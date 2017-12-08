Ровно год прошел с того момента, как Иван Новосельцев в последний раз появился на поле в важном для «Зенита» матче.

Новосельцев – помните такого? Нет не Анатолий из кино, а Иван. Нет же, не хоккеист сборной России… Ну, такой, с рыжей бородой и в рваных джинсах. Да, вроде футболист…

Техасский рейнджер 🏜🌵 #wildwest Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Окт 6 2017 в 2:47 PDT

Не удивительно, что не все сразу вспоминают, о ком идет речь, когда звучит имя Ивана Новосельцева. За последний год в составе «Зенита» футболист провел на поле всего одну игру, да и ту – в Кубке России против питерского «Динамо», когда на поле вышел практически второй состав: ворота вместо Лунева защищал Лодыгин, на правом фланге вместо Кришито играл Терентьев, слева вместо Смольникова расчехлили Анюкова, а в опорной зоне появился… юниор Капленко. В такой компании Новосельцев с «Зенитом» умудрился проиграть команде из ФНЛ. Больше в этом сезоне на поле, а чаще всего даже в заявке, Иван не появлялся.

Вообще в игре, которая для его клуба была бы важна, Иван в последний раз вышел на поле ровно год назад – 8 декабря 2016 года, когда «Зенит» в последнем туре группового этапа Лиги Европы играл с голландским «АЗ». Тогда «Зенит», кстати, тоже проиграл, пропустив три мяча.

Думаете футболист сходит с ума из-за того, что его уже второй тренер подряд на протяжении года маринует в запасе, периодически даже не включая в заявку клуба на матч, как это случилось в игре Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедад» в четверг? Все говорит об обратном. В августе у футболиста, понявшего, что в составе Манчини его не видит, было сразу несколько возможностей покинуть команду на правах аренды, но на все предложения игрок ответил решительным отказом.

Почему? Неужели он думал, что сумеет отвоевать себе место в составе команды? Или его устраивает ситуация, когда он пару раз в день тренируется в легкой форме, не появляется на поле и продолжает получать зарплату, которой так славится «Зенит». Официальных данных нет, но по неофициальной информации Иван Новосельцев получает в «Зените» порядка 0,8-1 млн евро в год. То есть 5-6 млн рублей в месяц.

Несмотря на бедственное положение в команде, футболист не унывает, активно ведет свой профиль в социальной сети Instagram – делится с подписчиками счастливыми моментами своей жизни. Вот мы и решили проверить, как же Иван, не выходящий на поле, провел этот год.

4 декабря 2016 года. До матча чемпионата России с «Ростовом» остается меньше суток. Иван Новосельцев в ресторане с бокалом вина отмечает день рождения своей супруги экс-баскетболистки Катерины Джоновны Кейру. На поле на следующий день он так и не выйдет.

13 декабря 2016 года. Иван уже в Москве – начало отпуска. В пятизвездочном отеле в центре столицы Иван и супругой готовится к фотосессии для модного журнала.

Фотосессия на мотив кино истории , для сайта журнала "Grazia" 📸 #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева #graziamagazine Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Дек 13 2016 в 5:07 PST

16 декабря 2016 года. Иван участвует еще в одном проекте для еще одного модного журнала.

#backstage Поучаствовал в интересном спортивном проекте для сайта журнала #Hello . За подробностями дня выхода материала, следите в моём профиле. #ИванНовосельцев Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Дек 16 2016 в 6:32 PST

20 декабря 2016 года. Новосельцев с супругой начинают свой отпуск во Франции – на фото город Страсбург.

Уютный, старый город Страсбург, готовится к Рождеству 🎄🇫🇷 #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева #Strasbourg #France Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Дек 20 2016 в 9:48 PST

25 декабря 2016 года. Иван проводит католическое Рождество в Париже, в очереди на Эйфелеву башню встречая знакомых.

Встретили сегодня в Париже знакомых Кати, стоя в очереди к #EffielTower 🇫🇷Приятно было услышать родную речь и познакомится✌🏻️ #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Дек 25 2016 в 10:20 PST

21 января 2017 года. Идет вторая неделя первых сборов «Зенита». Иван Новосельцев в Дубаи находит время на романтику – с ним в ОАЭ отправилась супруга.

