В чем интрига сезона?

По итогам прошлого сезона Россия опередила Португалию и закончила еврокубковый год на шестой строчке таблицы коэффициентов УЕФА. Это позволит нам в сезоне 2018/19 делегировать три команды в Лигу чемпионов и столько же в Лигу Европы. Чтобы так было и в сезоне 2019/20, в нынешнем еврокубковом розыгрыше России нужно не дать Португалии опередить себя. Если этого сделать не получится, то в Лигу чемпионов мы сможем заявить опять лишь две команды и три – в Лигу Европы.

При удачном выступлении Россия может потеснить с пятой строчки Францию. Но это непринципиально, так как и пятая, и шестая страны имею три путевку в Лигу чемпионов и три – в Лигу Европы. Различие в одном: у пятой страны сразу две команды начнут турнир в групповом этапе младшего еврокубка, тогда как у шестой лишь одна.

Как считаются коэффициенты?

За выигранный матч в основном раунде (все игры, начиная с группового этапа) команда получает два очка, а за ничью одно. Чтобы определить вклад участника соревнования в таблицу коэффициентов, нужно разделить заработанные им очки на количество участвующих в еврокубках команд от страны. Например, победив «Фастав», «Локомотив» принес в нашу копилку 0,4 балла (2/5).

Очки даются не только за победы и ничьи, но и в виде бонусов. Например, попадание в групповой этап Лиги чемпионов стоит четыре очка. Выше ценится только выход в плей-офф данного турнира – пять очков. Одним бонусным очком оценивается выход в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов, а также в эти стадии Лиги Европы.

Как Россия, Португалия и Франция сыграли на этой неделе?

Клубы всех трех стран сыграли неудачно – в этом сезоне им случалось выступать гораздо лучше.

Копилка России обогатилась на 0,800 баллов. В Лиге чемпионов проиграли ЦСКА (1:2 «МЮ») и «Спартак» (0:7 «Ливерпулю»), в Лиге Европы одержали победы «Локомотив» (2:0 над «Фаставом») и «Зенит» (3:1 над «Реал Сосьедад»).

Португальские клубы заработали для своей страны 0,500 баллов (без учета бонусов – о них ниже). Сделали это «Порту» (победа 5:2 над «Монако» в Лиге чемпионов) и «Витория Гимарайнш» (1:1 с «Коньяспором» в Лиге Европы). А вот три другие команды потерпели неудачи. В Лиге чемпионов «Бенфика» проиграла «Базелю» (0:2), а «Спортинг» не совладал с «Барселоной» (0:2), в Лиге Европы «Брага» уступила «Истанбул Башакшехиру» (1:2).

Французы с треском провалились. Лишь одна команда набрала очки! «Марсель» в Лиге Европы сыграл вничью с «Ред Булл Зальцбург» (0:0), принеся своей стране 0,166 баллов. В Лиге чемпионов поражения потерпели «ПСЖ» (1:3 от «Баварии») и «Монако» (2:5) от «Порту»), в Лиге Европы уступили «Лион» (0:1 «Аталанте») и «Ницца» (0:1 «Витессу»).

Кто и какие бонусы получил?

В отличие от российских клубов, португальцы и французы разжились бонусами – пятью очками за выход в плей-офф Лиги чемпионов. У Португалии это сделал «Порту», а у Франции – «ПСЖ». В обоих случаях это дало их странам 0,833 балла (5/6 (количество стартовавших в Европе команд)). Поэтому по итогам последнего тура Франция чуть оторвалась от России, а Португалия приблизилась.

ТАБЛИЦА КОЭФФИЦИЕНТОВ УЕФА Страна Результат сезона-2017/18 Коэффициент Клубы (Осталось/стартовало) 1. Испания 13.142 100.426 7/7 2. Англия 15.785 75.319 6/7 3. Италия 12.500 71.416 6/6 4. Германия 6.714 68.284 3/7 5. Франция 8.333 53.248 4/6 6. Россия 9.400 50.182 4/5 7. Португалия 7.833 45.415 3/6

Какие у нас перспективы?

У России все очень хорошо.

Пока мы показываем лучший график движения (9.400 баллов в сезоне), чем и Франция (8.333), и Португалия (7,833). Приятно, что даже бонусы двух конкурентов за выход в весеннюю часть Лиги чемпионов им в этом плане не помогли.

Другая хорошая новость – осенью мы не потеряли ни одного бойца. А вот конкуренты этого сделать не смогли: у Франции выступление в Европе завершил «Монако», а у Португалии «Бенфика» и «Витория Гимарайнш». У России и Франции в евровесну вышли четыре команды, а у Португалии лишь три. Причем «Порту» на многое в Лиге чемпионов едва ли замахнется.

На данный момент у нас громадное преимущество над Португалией – 4.767 баллов. Чтобы ликвидировать это, командам из Португалии нужно одержать 15 побед или 14 раз выиграть и однажды сыграть вничью. При условии, что мы не наберем ничего. В ситуации, когда у тебя осталось три команды в евросезоне, а больших бонусных баллов не предвидится (больших просто не предусмотрено), отыграть такое нереально. Сделать это сложно, даже если все российские команды провалятся.

Отставание России от Франции равняется 3.066 баллам. В нашем случае это восемь побед, или семь побед и две ничьи. Если все наши команды выступят успешно, а представители Франции будут вылетать на ранних стадиях, то конкурента теоретически можно достать. А неудачи французов возможны – «Ницца», «Марсель» и «Лион» вышли в плей-офф Лиги Европы со вторых мест, а значит, будут несеяны. А в первой корзине есть страшные соперники – «Милан», «Арсенал», «Атлетико»… Хотя «Милан» здесь выделяется только именем и ничем больше.

Чем еще примечателен евросезон?

В этом сезоне есть три лидера по набранным евроочкам – Англия, Испания и Италия.

Сразу пять английских команд вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Впервые пять клубов из одной страны пробились в плей-офф этого турнира. Причем четыре коллектива с Туманного Альбиона отобрались в весну с первого места – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» (опередил сам «Реал»!), «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Лишь «Челси» подкачал, финишировавш вслед за «Ромой». Из семи команд Англия потеряла лишь одну – «Эвертон» не отобрался в плей-офф Лиги Европы.

А вот Испания и Италия идут без потерь – семь и шесть представителей соответственно. Но идеальным для них сезон считать не получается: изначально «Атлетико» и «Наполи» рассчитывали на выход из группы в Лиге чемпионов, а не отправку в турнир рангом ниже. Но теперь они являются его фаворитами.

Проваливается Германия: из семи стартовавших команд до весны добрались лишь три: «Бавария» продолжит выступать в Лиге чемпионов, а «Боруссия» из Дортмунда и «Лейпциг» – в Лиге Европы.