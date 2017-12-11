Во вторник, 12 декабря, выходит свежий номер еженедельника «Советский спорт — Футбол». Вот что вы сможете из него узнать.

Год тех, кто долго ждал

Шеф-редактор «ССФ» Николай Роганов объясняет, почему у Юрия Семина растут и умнеют братья Миранчуки, вновь расцветает Фарфан, становятся жестче и надежнее Кверквелия с Пейчиновичем и феерит Фернандеш.

Питер еще прибавит

Обозреватель «ССФ» Евгений Ловчев рассуждает о том, как смотрелись «Локомотив» и «Зенит» на групповом этапе Лиги Европы, и пророчит питерцам победу в РФПЛ: «В чемпионате они все равно возьмут золото. Укомплектована команда лучше конкурентов, весной она только прибавит».

Нам бы межсезонье взять и отменить

Николай Роганов жалеет, что после дерби «Спартак» – ЦСКА (3:0) чемпионат России прерывается, и поэтому предлагает новый календарь турнира.

ЦСКА – пять с минусом, «Спартаку» - три с плюсом

Обозреватель «ССФ» Юрий Цыбанев подводит итоги выступления двух представителей России в Лиге чемпионов.

ChampionShit

Леонид Слуцкий уволен с поста главного тренера «Халл Сити», который терпит бедствие в Чемпионшипе. Вашему вниманию - цифры полугодового этапа «тигров» под руководством российского специалиста.

И «Милан» не мил

«Милан» уволил Винченцо Монтеллу, не дожидаясь зимы. Новое руководство «россонери» вложило в команду 200 млн евро, но лучше не стало. «ССФ» разобрался в том, что барахлит в некогда одном из самых слаженных механизмов футбольного мира.

«Лобановский сказал: «Геннадий - член нашей команды»

Геннадий Орлов внезапно выиграл наше голосование и стал лучшим комментатором года. По такому случаю он рассказал «ССФ», зачем завел видеоблог, из-за чего сам не смотрит телевизор и почему считает себя счастливчиком.

«Смотрю на жизнь с другой стороны»

Экс-капитан «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро поделился мыслями о чемпионате Италии, сборной, а также рассказал о жизни вне футбола.

Как молоды мы били! Часть 4

В честь 25-летия первого чемпионата России по футболу «ССФ» продолжает серию публикаций, в которых вспоминает прежние турниры. На сей раз черед 2004 - 2007 годов. Злоключения «Торпедо» и «Динамо», взлет «Зенита», иностранные арбитры, скандальное заявление Василия Уткина - болельщикам было не до скуки!

Спортивный Левитан

95 лет назад родился Николай Озеров. Он вел репортажи с пятнадцати Олимпиад, восьми чемпионатов мира по футболу, рассказывал о тридцати первенствах планеты по хоккею. «ССФ» вспоминает прославленного комментатора.

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ!

- Календарь всех матчей чемпионата мира-2018.

- Пятый «Золотой мяч» Криштиану Роналду.

- Яркие твиты о дерби «Спартак» - ЦСКА.