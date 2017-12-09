МИНУСЫ «СПАРТАКА»

1.Разгромное поражение в «Ливерпуле». Такие поражения не проходят бесследно. Возможно, произошедшее в Ливерпуле повлияет на психологическое состояние футболистов.

2. Перманентные проблемы в обороне. Меняются тренеры, а эти проблемы никуда не деваются. Мы говорим, что растет Джикия, и это правда, но в Ливерпуле он провалил матч. Из трех первых пропущенных мячей, он, так или иначе, виноват в двух.

3. Мы говорим, что у Спартака» сильное нападение. Для нашего чемпионата это утверждение верно. Но мы видели, какое нападение у «Ливерпуля». Но таких нападающих, как Коутиньо или Салах, у нас близко нет. Вот говорят, что Адриану и Пашалич бывшие футболисты «Милана», а про хорвата можно сказать, что перешел в «Спартак» из «Ливерпуля». Но это футболисты вторых составов этих клубов. И это надо сказать себе честно.

ПЛЮСЫ «СПАРТАКА»

1.Минус от поражения с «Ливерпулем» может превратиться в плюс. Мы ведь тоже далеко не всегда играли удачно. Помню, поехали в коммерческое турне по Европе. Первый матч играли в Гамбурге. Тогда там была одна из сильнейших команд в Европе, капитаном был Манфред Кальтц, один из лидеров сборной ФРГ.

После первого тайма мы проигрывали 0:1. Николай Петрович Старостин в перерыве сказал, что терять уже нечего, поэтому надо смелее идти вперед. Мы пошли вперед и пропустили еще пять. Итого на табло было 0:6. Почти, как сейчас в Ливерпуле. Старостин сказал: «Когда в Москву вернемся, будут спрашивать, почему так крупно проиграли, говорите, что играли в мини-футбол».

Следующий матч был в Англии, портив тогдашнего чемпиона «Дерби Каунти». Агент, который организовывал турне, перед матчем сказал: «Сыграете вничью – получите по 10 долларов премиальных». Но мы выиграли 3:1. А Старостин нам сказал свою любимую фразу перед выходом на поле: «Плохая игра идет перед хорошей». Так и получилось.

Я эту историю рассказал к тому, что «Спартаку» теперь надо искупить свою вину перед болельщиками. А болельщиков будет полный стадион. И это можно занести в плюс.

2. Думаю, в обороне будут перестановки. На это тренерский штаб сподвигнет, опять же, результат в Ливерпуле. И тот же Джикия сыграет значительно лучше на своей привычной позиции в центре обороны.

3. В минусах мы говорили, что на фоне «Ливерпуля» нападение «Спартака» проигрывает. Но в нашем чемпионате, очевидно, это сильнейшее нападение. И почти никогда игроки спартаковской группы атаки, если их брать в целом, не уходят с поля без забитого гола.

МИНУСЫ ЦСКА

1.Первый минус – Васин. Он почти в каждой игре что-то да натворит. Не стал исключением и матч с «Манчестером». Он может в любой момент и в любом матче начудить.

2.Нападение ЦСКА и «Спартака» слишком разнятся по своему потенциалу. У армейцев – Чалов, Витинью, переквалифицированный в срочном порядке в форварда Вернблум. Но Промес, Зе Луиш и Адриану явно сильнее.

3. Мы знаем, как играет ЦСКА. И если команда пропускает первой, то, как правило, ей непросто бывает отыграться в матче с сильным соперником.

ПЛЮСЫ ЦСКА

1. Первый и главный плюс – конечно, Акинфеев. И кто бы что ни говорил, Игорь за матч всегда делает несколько спасений.

2. Стабильный состав. Футболисты прекрасно сыграны, подогнаны друг к другу, знают друг друга досконально.

И еще важный фактор: Гончаренко нашел усиление атаки в лице Вернблума. Что было довольно неожиданно. Причем швед никого не обводит, не фейерит, но в штрафной навязывает борьбу и не стесняется бить по воротам при любой возможности.

3. Два хавбека, которые ведут всю игру, в последнее время играют вместе. Это Головин и Дзагоев. С возвращением Дзагоева и на Головина легла меньшая нагрузка. Эти полузащитники здорово берут под контроль середину поля. Плюс оба обладают хорошим дальним ударом и активно идут в атаку.

Матч 20-го тура РФПЛ «Спартак» - ЦСКА пройдет 10 декабря на «Открытие Арене». Начало – в 16.30.