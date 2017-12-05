Мы не должны обольщаться теми шестью голами, которые армейцы забили в ворота «Тосно». Гончаренко уже давно определился с обоймой игроков, хотя и выбор у него, откровенно говоря, не очень велик. Гончаренко нашел неожиданное усиление атаки в лице Вернблума. И сразу перед штрафной и в самой штрафной армейцы стали цепляться за мяч, стали навязывать борьбу. Но обольщаться этому не стоит. Этого хватает в нашем чемпионате, а в игре Лиги чемпионов да еще с таким соперником, этого вряд ли хватит, чтобы поставить проблемы перед обороной «МЮ». Тем более, в Манчестере не будет играть Вернблум. Поэтому нападение ЦСКА будет ослаблено.

Но у армейцев достаточно опытная оборона и вратарь. Уверен, что «Манчестер» выиграет, но не крупно.

Головину надо показаться в Европе. Но когда человеку очень нужно показаться, он на этом зацикливается. Головину на фоне Погба и других не особенно удастся показать. Он может показаться только в коллективной игре. Конечно, за ним будут следить, но это может сыграть с Сашей злую шутку. Если он будет сильно пытаться проявить себя, от этого может пострадать командная игра.