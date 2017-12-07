На первый взгляд, «Спартак» исполнил в Ливерпуле что-то для себя новенькое. Однако уместно будет просто повторить заголовок: «Этот «Спартак» рожден для того, чтобы удивлять» - тот самый, который я предпослал комментарию к разгрому «Севильи» на «Открытии Арене».

Перед третьим лигочемпионским туром «Спартак», вспомним, чуть не в каждом календарном матче сбоил в концовках, рассыпая очки из дырявого кармана, - и вдруг, надо же, 5:1 с испанским полуграндом!

Перед путешествием в Ливерпуль «Спартак», все отмечали, обрел сходство с собой чемпионского образца, долго не проигрывал и даже выдал первую в этом чемпионате победную серию. И вдруг, надо же, 0:7 с английским полутопом…

Ну да, «Ливерпуль», со своей стороны, - этакая команда-спрут, готовая, если соперник не предпринимает радикальных контрмер, легко задушить в своих объятиях кого угодно.

Но с другой-то стороны, со спартаковской, мы ведь в исполнении команды Карреры уже видели что-то очень похожее! Ну-ка, напрягаем память: что, где, когда?

Опаньки! Ну, конечно же – в Самаре. Ровно год назад. Картинка при наложении совпадает практически идеально. И, заметьте, тот матч у красно-белых тоже значился предпоследним на летне-осенне-зимнем отрезке календаря. И подошел к нему «Спартак» тоже с гиперуспешной серией, создав себе в чемпионате приличный отрыв.

«Крылья Советов» выиграли тогда 4:0, а могли и крупнее. Крупнее не стали – пресытились по ходу дела. То есть, «Спартак» испытал в Самаре сильнейший приступ немощи. Не мог совсем ничего. Притом, что потенциал «Крыльев Советов» тогдашнего образца был задокументирован в итоговой таблице, по показаниям которой команда вывалилась из премьер-лиги.

Такая вот у «Спартака» натура и таковы его биоритмы, что успешная серия в какой-то момент приводит к тому, что полностью атрофируются мышцы и опадает мускулатура. Пиковым на нынешнем календарном отрезке стала для красно-белых, как теперь понятно, игра с заклятым «Зенитом», проведенная с запредельной самоотдачей. Ну, и «Арсенал» удалось дожать эдак на послевкусии. А дальше пустота.

Да и контекст лигочемпионской кампании красно-белых наводит на параллель. Слушайте, если скромняге «Марибору» дозволяется – в родных причем спартаковских пенатах! – довести до голевой или предголевой конкретики целых три атаки в добавленное к основному время – то как отказать богатырю «Ливерпулю» в возможности быстренько положить три мяча в дебюте при накрывшей спартаковские ряды такой же прострации?

А дальше, верно, и практичная мыслишка подоспела: и чего мы будем биться здесь головой о ливерпульскую стену? Только голову расшибем – а на горизонте-то ЦСКА. И он-то делает акцент, знаем, именно на встрече с нами. А мы, что, рыжие? Какой будет прок, если расплескаем здесь и сейчас последние запасы в попытке с малопригодными средствами?

Каррера, может, априори и видел игру в Ливерпуле в ином свете. Он же в Туле приберег Промеса с Зе Луишем. Ну так он и год назад в Самаре, наверное, 0:4 не предвидел. Не очень-то он пока прозорливый.

Да и в конце-то концов: если не получается вытащить карася в родном пруду – то нечего снаряжаться ловить форель на стремнине. Это я про домашний матч с «Марибором» и гостевой с «Ливерпулем».