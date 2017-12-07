В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Какая боль!

Давненько Россия не испытывала такого позора… «Спартак» умудрился проиграть «Ливерпулю так, что стыдно было не только тренеру с футболистами, не только фанатам красно-белого куба, но и всей стране – за наш футбол, который в Европе в этом сезоне представляет красно-белый чемпион.

«Ливерпуль» размазал «Спартак» и всю Россию: невероятно жуткие 0:7 на «Энфилде»

В истории «Спартака» 0:7 – самое крупное поражение с 1924 года. Для российских клубов в еврокубках – это рекорд. «Спартак» «превзошел» достижение ЦСКА 25-летней давности, когда армейцы проиграли 0:6. В карьере Массимо Карреры это – самое чувствительное поражение.

Массимо Каррера: Таких больших поражений у меня не было, нужно понять, в чем мы ошиблись

Последствия визита в Англию для «Спартака» могут оказаться еще более ужасающими, ведь красно-белый клуб опять обвиняют в проявлении расизма. На этот раз речь идет не о фанатах, как было в матче первого круга в юношеской Лиге чемпионов. Виновником может оказаться футболист юношеской команды красно-белых. После матча один из футболистов юношеского «Ливерпуля», нападающий Райан Брюстер, пожаловался судьям на проявления расизма со стороны одного и соперников, а потом едва не устроил драку в подтрибунном помещении.

«Ливерпуль» обвинил «Спартак» в расизме. Это правда? За что?

Лига Европы для всех

«Спартак» с ЦСКА продолжат борьбу в плей-офф Лиги Европы. Это же касается и «Зенита» с «Локомотивом», которым еще предстоит провести свои последние матчи на групповом этапе, но которые уже заранее гарантировали себе европейскую весну.

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Хорошо, что «Зениту» не надо играть на домашней арене, иначе новость о том, что поле стадиона на Крестовском острове перекопали спецслужбы разошлась бы громче. Оказывается саперы вынуждены были перекопать часть поля многострадального питерского стадиона после того, как аноним по телефону сообщил о взрывном устройстве на арене.

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Проблемы могут возникнуть у «Зенита» и с тренером. Во время матча чемпионата России Роберто Манчини настолько часто покидал свою техническую зону, что простым штрафом было уже не обойтись – тренер был дисквалифицирован на один матч. Правда, дисквалификация пока носит лишь условный характер. Но стоит итальянцу позволить себе что-то подобное до конца сезона и виртуальный штраф станет вполне реальным.

Манчини оштрафован на 30 тысяч рублей и условно дисквалифицирован на один матч

В футболе – одни проблемы

На фоне еврокубков не стоит забывать и о внутренних футбольных разборках. Самая громкая новость пришла из Казани. Оказывается местный «Рубин» вот уже не протяжении четырех месяцев не платит футболистам зарплату. Долг уже приближается к отметке в 100 млн рублей. Многие игроки грозятся разорвать контракт и уйти свободными агентами. Не стоит удивляться тому, что команда так плохо играет в последнее время.

«Рубин» не платит игрокам зарплату в течение 4 месяцев

Проблемы и в бывшем клубе Курбана Бердыева – в «Ростове». Результаты команды заставили отправить в отставку главного тренера Леонида Кучука. Исполнять его обязанности в последнем матче осенней стадии чемпионата России будет Дмитрий Кириченко.

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Еще одна интересная тренерская перестановка может случиться в Белоруссии. Сообщается о том, что Валерий Карпин может возглавить брестское «Динамо». Клуб также рассматривает кандидатуры нескольких специалистов из Чехии и Германии. Накануне пост главного тренера «Динамо» покинул Владимир Журавель.

Карпин может возглавить брестское «Динамо»