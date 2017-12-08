Во многом благодаря удачным выступлениям наших клубов в Лиге Европы и провалу немцев.

Праздник в Астане

Несколько лет понадобилось «Астане», чтобы пробраться в еврокубковую весну. В Лиге чемпионов добиться такого успеха было проблематично, учитывая, что играла в ней «Астана» всего лишь раз. А во втором по значимости турнире – пожалуйста. Победа над прямым конкурентом, пражской «Славией», на ее поле стала исторической. И не так важно, что 9 из 10 голов команды в групповой стадии на счету легионеров. Главное – результат. А зачем выращивать собственную молодежь? Пусть этим занимаются испанцы, немцы, те же чехи.

Миланский позор

«Милан» досрочно обеспечил себе проход в следующий этап, поэтому мог позволить себе проиграть в Хорватии «Риеке». Мог позволить – проиграл. Причем не важен сам факт, а важно то, как это происходило. После ничьей с «Беневенто» болельщики хотели увидеть мотивированный «Милан», готовый рвать и метать за свое имя. Как в свое время Гаттузо, будучи игроком, отдавал всего себя даже в товарищеских матчах, даже выходя на поле с травмой. Но донести до своих парней, что проигрывать «Риеке» даже, когда все турнирные задачи решены, несолидно, Рино еще не сумел. Впрочем, у него было мало времени. Хотя вряд ли его, в принципе, будет много. Доработай он хотя бы до конца сезона.

Человек слова

Перед матчем с «Шерифом» одиозный норвежский специалист Столе Сольбаккен был уверен в итоговом успехе, заявив на пресс-конференции, что «Копенгаген» обязательно должен победить с разницей в два мяча. И это невзирая на то, что в чемпионате его команда идет на ужасно низком для себя пятом месте, отстает от лидера на 17 очков, а в выходные вдобавок ко всему еще уступила дома «Норшеллану» 1:3. Накаляло обстановку и то, что в Лиге Европы датчане выиграли только один матч из пяти. Наверное, ждали последнего тура. В напряженной игре хозяева забили-таки два мяча и оформили обещанную тренером разницу. Теперь у «Копенгагена» появился шанс спасти сезон за счет еврокубков, а «Шерифу» ничего спасать не надо. Тираспольцы пару недель назад завоевали очередное чемпионство, а возможный выход в 1/16 ЛЕ рассматривался больше как бонус, как приятное дополнение к триумфальному сезону. Но не вышло.

Вслед за «Хоффенхаймом» и «Гертой»

Перед заключительным игровым днем только «Кельн» из немецких клубов претендовал на что-то серьезное («Хоффенхайм» и «Герта» вылетели за тур до конца). Но для достижения цели худшей команде бундеслиги на данный момент нужно было обыграть в Белграде прямого конкурента – «Црвену Звезду». Как и «Краснодар», «Кельн» на сербской «Маракане» провалился. И вылетел. Но это никакая не сенсация. Все представители Германии в еврокубках (а их было семь), кроме одной лишь «Баварии», в этом сезоне отовсюду повылетали. К счастью для «Лейпцига» и дортмундской «Боруссии», им было куда вылетать. Их приютила скромная Лига Европы, поскольку места среди сильнейших в чемпионской Лиге им не нашлось. А вот «Кельн» с такой игрой может и вовсе по окончании сезона покинуть бунлеслигу. Но это уже другая история.