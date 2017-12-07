Рашид Рахимов, защитник «Спартака» в 1992 г.

– Быстрое течение игры поставило «Спартак» в шоковую ситуацию. Сразу получили пенальти на первых минутах, затем к 18-й уже проигрывали 0:3. Если посмотреть внимательно, команда, вроде, двигалась, бежала вперед, но тут же попадалась на точные и резкие контратаки. «Ливерпуль» умеет их использовать как никто другой. Розыгрыш и контроль мяча у мерсисайдцев был намного увереннее, чем у красно-белых. И «Спартак» терял мячи в простых ситуациях. Было много поперечных передач, которые тут же перехватывались.

Во втором тайме, когда уже пропустили четвертый гол, у «Спартака» наступило полное разочарование и отсутствие желания что-либо изменить в этой встрече. Нужно побыстрее забыть эту игру. И чем короче будет промежуток между последним матчем и предстоящим, тем лучше.

Эта игра мне напомнила один эпизод, когда Джованни Трапаттони, будучи тренером «Зальцбурга», проиграл «Рапиду» 0:7. Итальянец всегда славился организованной обороной, и тут такой результат. Я хорошо запомнил то выражение лица Трапаттони: дожить до 66 лет и потерпеть такое поражение – это большой удар для тренера.

«Спартаку» обязательно нужно реабилитироваться в следующем матче. После таких поражений любая команда с нетерпением ждет ближайшую игру.

Валерий Гладилин, полузащитник «Спартака» 1974-1978, 1983-1984 гг.

– «Спартак» приехал в гости к «Ливерпулю» с мыслями о том, что будет играть в лиге Европы, поэтому и не было той игры, которой от него ждали. Накануне красно-белые сыграли качественный матч с «Зенитом». Здорово выступили с «Севильей» в Москве. Болельщики ждали такого же эффекта с «Ливерпулем». Но психологически «Спартак» был не готов, отсюда и результат.

Я думаю, что в случае победы над ЦСКА, поражение от мерсисайдцев не забудется. Потому что по большому счету, выиграв у армейцев, «Спартак» никак не приблизится к первому месту.

На будущее «Спартаку» надо стремиться к тому, чтобы выходить из группы с такими соперниками. А иначе, какой смысл выигрывать чемпионат страны?

Валерий Рейнгольд, нападающий «Спартака» 1960-1967 гг.

– То, что вчера произошло на «Энфилде», – это не только не уважение к себе, но и к болельщикам. К себе-то пусть относятся, как хотят. Но вот как можно так огорчать фанатов, я не понимаю. Вы защищаете честь страны в Ливерпуле, я восхищался до этого матча игрой «Спартака», много раз говорил, что «Спартак» переродился заново. Но выходит, я ошибался. Матч с «Ливерпулем» – это антифутбол. Еще я считаю, что они плюнули ветеранам «Спартака» в лицо и послали куда подальше. Я очень болезненно воспринимаю такого рода поражения красно-белых, потому что был в этой шкуре. Это моя история, моя молодость, жизнь. И чтобы вот так надругаться надо мной, ну это просто кощунство.