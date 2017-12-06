Испанские и украинские СМИ сообщают, что врач, работающий со «Спартаком», запретила им заниматься сексом перед игрой Лиги чемпионов.

«Красавица-врач оставила игроков Спартака без секса накануне игры с Ливерпулем» - громкий заголовок на одном из украинских спортивных сайтов. «Врач «Спартака» в Москве запрещает своим футболистам заниматься сексом до игр» - вторит ему уважаемая испанская газета Marca.

«У них секс и так будет – во время матча!» «Правильно, секс@gameeva_victoria) Июл 8 2017 в 4:50 PDT

Запрет от секс-символа

Теперь – о том, откуда все-таки взялся этот запрет на секс перед матчем с «Ливерпулем. За ответом мы обратились к самой Виктории.

- Это выдумка. Все мои рекомендации для спортсменов – исключительно из кардиологии. О сексе я писала в одном из постов в социальных сетях. Еще у меня было интервью. Возможно там они нашли слово «секс».

- То есть, правильно будет сказать, что «Спартаку» секс вы не запрещали?

- Правильно будет сказать, что со «Спартаком» я вообще не обсуждала тему секса.

В публикации в социальных сетях, о которой говорила Виктория, было написано следующее:

«Отвечаю на ваши вопросы. Секс и спорт. На данную тему проведено много исследований, выявлено много фактов, но однозначного ответа так и нет. В одном из исследований выявлено, что у женщин после оргазма значительно повышаются физические показатели: повышается выносливость и физическая работоспособность. . Поэтому некоторые спортсменки прибегают к сексу за несколько часов до соревнований.

При исследовании показателей мужчин данные в разных исследованиях расходятся. Одни исследования говорят, что показатели физической работоспособности не отличаются у мужчин, воздержавшихся от секса, и активных. Другие исследования показывают, что после полового акта снижается уровень тестостерона, что снижает силу мышц и выносливость спортсменов. Также некоторые исследования показывают, что у мужчин после шести дней воздержания от секса начинает увеличиваться уровень тестостерона до 50%, а потом постепенно начинает снижаться до очень низких значений. Также нельзя исключать психологический фактор интимной близости. После физического удовлетворения мужчина ощущает себя расслабленным, не агрессивным, что также может влиять на результаты соревнований неоднозначно».

Цитата была взята не отсюда, но в целом понятно, что однозначно запрещать комы бы то ни было заниматься сексом перед соревнованиями или матчем Виктория даже не собиралась.

Точную цитату, которая разошлась по интернету, мы нашли в интервью девушки агентству «Р-Спорт», которое было опубликовано еще в январе этого года – более чем десять месяцев назад:

«С медицинской точки зрения секс перед игрой стимулирует увеличение работоспособности только у женщин. Вырабатываются в большом количестве женские половые гормоны. В единоборствах бывает, что женщины выходят на бой через пять-десять минут после интимной связи, и их результаты повышаются. У мужчин же все наоборот. Им необходимо воздержание от секса за 2-3 дня до серьезной работы - матча, к примеру. Потому что увеличенное количество тестостерона мужчин вводит в удовлетворенно-пассивное состояние».

Выходит, к матчу «Спартака» с «Ливерпулем» так называемый «запрет на секс» не имеет никакого отношения. Хотя, бывали в истории спорта в целом и футбола в частности случаи, когда главный тренер ограничивал своих футболистах в их естественных потребностях.