From Dubai with love @novoseltseva_katerina ❤️ #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева #Новосельцевы Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Янв 21 2017 в 10:24 PST

20 марта 2017 года. «Зенит» только вчера сыграл с «Арсеналом» в чемпионате России, Иван Новосельцев остался в запасе. А сегодня Иван уже в Риме – коротает время, пока первенство России ушло на паузу, связанную с играми сборной, в которую Новосельцев перестал получать вызов после шести минут на поле в матче с Румынией в ноябре 2016 года.

#ИванНовосельцев #PiazzadelPopolo #Rome 🇮🇹 Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Мар 21 2017 в 1:27 PDT

30 марта 2017 года. Иван делится фотографией с еще одной модной фотосессии. Пусть вас не обманывает кадр, это фотография для спортивного журнала, а не для того, на котором нарисован зайчик в бабочке.

#Repost @novoseltseva_katerina ・・・ Вспоминая нашу фотосессию в журнале #большойспорт #КатеринаНовосельцева #ИванНовосельцев Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Мар 30 2017 в 12:19 PDT

29 апреля 2017 года. Еще одна модная фотосессия – на этот раз в рамках спецпроекта для рекламы какого-то дорогого бутика.

Спецпроект для бутика @debut_s ! Photo by @olacarew #DebutSLux #philippplein #ИванНовосельцев Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Апр 29 2017 в 1:14 PDT

26 мая 2017 года. Иван Новосельцев, ни разу не вышедший на поле в текущем году, делится фотографиями со своего отпуска, который он проводит в Мексике.

Тепла вам в ленту 😎🌴 #Mexico🇲🇽 #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Май 26 2017 в 8:13 PDT

1 июня 2017 года. Иван в поисках настоящих воинов из племени майя. В этот день уже объявили о назначении на пост главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Не самые хорошие новости для Новосельцева, но он еще об этом не догадывается.

Боевой раскрас и костюмы племени Майя, завораживают! Думаю встретить война племени в джунглях🌴во времена пика их цивилизации, когда ты не знаешь о них совсем ничего, было бы впечатляющим моментом🗿 #ИванНовосельцев #Mexico🇲🇽 Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Июн 1 2017 в 12:35 PDT

8 июня 2017 года. Иван Новосельцев уже в Москве – на вручении премии самым стильным людям России. Здесь он – звезда.

Fashion People Awards 2017 🕺🏼 #ИванНовосельцев #КатеринаНовосельцева при совместном участии с @keyru23 😁 Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Июн 8 2017 в 12:48 PDT

5 октября 2017 года. Еще один перерыв на матчи сборных в чемпионате России. Ивану с супругой так понравился Париж, что они решили туда вернуться. На этот раз пройти мимо «Диснейленда» было бы непозволительной роскошью. Комментариев под фото уже нет - Иван запретил комментирование - слишком часто его обвиняли в том, что он забыл про футбол.

Weekend in Paris 🤘🏻 #disneyforever 💫 Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Окт 5 2017 в 8:32 PDT

6 ноября 2017 года. Небольшой перерыв на международные матчи Новосельцев решает провести в Москве – сходить на популярный мюзикл.

Необычно интересный по стилю создания #мюзиклпривидение👻 Много нового увидели сегодня, то чего не видели в других постановках. 10 из 10 🙌🏻 Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Ноя 6 2017 в 7:30 PST

7 ноября 2017 года. Двумя фотографиями Иван хвастается своим модным прикидом в Москве.

Street fashion in Moscow🌂 #ИванНовосельцев #streetfashion #streetstyle #vogue #fashion Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Ноя 7 2017 в 6:27 PST

В понедельник 11 декабря «Зенит» завершит осеннюю часть сезона матчем на выезде против «Ахмата» в рамках чемпионата России. Футболисты разъедутся по миру в отпуск. Ждем новых фотографий от Ивана Новосельцева. Контакт с «Зенитом» у футболиста будет действовать еще три с половиной года – много счастливых моментов!