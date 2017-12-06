КУЧУК УШЕЛ САМ

Сегодня рано утром ТАСС выпустил новость о том, что Леонид Кучук покидает пост главного тренера «Ростова». Сухая формулировка гласила о том, что стороны разорвали контракта «по обоюдному согласию».

До обеда официальный сайт желто-синих на «молнию» не реагировал. Видимо, клуб и тренер согласовывали последние деталирасставания. В итоге после 13:00 на всех ресурсах донского клуба вышло подтверждение утреннего сообщения. Правда, с другой формулировкой.

- Главный тренер ФК «Ростов» Леонид Кучук подал в отставку. После поражения от московского «Динамо» со счетом 0:2 у наставникажелто-синих состоялись переговоры с Президентом клуба Арташесом Арутюнянц, по итогам которых Леонид Станиславович написалзаявление об уходе. Также вместе с Леонидом Кучуком клуб покинет его тренерский штаб, - гласили строки.

Уточнение про то, что Кучук подал в отставку сам – важное. Видимо, клуб не будет платить ему никаких компенсаций. Развод, девичьяфамилия и никаких алиментов…

Вместе с футбольным специалистом клуб покидают и все его помощники, которых он привез с собой. Речь идет о Сергее Клещенко,Евгении Иванове, Виталии Милютине, Иване Федыке и Алексее Скорпане.

ТРИ ГОДА ЖДАТЬ НЕ СТАЛИ

Поводы для ухода у Кучука были. После ударного начала чемпионата (в какой-то момент команда шла на втором месте) – последовалзатяжной кризис. В последних 13 матчах в РФПЛ «Ростов» одержал всего победу. Команда «застряла» в районе 10-11 мест, а месяц назади вовсе проиграла «Амкару» в 1/8 Кубка России.

В середине осени Кучука поддержало руководство клуба. После домашнего поражения от «Рубина» (0:1) президент «Ростова» АрташесАрутюнянц отметил, что у тренера кредит доверия на три года и никакой отставки ждать не стоит.

В итоге нервы не выдержали у самого Леонида Станиславовича. На своем посту он пробыл не три года, а 182 дня и запомнился тем, чтоне смог вернуть «Ростов» на уровень, когда команду тренировал Курбан Бердыев.

Справедливости ради стоит отметить, что после ухода Бердыева «Ростов» процентов на 80 обновил свой состав. На место ушедших взяликвалифицированных игроков, но по разным причинам играли они не столь ярко, как «мужики». Кому-то не хватало опыта, кому-томастерства, а некоторые еще не успели адаптироваться к российскому чемпионату.

ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖИТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Интересно, что на одной из своих первых пресс-конференций Кучук отметил, что будет стараться продолжать традиции, которые заложилБердыев. Видимо, тогда речь шла не только о результатах, но и о какой-то магии, которая существовала между болельщиками и командой.

К сожалению для «Ростова», с плохими результатами испарилось и волшебство. С трибун стал слышаться свист, а сама командамоментами выглядело беспомощно в простых игровых ситуациях. Взять хоть бы второй пропущенный мяч в игре с «Динамо», когдаИнгасон и Абаев «привезли» гол из простейшей ситуации.

Из «бердыевского» осталась лишь схема с пятью защитниками, капитан Гацкан, ветеран Калачев и Бухаров, который тяжело пережилрасставание с Курбаном Бекиевичем и «проснулся» лишь ко второму кругу чемпионата.

Напряжение росло и вечером 5 числа в отношениях Кучука и клуба, была поставлена точка.

ЧТО ТЕПЕРЬ БУДЕТ?

Паниковать руководство желто-синих не стало. Исполняющим обязанности главного тренера назначили Дмитрия Кириченко.Прославленному нападающему не привыкать быть главным на скамейке запасных во время переходных периодов. Так было во временаБердыева, который смотрел игры из ВИП-кабинки, так же будет и во время ближайшего матча с «Уфой».

О дальнейших перспективах Кириченко в роли главного тренера говорить вряд ли стоит. По слухам, руководство донского клуба нерассматривает его в роли замены Кучука на долгое время. Список возможных кандидатов будет сформирован в ближайшее время, а назимние сборы «Ростов» повезет новый главный тренер.