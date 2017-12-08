«Спартак» проиграл «Ливерпулю» 0:7 в матче последнего тура Лиги чемпионов. Осенняя часть европейского сезона для красно-белых завершена, но в чемпионате России остается сыграть еще один тур. Соперник более чем серьезный – ЦСКА.

Главные опасения связаны с психологическим состоянием футболистов. Как они себя поведут через пару дней, выйдя на после стадиона «Открытие-Арена»? Чтобы понять, как вообще разгромные поражения влияют на результаты следующих матчей, мы решили вспомнить, как после чего-то подобного российские клубы играли во внутреннем чемпионате раньше.

17.03.1993 «Олимпик» – ЦСКА – 6:0

До унижения «Спартака» в Ливерпуле самым крупным поражением российских клубов в еврокубках был проигрыш ЦСКА марсельскому «Олимпику» в далеком 1993 году. Тогда в Группе А Лиги чемпионов в первом матче красно-синие проиграли со счетом 0:6.

Всего через три дня армейцам предстояло отправиться на выезд в Волгоград, где ЦСКА ждал местный «Ротор» в рамках третьего тура чемпионата России. Восстановиться в психологическом плане армейцам, видимо, не удалось, ведь они вновь потерпели крупное поражение, проиграв волгоградцам со счетом 0:3

2.10.2002 «Ливерпуль» – «Спартак» – 5:0

Во время игры «Спартака» с «Ливерпулем» все активно вспоминали матч между этими же соперниками, который был сыгран 15 лет назад – в октябре 2002 года на групповом этапе Лиги чемпионов. Тогда красно-белые проиграли со счетом 0:5. На воротах, кстати, стоял нынешний тренер сборной России Станислав Черчесов, вернувшийся на «Энфилд» 15 лет спустя, чтобы с трибун понаблюдать за действиями Салаха – нашего соперника на ЧМ-2018 и автора последнего гола в ворота «Спартака».

Четырьмя днями позже «Спартаку» предстояло играть в чемпионате России в одном из последних туров первенства. Соперник – самарские «Крылья Советов». Тогда на поле в Москве вышел злой и обиженный «Спартак», разделавшийся с крылышками со счетом 3:1.

14.09.2016 «Бавария» – «Ростов» – 5:0

Буквально год назад разгром в группе Лиги чемпионов ждал и открытие позапрошлого сезона – «Ростов». Изначально можно было предположить, что в одной группе с «Баварией» «Ростов» ждет что-то неприятное. Оказалось, что речь шла о счете 5:0 в Мюнхене.

Через три дня после возвращения в Россию «Ростову» предстояло сыграть с сильным соперником – с «Краснодаром», да еще и на выезде. Результат закономерен – поражение 1:2, но подопечные Курбана Бердыева хотя бы боролись.

17.10.2001 «Бавария» – «Спартак» – 5:1

Раз уж начали о «Баварии»… В октябре 2001 года все тот же «Спартак» в группе Лиги чемпионов напоролся на мюнхенский клуб. Тогда немцы тоже были грозной силой, но никто не ожидал, что они вынесут нашего чемпиона со счетом 5:1.

После этого в чемпионате России «Спартаку» предстояло сыграть с «Зенитом». В те смутные времена в чемпионате России творился бардак – из-за еврокубков переносились целые туры внутреннего первенства. Вот и оказалось, что на зализывание психологических ран у «Спартака» есть целых десять дней, спустя которые красно-белые победили «Зенит» дома со счетом 3:1.

12.09.2006 «Бавария» – «Спартак» – 4:0

Немного не по порядку, но давайте уже «добьем» мюнхенскую «Баварию» – нашего главного обидчика в еврокубках. В 2006 году под раздачу вновь попал московский «Спартак». Опять разница в четыре мяча, но уже без забитых красно-белыми голов – 0:4 на групповом этапе Лиги чемпионов.

Пятью днями позже «Спартак» должен был на чужом поле (выездом это язык назвать не поворачивается) играть с «Локомотивом». На этот раз выиграть не удалось, но и от второго поражения подряд своих фанатов «Спартак» уберег – ничья 0:0.

15.03.1994 «Барселона» – «Спартак» – 5:1

Снова Лига чемпионов и снова «Спартак». На этот раз в марте 1994 года красно-белые в групповом турнире встречались с «Барселоной». Ничего хорошего в этом прекрасном каталонском городе команду Олега Романцева не ждало – поражение 1:5.

В Россию «Спартак» вернулся злым, готовым рвать и метать. Под руку всего через четыре дня попался все тот же «Локомотив». На этот раз красно-белые уверенно выиграли – 3:1.

17.09.2014 «Рома» – ЦСКА – 5:1

Закончим недавней историей с ЦСКА. В 2014 году армейцы в группе встречались с итальянской «Ромой». Вряд ли кто-то мог ожидать, что ЦСКА, пусть и на выезде, но проиграет с таким крупным счетом – 1:5.

Вернувшись в Россию подопечные Леонида Слуцкого, как смогли, выплеснули свою досаду в чемпионате России. Опять в соперники униженным и оскорбленным достался «Локомотив», который отделался легким испугом – 1:0.

Выходит, в большинстве случаев после крупных поражений в Европе российские клубы возвращаются на родину и выигрывают во внутреннем чемпионате. В случае со «Спартаком» – это вообще железное правило, особенно когда речь идет о домашних матчах. Не самая веселая для ЦСКА статистика накануне дерби. Так 90 минут позора в Ливерпуле могут привести «Спартак» к трем зимним месяцам славы после победы в дерби, пока российский футбол не выйдет из спячки в следующем году.