Русская народная примета: Москва в снегу – долой футбол, вставай на лыжи! С декабрьскими матчами еврокубков у наших полпредов по-прежнему напряженка. Даже несмотря на освоенную «осень-весну».

Но 0:7, привезенные «Спартаком» из Ливерпуля, – все равно перебор. Такая, знаете, обглоданная зверюгами Юргена Клоппа кость вместо вишенки на слоеном пироге, совместно испеченном в Лиге чемпионов красно-белыми и красно-синими. Притом, что в целом сей продукт получился отнюдь не безвкусным.

По впечатлению от совместного параллельного опыта заклятых столичных соперников – следующие соображения. От ЦСКА хочется продолжения. А «Спартаку» необходима более твердая рука в управлении игрой.

НЕ ЗНАЯ БРОДА

Команда Массимо Карреры, укомплектованная качественнее и обильнее (кто возьмется с этим спорить?), чем команда Виктора Гончаренко, угодила в такую лигочемпионскую болтанку, словно оказалась в самом эпицентре розы ветров. Исполнила нечто запредельно качельное. И по ходу обоих встреч со скромным «Марибором», и в остальном преобладала спонтанность.

Ну да, команда – новичок в строгих лигочемпионских реалиях. Зеленый-неискушенный. Да и тренер у «Спартака», заметим, такой же. А Лига чемпионов, со своей стороны, рентгеновским лучом высвечивает недостатки, их укрупняя.

Недостаток первый. Зависимость от эмоций. Поймали кураж – получилось 5:1 с «Севильей». Не поймали – превратились в пустое место, в лишенную футбольной плоти субстанцию, которую «Ливерпуль», разворачивая атаки, даже не замечал на своем пути.

Недостаток второй. Стыдно, синьор Каррера, с вашим-то итальянским паспортом оказаться таким неумехой в святом для итальянского тренера деле защитного обеспечения! Невозможно было смотреть на то, как чемпионы России шальной ватагой, подобно несмышленым дошколятам, перемещались за мячом, не обращая внимания на маневры атакующих игроков что «Марибора», что «Ливерпуля» и не умея взять их под контроль. На месте клубных боссов я бы поставил сейчас вопрос ребром: или отправляйся, любезный синьор, на курсы повышения квалификации, или подтягивай помощника – проверенного доку по оборонительной части. Нас-де больше не устраивают твои чудеса в деле мотивации, уходящие сквозь решето, расположенное вблизи своих ворот.

Недостаток третий. Если тренер вынужден перед каждой игрой убеждать команду в том, что игра идет до финального свистка, это вызывает сомнения в основательности тренерской работы. И возникает догадка, что Каррера работает, что называется, влегкую, не заморачиваясь развитием профессионального сознания и навыков игроков. Вдумайтесь: доведи «Спартак» до логического завершения оба матча с «Марибором» – и мог с первого захода пройти в лигочемпионский плей-офф, что российским командам удается только по большим праздникам! А на разгром в Ливерпуле и внимания бы не обратили.

Словом: задатки и у чемпиона России, и у его тренера несомненны, но их необходимо развивать и укреплять. Иначе «Спартак» останется командой оригинального жанра и не более.

ГОЛЬ НА ВЫДУМКУ ХИТРА!

ЦСКА, на первый взгляд, допустил в групповом турнире ту же оплошность, что и «Спартак». Не настоял на своем в домашней игре «Базелем», которую, конечно, необходимо было брать. И, как показала ответная встреча, взять было совершенно реально. В октябре тяготы календаря и вопиющий кадровый дефицит Виктора Гончаренко, чувствовалось, придавили, на время он упустил свою путеводную нить, и команда себя потеряла. Но то, что сумела выправиться, вытащив себя прямо-таки за волосы из болота, и переломить судьбу через колено – дорогого стоит! И потому здесь стоит выделить не недостатки, а наработки. Гончаренко дал клубному руководству понять: помогите кадрами хоть чуть-чуть, и я вам еще больших денег в Лиге чемпионов заработаю.

Наработка первая. Тактическая гибкость. Вспомнить квалификационные матчи с АЕКом и «Янг Бойз», так тогда ЦСКА для верности застегивался на все пуговицы. Держал оборону так, чтобы мышь не прошмыгнула. А вот во втором круге группового турнира зазвучала совсем другая песня. Песня атаки! И в Базеле (во втором тайме), и дома против «Бенфики», и даже в Манчестере на ЦСКА было приятно и интересно смотреть.

Наработка вторая. Прорыв с функционалкой. Всем было известно как «дважды два – четыре»: ЦСКА Слуцкого необратимо сдувается к октябрю-ноябрю. И вдруг Гончаренко представил в конце осени самый что ни на есть «свежачок»! И мы с удивлением увидели тот самый ЦСКА, который летал по полям весной, а летом слыл отличником предсезонки, забивая помногу и с аппетитом. Это и называется – работает человек! Кардинально решает проблемы – и накапливающиеся, и возникающие по ходу сезона.

Наработка третья. А ведь Гончаренко не только должным образом подкован методически, но еще и изобретателен, оказалось! Осторожный Слуцкий, да, тоже эпизодически выдвигал яростного Вернблума в позицию атакующего тарана. Но решительный Гончаренко, развив ту идею, превратил шведа вовсе в профессионального форварда, стремительно обрастающего всеми нужными навыками. И теперь я не удивлюсь, если, к примеру, расторопный и сметливый Кучаев окажется вдруг той инъекцией проворства, какая остро требуется критически малорасторопной линии обороны.

Голь на выдумку хитра! В точку про нынешний ЦСКА.