Спартака» за необыкновенный подарок. Зная о моей любви к футболу, сотрудники клуба передали мне в гримерку 5-литровую бутыль водки, с огромной этикеткой, оформленной в спартаковском стиле. Так вот, когда я поделился со зрителями этой радостью, полуторатысячный зал взревел. Я понял, что «Спартак» в России любят больше других, и мне он стал интересен.
– Может, это была реакция на водку?
– Нет, нет, я чувствую разницу, поверьте.
– Где будете смотреть матч?
– Если не случится ничего неожиданного – в своей ложе на «Энфилде» в кругу друзей.
– Кстати, вы поете гимн со всеми?
– О! Я его не просто пою. Я его ору.
– Многое бы отдал, чтобы насладиться YNWA в вашем орущем исполнении.
– Можете пока послушать в классическом. Акапелла. Я уже кинул вам ссылку
– Собираетесь к нам приехать во время чемпионата мира?
– Пока только лишь хочу, но еще ничего не планировал и из запланированного не отменял.