Чтобы победить ЦСКА, «Спартаку» необходимо если не ликвидировать свои изъяны, то хотя бы попытаться замаскировать их.

МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОТЕРИ ДО СРЕДНЕЙ ЛИНИИ

В игре с «Ливерпулем» защитники «Спартака» занимались рыбалкой - пытались ловить атакующих игроков англичан, вылетавших в быстрые атаки. Но снастей, из которых Салах и компания могли бы не выбраться, у нашей дружины не нашлось. И в этом красно-белые виноваты сами - не нужно было терять мячи до средней линии поля, откуда разогнать атаку так же просто, как пятикласснику собрать портфель. На своей половине поля игроки Массимо Карреры совершили сразу 30 потерь. Две из них обернулись голами.

Если допустить подобное в матче против ЦСКА, то история может повториться, ведь армейцев осенью дурманит вкус прессинга - он стал фирменный атрибутом командных действий. Так было во втором круге группового этапа Лиги чемпионов. Но с точки зрения коварности прессинга ЦСКА показательнее встречи чемпионата России.

В первых таймах игр с «Зенитом» (0:0) и тульским «Арсеналом» (0:1) ЦСКА использовал акцентированный прессинг - Александр Головин был нацелен на нейтрализацию глубинного плеймейкера: в одном случае Паредеса (фото 1), а в другом Бурчану. Чтобы подобное прекратилось, питерцам пришлось опустить для приема мяча ближе к своим воротам Кузяева и Ерохина, а «Арсеналу» помогло удаление Кучаева. Играя вдесятером, смысла приглядывать за кем-то персонально нет.

У «Спартака» есть игрок, на котором Виктор Гончаренко может акцентировать внимание - это Фернандо. К подобному повороту красно-белым нужно быть готовым. Возможно, по максимуму используя умение Зе Луиша зацепиться за мяч.

Но нельзя исключать, что особого внимание Фернандо не будет. И «Ливерпуль», и «Севилья» в домашних матчах обошлись без этого. Если англичане заставили «Спартак» 30 раз потерять мяч на своей половине поля, то испанцы не сильно отстали - 28. Вот доказательство того, что «Спартаку» свойственно заигрываться. И этим соперники пользуются.

НАЙТИ СЛАБОСТИ У ЦСКА, НО БЕЗ УЩЕРБА СЕБЕ

В первой встрече против «Спартака» ЦСКА (красно-синие победили 2:1) оборонялся преимущественно на своей половине поля. И красно-белые наметили зону, куда давить - зону Вернблума. Швед прекрасен в единоборствах (его показатели схожи с цифрами Н’Голо Канте из «Челси»), а вот в чтении игры не силен так же, как Андрей Малахов не силен в вокальных способностях. Будь иначе, Вернблум играл бы в АПЛ. Для давления в его зону Каррера на позицию атакующего полузащитника поставил Дениса Глушакова. Плюс сюда же смещались крайние полузащитники Промес и Самедов, а из глубины поля поднимался Пашалич. И зона ЦСКА перед обороной потрескивала - Глушаков стал самым бьющим игроком матча, нанеся шесть ударов, трижды били Промес и Пашалич. Хорват даже забил.

Проблема в том, что мячи перед штрафной ЦСКА «Спартак» терял мяч еще чаще, чем угрожал чужим воротам. И красно-синие летели в атаку на свободное пространство. Этому способствовали Головин (семь подборов и перехватов) и Вернблум (восемь подборов и перехватов). А лучшим по подборам и перехватам в том матче стал Щенников (12), регулярно смещавшийся в середину, чтобы накрыть Самедова (фото 2).

Потеря мяча перед штрафной гораздо менее опасно, чем перед средней линией поля, - времени перестроиться на атаку соперника больше. Но «Спартак» не успевал этого делать, регулярно позволяя набирать красно-синим скорость лицом к воротам. И это было проблемой.

С той поры ЦСКА лишь стал сильнее. Впечатляет линия атаки армейцев: Вернблум на острие, а Витиньо и Дзагоев чуть в оттяжке. ЦСКА при защите в последнее время использует схему 5-2-2-1, а они играют ближе всех к чужим воротам. И при малейшей возможности мяч адресуется им. Вернблум ставит корпус так, что к нему не подобраться - когда он стал играть форварда, на нем в среднем за матч по пять раз нарушают правила. Для ЦСКА в контратаках он так же важен, как для «МЮ» Лукаку. А бельгиец свою значимость показал на неделе.

Поэтому «Спартаку» стоит думать о нейтрализации соперника даже в моменты своих атак. Что именно делать, решать Каррере. Возможно, до трех центральных защитников дело и не дойдет. Как и до персональщика, что в прошлом сезоне придумал наставник «МЮ» Жозе Моуринью в отношении десятки «Челси» Эдена Азара, которого тренер поручил опекать Эррере. Но оба крайних защитника в схеме с двумя центральными одновременно у «Спартака» в атаку едва ли пойдут.

ОТТОЛКНУТЬСЯ ОТ ПЛЮСОВ

Против «Ливерпуля» «Спартак» выдал два разных тайма. В первом использовал схему 4-4-2 и старался атаковать (53% владения мячом!), во втором опустился к своим воротам (46% владения) и перешел на модуль 4-5-1. Но получилось одинаково плохо: три и четыре безответных мяча соответственно. Выходит, «Спартаку» нужно отталкиваться от своих плюсов - рассчитать, из чего можно выжать максимальную пользу.

Сила «Спартака» сейчас в атаке. Не зря команда является лучшей по количеству голов в премьер-лиге - 33. Значит, нужно этим пользоваться по максимуму. В таком случае на поле должны появиться Промес и Мельгарехо. Они могут принести пользу не только в командных взаимодействиях, но и благодаря индивидуальным поступкам - оба скоростны и техничны. Появление Мельгарехо напрашивается и по другой причине - у ЦСКА слева не будет резвого Георгия Щенникова, который травмирован. Необходимость Адриано и Зе Луиша вопросов не вызывает.

Если «Спартак» на домашнем стадионе поставит на атаку, и четверка Промес, Мельгарехо, Зе Луиш и Адриано, не так давно порвавшая «Краснодар» (4:1), появится на поле, то остаться в запасе предстоит либо Глушакову, либо Зобнину. Загадка матча: что решит мистер?

Скриншоты: «Матч ТВ».