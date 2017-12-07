– Увы, в Ливерпуле состоялся антирекорд, который теперь, видимо, трудно будет перебить.

– Жаль, что так получилось, но мне последние 15 лет друзья пихали за то поражение 0:5 осенью 2002 года как раз от «Ливерпуля». Теперь, надеюсь про ту историю, наконец, забудут, – смеется экс-владелец «Спартака».

– Было какое-то предчувствие, что будет борьба. В победу, конечно, верилось с трудом, но все-таки в кое-то веки появились шансы на выход из группы.

– С первых минут, мне показалось, что народ на борьбу не очень настроен. Задачу выполнили – вышли в Лигу Европы, скоро отпуск. Повторю, мне так показалось. Вроде бы старались, но оставалось ощущение, если «Ливерпуль» захочет, еще отгрузит парочку.

– У меня тоже создалось впечатление после гола Салаха, если поставить «Ливерпулю» задачу довести до 10 голов, задачу футболисты выполнят. Мяч совершенно не держался, а такого безликого нападения у «Спартака» я еще не видел.

– Ну пару раз пробить удалось. Промес неплохо пробил и Мельгарехо. Правда, оба мимо ворот. Проблема в том, что на фоне «Тосно» или «Урала» Промес звезда. А вот на фоне «Ливерпуля» он выглядит бледненько. Его единственный финт не стал для защитников «Ливерпуля» откровением. Когда Промес резко уходит вправо и либо отдает пас, либо бьет. Тренер у англичан хороший, изучил его игру.

– Я как раз хотел насчет Промеса поговорить. Матч должен был стать его генеральными смотринами, а стал понятно чем.

– Я давно заметил, когда футболист знает, что его просматривают, он почти всегда проваливает матч. Я помню, как не раз было, приезжаем мы посмотреть на игрока, а он зажатый, совершенно не похож на того, как нам его представили. А через пару матчей выдает спектакль.

– Началось все с Джикии, с пенальти. Когда на первых минутах в матче с таким соперником тебе ставят пенальти, руки у команды опускаются.

– Пенальти весьма спорный. Я вообще думал, что этот поляк (арбитр матча Шимон Марциняк. – Прим. ред.) будет нас убивать. Но кроме этого пенальти предъявить претензии арбитру больше негде.

– Впереди дерби. После такого фиаско игроки «Спартака» подойдут к матчу с ЦСКА в подавленном состоянии.

– Не думаю. Наоборот, это очень хорошая оплеуха. Она отмобилизует команду, «Спартак» соберется, и, мне кажется, обыграет ЦСКА.