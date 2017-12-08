Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра рассказал, как в Уругвае относятся к чемпионату России, и почему Смолов не похож на Суареса.

«ХУДШИЙ МАТЧ ПРОВЕЛИ СО «СПАРТАКОМ»

– Для «Краснодара» чемпионат пока получается неровным: то классные победы, то поражения от лидеров. Пятое место к зимнему перерыву – результат приемлемый?

– Думаю, да. По сравнению с прошлыми чемпионатами мы хуже сыграли против лидеров, зато взяли почти все очки с более слабыми соперниками. Вижу плюс в том, что стали увереннее действовать против закрытых команд. Нужно продолжать в том же духе во второй части сезона. И главное, попытаться отобрать очки у лидеров.

– Самое обидное поражение в этом сезоне?

– Думаю, что со «Спартаком» (1:4). Это худший матч! Мы могли и победить, но пропустили два быстрых гола. После атаковать «Спартак» стало сложнее.

– Против какого клуба пришлось сложнее всего в первой части чемпионата?

– Как раз против «Спартака». У нас было столько шансов, чтобы победить…Мы даже владели инициативой в определенный момент матча. Но так и не смогли одолеть «Спартак».

– Матч с «Ахматом» – лучший по эмоциям?

– Конечно! А вы помните, что мы и в первом матче выиграли с таким же счетом? И тогда, и сейчас забили победные голы в добавленное время. Необычно, правда? (в выездном матче с «Ахматом» краснодарцы дважды вели в счете, но победный гол забили на 92-й минуте – Прим. ред.). Когда проигрывали 0:2, отвратительно себя чувствовали. Так что победа принесла очень много положительных эмоций.

– В перерыве матча с «Ахматом» Смолов дал резкие комментарии, сказал, что с таким настроем никого не обыграть. В раздевалке что-то говорил?

– Нет, не особенно, мы все договорились, что во втором тайме нужно сыграть куда лучше. И нужно изменить отношение к матчу, к сопернику, тут Смолов был прав. У нас оставалось 45 минут, чтобы порвать «Ахмат». Мы понимали, что сильнее, но очень многое позволяли гостям в первом тайме.



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«КРАСНОДАРУ» НУЖНО ПРИБАВИТЬ В АГРЕССИВНОСТИ»

– «Краснодар» пока не обыграл ни одну команду из первой четверки. В чем проблема?

– Все эти матчи очень похожи друг на друга. Пропускали первыми из-за своих же ошибок. Как только соперник получал преимущество, начинал играть на результат. Переломить ход матча в таком случае непросто. Мы всегда оказывались догоняющими. Забивали бы первыми, действовали бы спокойнее. В таких встречах нужно быть сконцентрированными на сто процентов. Сильные соперники ошибок не прощают.

– С какой командой из первой четверки были ближе всего к победе?

– С ЦСКА, проиграли всего-то 0:1. А должна быть минимум ничья. Они почти не создали опасных моментов. Мы же почти весь матч провели у ворот ЦСКА. Но в решающие минуты упускали невероятные моменты!

– Сейчас много говорят о так называемой чемпионской игре. Кто-то в России такую показывает?

– Наверное, можно назвать «Локомотив», команда здорово проводит концовки матчей, добивается важных побед, забивает голы на последних минутах. Тут в пору говорить и о везении. «Локомотив» находится на подъеме, где-то везет, но все-таки команда играет хорошо. А если хороший футбол не показывает, добывает очки за счет характера.

– Игорь Шалимов говорил, что вылет из еврокубков – катастрофа. Согласны?

– Так и есть, мы были сильнее «Црвены Звезды», еще в первом матче должны были побеждать с крупным счетом. Но что теперь вспоминать, нужно подниматься в таблице, чтобы снова играть в еврокубках.

– Не считаете, что команде не хватает агрессивности?

– Есть такое. Бывают матчи, в которых мы не забиваем как раз потому, что не действуем агрессивно. Нужно всегда играть так, как во втором тайме с «Ахматом». В агрессивности, в спортивной злости нам нужно прибавлять.

«В УРУГВАЕ ДУМАЮТ, ЧЕМПИОНАТ РОССИИ СЛАБЫЙ»

– Теперь немного о сборных. Из Уругвая вам так и не звонили?

