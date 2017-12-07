Когда смотришь на состав «Ливерпуля», видишь шикарный пример для всех российских футболистов: в основе эстонский защитник Рагнар Клаван. Ему 32, до лета 2016-го он болтался в средненьких европейских клубах, были «Хераклес», АЗ, «Аугсбург». А теперь важная роль в лигочемпионском «Ливерпуле».

Главный русский игрок «Спартака» этого сезона Георгий Джикия, который близок Клавану по позиции и больше всех из московских защитников похож на будущего игрока топ-чемпионата, вынужденно вышел на неродном месте слева. И уже на пятой минуте ошибся, в ручном режиме поборолся с Мохаммедом Салахом и дал повод для пенальти. Защитник сборной России против игрока египетской атаки – вероятно, они сыграют друг против друга в июне на чемпионате мира, есть повод поучиться на ошибке.

Массимо Каррера впервые выпустил в старте Романа Зобнина, Квинси Промес выскочил с надеждой в том числе впечатлить «Энфилд» – место, где его вроде бы все еще хотят видеть своим. У него, кстати, многое получалось: дриблинг, проходы, выходы на удары. К сожалению, большинство эпизодов голландец создал уже тогда, когда в этом почти не было командной необходимости.

Еще обиднее, что «Марибор» в параллельном матче, хоть на него мало кто рассчитывал, забил «Севилье» первым и вел. Но «Спартак» устранился сам: после ошибки Джикии провалилась вся оборона, «Ливерпуль» разыграл на дубль Коутинью потрясающе красиво. Через четыре минуты Сердар Таски должен был привезти еще один пенальти, но он настолько неудачно сыграл рукой, что Роберто Фирмино забил сразу, с игры.

0:3 к 18-й минуте – безысходность.

***

И 0:5 к 50-й, с двумя голами за первые пять минут второго тайма. Ощущение ужаса, полного провала, жуткого тлена не получалось выгнать даже мыслью о еврокубковой весне, которая от «Спартака» не ушла бы даже при 0:10.

Другое дело, что гораздо больнее, когда тебя так унижают в действительно важном матче. И в ситуации, где ты на что-то рассчитывал. Мы получали 1:7 в Португалии в третьем матче отбора к ЧМ-2006 из двенадцати и все равно боролись потом за выход на турнир до последнего. «Спартак» здесь же в Ливерпуле получал похожие 0:5 в 2002-м, и это было уже третье поражение москвичей подряд в той болезненной группе.

Теперь «Спартак» приезжал к «Ливерпулю» с нешуточным настроем побеждать, потому что это решало бы задачу – позиция спартаковцев была сильнее, чем у ЦСКА на день раньше, который оглядывался на соперников. «Спартак» убедил себя и многих в России, что яркие победы над «Краснодаром» и «Зенитом» с общими 7:2 кое-что значат. Все же разгонялись через российские команды еврокубкового уровня.

В ключевой момент в реальной Европе «Спартак» все равно получил от не самого стабильного «Ливерпуля» шесть. Мы почему-то думали, что атакующий и чуть безбашенный стиль Юргена Клоппа – плюс для «Спартака». Но такой художественный стиль – не то же, что дворовая бездумность спартаковцев.

Даже в том сезоне с 1:18 «Спартак» не проигрывал крупнее 0:7. Только что «Ливерпуль» приравнял чемпиона России к «Марибору». «Спартак» и сам делал то же самое, когда два раза упускал победы над словенцами.

За оборону Карреры было очень стыдно. За десяток дико обрезавших передач полузащитников тоже. Как и за весь по делу униженный «Спартак».

Как и за весь униженный российский футбол. 0:7 наши клубы не проигрывали еще никогда.

***

Ливерпуль (Англия) – Спартак (Россия) – 7:0 (3:0)

Голы: Коутинью, 4 (пен) – 1:0, Коутинью, 15 – 2:0, Фирмино, 19 – 3:0, Мане, 47 – 4:0, Коутинью, 50 – 5:0, Мане, 76 – 6:0, Салах, 86 – 7:0.

Ливерпуль: Кариус, Вейналдум, Ловрен (Александер-Арнольд, 60), Фирмино (Старридж, 72), Коутинью (к), Салах, Гомес, Клаван, Морено (Милнер, 46), Мане, Джан

Спартак: Селихов, Таски, Глушаков, Зе Луиш (Мельгарехо, 51), Промес (Самедов, 75), Фернандо, Луис Адриано, Джикия (Пашалич, 60), Бокетти, Ещенко, Зобнин.