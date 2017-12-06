«Спартак» устроит только победа, поэтому очень важно, что нужно атаковать. Особенно в этом сезоне проявилась тенденция, как только команда начинает играть от обороны или на удержание счета, результат не самый лучший. Лучшие силы «Спартака» собраны в передней линии.

Не сомневаюсь, что «Ливерпуль» тоже будет атаковать большими силами. Это атакующая и, я бы сказал, бегающая команда, в этом плане похожая на «Спартак». Так что в этой игре будет противостояние атак. И немало здесь будет зависеть от того, кому больше повезет. Вспомним, первый матч в Москве. Ведь «Спартаку» тогда здорово повезло. Но команде нужны новые эмоции. Это Лига чемпионов, это «Ливерпуль», полный стадион. Конечно, эмоции будут зашкаливать.

Кстати, теперь будем более пристально следить за форвардом сборной Египта Салахом. Сейчас парень в полном порядке. Посмотрим, как Джикия и другие наши защитники его сумеют удержать.

Если итожить, то в суммарном мастерстве игроков «Ливерпуль» значительно, повторю, значительно превосходит «Спартак» и это скажется на результате.

Но четыре наших команды, четыре лидера нашего футбола весной будут играть в Лиге Европы. Это очень неплохо и это отражает нынешний уровень нашего футбола.

Ходят разные слухи по поводу возможного перехода Промеса в «Ливерпуль». Поэтому матч на «Энфилде» будет для него важным. Но в последних матчах Промес выглядит не очень хорошо. Но как любил повторять Николай Петрович Старостин, хорошая игра всегда следует после плохой. Надеемся, закон Старостина сработает.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Спартак» начнется в 22.45 в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд».