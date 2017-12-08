Париж, Мексика, фотосессии… Подписать контракт с «Зенитом» и забыть про футбол
Ровно год прошел с того момента, как Иван Новосельцев в последний раз появился на поле в важном для «Зенита» матче.
Новосельцев – помните такого? Нет не Анатолий из кино, а Иван. Нет же, не хоккеист сборной России… Ну, такой, с рыжей бородой и в рваных джинсах. Да, вроде футболист…
Не удивительно, что не все сразу вспоминают, о ком идет речь, когда звучит имя Ивана Новосельцева. За последний год в составе «Зенита» футболист провел на поле всего одну игру, да и ту – в Кубке России против питерского «Динамо», когда на поле вышел практически второй состав: ворота вместо Лунева защищал Лодыгин, на правом фланге вместо Кришито играл Терентьев, слева вместо Смольникова расчехлили Анюкова, а в опорной зоне появился… юниор Капленко. В такой компании Новосельцев с «Зенитом» умудрился проиграть команде из ФНЛ. Больше в этом сезоне на поле, а чаще всего даже в заявке, Иван не появлялся.
Вообще в игре, которая для его клуба была бы важна, Иван в последний раз вышел на поле ровно год назад – 8 декабря 2016 года, когда «Зенит» в последнем туре группового этапа Лиги Европы играл с голландским «АЗ». Тогда «Зенит», кстати, тоже проиграл, пропустив три мяча.
Думаете футболист сходит с ума из-за того, что его уже второй тренер подряд на протяжении года маринует в запасе, периодически даже не включая в заявку клуба на матч, как это случилось в игре Лиги Европы против испанского «Реал Сосьедад» в четверг? Все говорит об обратном. В августе у футболиста, понявшего, что в составе Манчини его не видит, было сразу несколько возможностей покинуть команду на правах аренды, но на все предложения игрок ответил решительным отказом.
Почему? Неужели он думал, что сумеет отвоевать себе место в составе команды? Или его устраивает ситуация, когда он пару раз в день тренируется в легкой форме, не появляется на поле и продолжает получать зарплату, которой так славится «Зенит». Официальных данных нет, но по неофициальной информации Иван Новосельцев получает в «Зените» порядка 0,8-1 млн евро в год. То есть 5-6 млн рублей в месяц.
Несмотря на бедственное положение в команде, футболист не унывает, активно ведет свой профиль в социальной сети Instagram – делится с подписчиками счастливыми моментами своей жизни. Вот мы и решили проверить, как же Иван, не выходящий на поле, провел этот год.
4 декабря 2016 года. До матча чемпионата России с «Ростовом» остается меньше суток. Иван Новосельцев в ресторане с бокалом вина отмечает день рождения своей супруги экс-баскетболистки Катерины Джоновны Кейру. На поле на следующий день он так и не выйдет.
13 декабря 2016 года. Иван уже в Москве – начало отпуска. В пятизвездочном отеле в центре столицы Иван и супругой готовится к фотосессии для модного журнала.
16 декабря 2016 года. Иван участвует еще в одном проекте для еще одного модного журнала.
20 декабря 2016 года. Новосельцев с супругой начинают свой отпуск во Франции – на фото город Страсбург.
25 декабря 2016 года. Иван проводит католическое Рождество в Париже, в очереди на Эйфелеву башню встречая знакомых.
21 января 2017 года. Идет вторая неделя первых сборов «Зенита». Иван Новосельцев в Дубаи находит время на романтику – с ним в ОАЭ отправилась супруга.
20 марта 2017 года. «Зенит» только вчера сыграл с «Арсеналом» в чемпионате России, Иван Новосельцев остался в запасе. А сегодня Иван уже в Риме – коротает время, пока первенство России ушло на паузу, связанную с играми сборной, в которую Новосельцев перестал получать вызов после шести минут на поле в матче с Румынией в ноябре 2016 года.
30 марта 2017 года. Иван делится фотографией с еще одной модной фотосессии. Пусть вас не обманывает кадр, это фотография для спортивного журнала, а не для того, на котором нарисован зайчик в бабочке.
29 апреля 2017 года. Еще одна модная фотосессия – на этот раз в рамках спецпроекта для рекламы какого-то дорогого бутика.
26 мая 2017 года. Иван Новосельцев, ни разу не вышедший на поле в текущем году, делится фотографиями со своего отпуска, который он проводит в Мексике.
1 июня 2017 года. Иван в поисках настоящих воинов из племени майя. В этот день уже объявили о назначении на пост главного тренера «Зенита» Роберто Манчини. Не самые хорошие новости для Новосельцева, но он еще об этом не догадывается.
8 июня 2017 года. Иван Новосельцев уже в Москве – на вручении премии самым стильным людям России. Здесь он – звезда.
5 октября 2017 года. Еще один перерыв на матчи сборных в чемпионате России. Ивану с супругой так понравился Париж, что они решили туда вернуться. На этот раз пройти мимо «Диснейленда» было бы непозволительной роскошью. Комментариев под фото уже нет - Иван запретил комментирование - слишком часто его обвиняли в том, что он забыл про футбол.
6 ноября 2017 года. Небольшой перерыв на международные матчи Новосельцев решает провести в Москве – сходить на популярный мюзикл.
7 ноября 2017 года. Двумя фотографиями Иван хвастается своим модным прикидом в Москве.
В понедельник 11 декабря «Зенит» завершит осеннюю часть сезона матчем на выезде против «Ахмата» в рамках чемпионата России. Футболисты разъедутся по миру в отпуск. Ждем новых фотографий от Ивана Новосельцева. Контакт с «Зенитом» у футболиста будет действовать еще три с половиной года – много счастливых моментов!