В чем повод?

Ливерпульское издание Liverpool Echo сообщило об инциденте во время матча Юношеской лиги УЕФА: якобы игрок «Спартака» оскорбил на расовой почве 17-летнего форварда англичан Риана Брюстера. Имя спартаковца не называется.

Сообщается, что Брюстер быстро отреагировал на услышанное и обратился к арбитру, затем резервный судья зафиксировал слова игрока в блокноте. Сразу после матча, который «Ливерпуль» выиграл 2:0, Брюстер попытался начать драку со спартаковцем, который его оскорбил, однако партнеры в подтрибунном помещении не позволили этого сделать.

«Ливерпуль», по сведениям СМИ, собирается подать официальную жалобу в УЕФА, чтобы соответствующие органы изучили детали происшествия и наказали «Спартак». Информацию об инциденте позже подтвердили журналисты Sky Sports.

Кто-то уже высказался официально?

Официально «Ливерпуль» о жалобе не заявлял.

После игры вопрос об инциденте задали главному тренеру молодежной команды «Ливерпуля» Стивену Джеррарду. Он, с одной стороны, ушел от прямого ответа об оскорблении и расизме, с другой – не стал и отрицать такого факта, просто увел разговор в другую сторону.

– Мне сложно сейчас об этом высказываться, в первую очередь клуб должен изучить вопрос и разобраться в ситуации, – дипломатично ответил Джеррард, его слова привело Liverpool Echo. – Я бы предпочел говорить об игре Риана Брюстера. И тут я в первую очередь должен сказать, что на поле он был великолепен. Единственное, чего ему не хватило в этом матче – забитого мяча. Он очень хорошо держал мяч и отлично двигался.

Это был важный матч для юношеского «Спартака»?

Спартаковцы, несмотря на поражение в последнем туре, вышли из группы в плей-офф Юношеской Лиги УЕФА, команда заняла второе место и выступит в весенней части турнира. Москвичи набрали 8 очков и по дополнительным показателям обошли «Севилью», «Ливерпуль» выиграл группу с пятью победами в шести матчах.

Из футболистов, известных широкому кругу, в матче принимали участие вратарь Александр Максименко, уже выступавший за основной состав в кубковой игре, а также полузащитник Иван Репях – парень, который перешел в «Спартак» из «Краснодара», из-за перехода которого Сергей Галицкий не соглашался продавать Федора Смолова в московский клуб дешевле 30 миллионов евро. Репях появился на поле на 89-й минуте.

Почему этот случай расизма особенно неуместен?

Потому что спартаковцев в этом розыгрыше уже наказывали по схожей причине: во время домашнего матча с «Ливерпулем» УЕФА уличил фанатов москвичей в оскорблении игрока англичан, в наказание часть трибун «Спартака» в следующих матчах была закрыта.

Детали нового случая пока неизвестны, но факт в том, что УЕФА рассматривает случаи с учетом предыдущих инцидентов и широко применяет практику испытательных сроков, когда за предупреждениями следуют реальные серьезные наказания.