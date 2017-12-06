В Манчестере у ЦСКА возникли проблемы в обороне: и при контратаках «МЮ», и при позиционном созидании англичан. В обоих случаях ключевой фигурой команды Жозе Моуринью был Ромелу Лукаку.

Лукаку в последнее время является самой обсуждаемой фигурой «МЮ». Из-за дефицита голов. В 12 матчах с начала ноября и до игры с ЦСКА он забил за «красных дьяволов» лишь один мяч! Но по-прежнему является незаменимым. В АПЛ и Лиге чемпионов ко вчерашнему дню он сыграл все игры и ни разу не был заменен. Значит, Моуринью ему безгранично доверяет. И игра с ЦСКА показала, что есть за что. И дело не в его минувших заслугах (в начале сезона он забил три гола в Лиге чемпионов и восемь в АПЛ), а в важности его как элемента командой игры.

НЕПОДСТУПНЫЙ БЕЛЬГИЙСКИЙ ВОИН

В контратаках «МЮ» Лукаку - главный адресат для передач. Отобрав мяч, партнеры сразу кидают на него взгляд, а часто вместе с ним и мяч. И это выигрышная стратегия: если бельгийский воин отклеивается от защитника под передачу в недодачу, то у того просто не остается шансов обойти этот шкаф и сыграть на опережение - в лучшем случае навязать борьбу, промассировав спину нападающему.

Самой громкой в первом тайме манчестерского матча была штанга (болельщики вели себя гораздо тише), когда в нее угодил Рэшфорд. А передачу ему сделал Лукаку, в начальной фазе контратаки отскочивший от Василия Березуцкого и зацепившийся за мяч. Когда происходит подобное и «МЮ» несется лицом к воротам на разряженном пространстве, для соперника все превращается в лотерею: повезет или нет. ЦСКА удача подмигнула.

После этого эпизода «МЮ» прощал ЦСКА в схожих моментах еще несколько раз. А где-то армейцев выручал Акинфеев. В начале второго тайма он справился с ударом Рэшфорда, которому предшествовала выигранная Лукаку борьба у Игнашевича и скидка.

Но вечно так продолжаться не могло. На 66-й минуте у «МЮ» в подобной атаке забил Рэшфорд (опять он!) - Лукаку выиграл борьбу вновь у Игнашевича. После победы в единоборстве Лукаку два в два против защитников остались Мата и Рэшфорд. В такой ситуации они могут разобраться с кем-угодно, а не только с Васиным и Березуцким.

Большой и быстрый, Лукаку и Рэшфорд - это связка регулярно наносила удары по ЦСКА. Они же стали самыми бьющими игроками матча - три и пять ударов соответственно. И отправила нас в итоге в нокдаун (не нокаут, потому что мы едва не отыгрались).

В действиях Лукаку необходимо отметить не только легкоатлетические и футбольные подвиги, но и интеллектуальные. Во втором тайме он нашел своего клиента, отскакивая под глубинные передачи от Сергея Игнашевича. Бельгиец выбрал очевидную мишень: Игнашевич и самый возрастной игрой ЦСКА (38 лет), и самый низкий в оборонительной тройке (186 сантиметров). Шансы помешать отскакивающему в глубину Лукаку (190 см) у него были лишь теоретические.

Степень остроты «МЮ» в подобных ситуациях ЦСКА мог снизить только количественным насыщением оборонительной группы - совсем не терять мячи в атаках и не получать контратаки нельзя. Но ЦСКА были нужны голы, поэтому атакой жертвовать было нельзя.

БУЛЬДОРЗЕР В ЧИСТОМ ПОЛЕ

При позиционной обороне для ЦСКА оказалось пагубным желание держать линию обороны высоко от своих ворот - глубина зоны между Игорем Акинфеевым и линией защитников была слишком манящей для рывков манкунианских нападающих. В нее могли не успеть ни защитники, ни вратарь. Так забил Лукаку. В подобной атаке мог отличиться Смоллинг.

Вот что сказал после матча Виктор Гончаренко: «К сожалению, то, о чем просили после первого тайма – не садиться низко, так как у «Манчестера» есть мастера, которые опасны перед штрафной, выполнить не удалось. Как только мы сели, так и начались проблемы». Но не в том ли беда, что ЦСКА не знал, что делать, когда его прижали к своим воротам? Ведь бывает, что прижимают и ничего не сделаешь.

Можно надежно обороняться, прижавшись к своим воротам. Наглядный пример в минувшую пятницу показал «Ювентус», обыгравший «Наполи» (1:0). У неаполитанцев в атаках шустрят Мертенс, Инсинье и Кальехон. Дать им возможность врываться за спины защитникам подобно катастрофе. Но «Юве» не дал, рискнув сыграть близко у своих ворот. ЦСКА же делать подобное даже не планировал.

Когда команда оставляет глубокой зону между вратарем и защитниками, спасти ее может своевременным отбор - накрытие владеющих мячом в глубине футболистов. У ЦСКА это получалось через раз. Когда забивал Лукаку, Кучаев не успел накрыть пасовавшего бельгийцу Погба.

Виктор Васин не удержал Лукаку. А мог? Ведь все делал правильно - держал перед собой. Находился немного сбоку, но высокая линия обороны предполагает еще и офсайд. А партнеры Васина как раз высоко поднялись. Поэтому Виктор стал заложником ситуации. Бельгийский бульдозер нашему защитнику к себе не дал подступиться. Он много кому не дает. А тут еще слишком велик был гектар пространства перед ним, что усугубило проблему. При желанием перед голом звездный форвард мог даже станцевать.

По цифири WhoScored.com, Лукаку стал вторым футболистом по передачам под удар (2) после Маты (4). По количеству выигранных верховых единоборств Лукаку стал лучшим наравне с Березуцким (4). Для нападающего у Лукаку высокая точность передач - 82,4%.

ГОЛОВИН И КУЧАЕВ ПОКАЗАЛИ СЕБЯ

В атаке без Вернблума и Натхо ЦСКА сыграл в высшей степени достойно. Можно ли было ждать от армейцев большего? Между прочим, ЦСКА стал лишь третьей командой в этой сезоне, кому удалось забить на «Олд Траффорд». После «Бертона» и «Ньюкасла». А вот «Тоттенхэму», «Эвертону» и «Лестеру» подобное не удалось.

Похвалы за атакующие действия у ЦСКА заслуживает Константин Кучаев. Именно он начал голевую атаку ювелирным пасом на Фернандеса. И именно он вывел на убойную позицию Дзагоева в конце матча, когда счет должен был становиться 2:2. Вместе с Головиным Кучаев составлял пару опорников, один из них неизменно подключался в атаку, в этой роли футболисты менялись. За игру Кучаев сделал 42 передачи, точность составила 88%.

Главным идейным вдохновителем ЦСКА был Александр Головин. Он сделал 67 передач с точностью 93,6%! Из шести его длинных передач пять дошли до адресатов.

За матч ЦСКА нанес девять удар, шесть из них - из штрафной. Очень хороший показатель для игр на «Олд Траффорд». У соперника играли не все сильнейшие? Так и у ЦСКА тоже: Вернблум, Натхо и Щенников - игроки стартового состава.

Спасибо ЦСКА за игру в атаке. И приятно, что наши парни играли в ней ключевые роли.

Скриншоты: «Матч Футбол 1».