– Звонили однажды…Это было за несколько недель до переезда в Краснодар. Но больше никогда не обращались.

– Оскар Табарес сейчас перестраивает команду. Не видите шанса стать частью перестройки и попасть на ЧМ?

– Думаю, это почти нереально. Во-первых, «Краснодар» не играет в Европе. А российский чемпионат в Уругвае никто не смотрит и не знает, что это такое. Вот если бы мы играли в еврокубках, какой-то мизерный шанс еще оставался. А так – нет. Даже не думаю об этой возможности.

– Правда ли, что в Уругвае российскую лигу считают слабой и недостойной внимания?

– В какой-то мера да. Не сказал бы что ее считают недостойной внимания. Но и правда думают, что чемпионат России слабый. В Уругвае смотрят даже чемпионат Португалии, хотя он находится на одном уровне с российским.

– В Уругвае считают, что им досталась легкая группа на ЧМ. Согласны?

– Да, читал уругвайскую прессу. Согласитесь, у нашей сборной и правда самая простая группа. Я сейчас говорю о каждом сопернике из первой, третьей и четвертой корзины. Не думаю, что будет очень легко – в футбол сейчас все научились играть. Но на бумаге все выглядит именно так: у Уругвая группа легкая.

– Россия для Уругвая – главный соперник?

– Разумеется. Но если сравнить с другими командами из первой корзины, вроде Германии или Франции, понятно, что с Россией играть проще. Так что в Уругвае все довольны жеребьевкой. И считают, что мы и Россия пройдем в следующую стадию.

– Вы когда-то играли с Суаресом, дружите с Коатесом. Они уже что-то говорили о жеребьевке?

– Нет, но все думают одинаково: понятно, кто выйдет из группы А.

«У СМОЛОВА СВОЙ СТИЛЬ, ОН НЕ ПОХОЖ НА СУАРЕСА»



Федор Смолов. Фото: Gettyimages

– Суарес – лучший нападающий сборной? Или назовете Кавани?

– Оба в отличной форме. Кавани сейчас забивает очень много голов, стал важным футболистом для «ПСЖ». Переход Неймара только пошел ему на пользу. Но Суарес для Уругвая – лучший нападающий последних лет. Ведь он забил уже столько важных мячей как за сборную, так и за «Барселону» с «Ливерпулем».

– Сколько мячей Суарес забьет Акинфееву?

– Не знаю! Вообще надеюсь, что Уругвай и Россия решат турнирные задачи в первых двух матчах. А в очной игре просто покажут красивый футбол.

– Лидер атаки сборной России Федор Смолов. По стилю игры он кого больше напоминает: Суареса или Кавани?

– Так скажу про Смолова: он техничнее, стал забивать за сборную много мячей. И есть у него еще одна отменная характеристика – бьет по мячу с невероятной силой. У Федора свой стиль, он не похож на Суареса или Кавани.

– Но увидеть противостояние Смолова и Суареса…

– Это будет круто! Всегда интересно смотреть на игру двух ярких нападающих.

– Расскажите, в чем сила и слабость сборной Уругвая?

– Сила в сыгранности. Парни играют в одном составе десять лет. Да, на ЧМ главный тренер вызовет несколько новых футболистов. Но стиль останется прежним, лидеры в строю: Годин, Суарес, Кавани. Плюс будут талантливые молодые футболисты. Думаю, смесь молодости и опыта – это плюс. Из недостатков отмечу опять же молодежь, которая пока не имеет опыта выступлений на больших турнирах.

– Кто из молодых уругвайцев самый талантливый?

– Федерико Вальверде, он выступает за «Депортиво», но принадлежит «Реалу». Думаю, в будущем он станет звездой. Мне он очень нравится.

– Что-то вроде братьев Миранчуков? Кажется, по амплуа они близки?

– Да, но Миранчуки все-таки больше действуют в атаке. А Вальверде проделывает огромный объем работы в центре поля, бегает без устали. Но талантливы все трое.

– Как думаете, займет Уругвай первое место в нашей группе?

– Думаю, да. Вообще есть шанс, что Россия и Уругвай выиграют первые два матча. А в очной встрече будут решать, кто сыграет в плей-офф с Испанией, а кто с Португалией. В 1/8 финала точно легко не будет.