«МЫ И ТАК ПРЫГНУЛИ ВЫШЕ ГОЛОВЫ В ЛИГЕ ЧЕМПИОНОВ»

- Как поется в популярной песне времен застоя, нам победа как воздух нужна. Что нужно, чтобы наши имена появились на табло «Энфилда»?

- На мой взгляд, и так два наших клуба прыгнули выше головы в Лиге чемпионов. И вчера до 60-й минуты армейцы еще сохраняли шансы на выход из группы, по нынешним временам, это просто отлично. И тот, что «Спартак» перед последним туром имеет шансы выйти в плей-офф, большой успех.

Если говорить реально, мы вряд ли можем рассчитывать на победу в Ливерпуле. Но сыграть достойно «Спартаку» вполне по силам. А там, чем черт не шутит.

- Там страшный Салах и возникает вопрос, как его держать?

- Не только Салах…

- Согласен, вся передняя линия.

- Я еще раз повторю, шансов практически нет, он всегда можно пободаться и побороться.

- В Туле Джикия играл на фланге, но в Ливерпуле он нужен в центре.

- В Туле было больше водное поло, так можно играть на любой позиции. Самое главное сейчас в ситуации с Джикия, не перегрузить парня, не пытаться затыкать им все дыры. Получается у него на своей позиции, надо его там и продолжать использовать. Представим, если б в свое время Беккенбауэра таскали по всем позициям, которые требовали усиления, не было бы тогда в истории футбола великого Кайзера.

Если у парня получается в центре и он прогрессирует, надо оставить его в покое. Пусть он дальше радует всех нас своим прогрессом.

«ПРОМЕСА НАДО ОТПУСКАТЬ»

- Комбаров травмирован. Как бы Петкович не вышел в Ливерпуле. Это тревожит?

- Комбарова очень жаль. Когда получаешь удар в спину, такие травмы неприятны тем, что вроде бы уже все прошло, а затем могут быть отголоски.

- И все-таки, я про Петковича…

- Мне ни он, ни Пашалич не нравятся в качестве усиления. Мне больше импонирует ситуация, когда Гончаренко, после того, как уже стало все ясно, выпустил наших молодых ребят. По мне, пусть лучше ошибается наш парень и набивает шишки, но у которого есть перспектива, чем эти дорогие приобретения вроде Пашалича и Петковича.

- Ходят слухи, что велика вероятность перехода Промеса в «Ливерпуль».

- То, что Промес должен уйти, я говорил еще летом. В атаке «Спартака» сейчас многое зависит от Промеса. И в такой ситуации существует опасность: если человека передержать, он начинает остывать, теряет энтузиазм, начинает играть спустя рукава. С Карвальо была такая ситуация, когда его не отпустили в какой-то хороший европейский клуб.

А Промес ментально – не наш человек. Для него Россия, конечно, не ссылка, но все же не столь комфортная среда обитания. И если есть по нему варианты, надо отпускать. Иначе толку не будет.

Матч группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Спартак»

начнется в 22.45 в Ливерпуле, на стадионе «Энфилд».