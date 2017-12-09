Матч в Химках определит, кто перед зимней паузой составит компанию «СКА-Хабаровску» в зоне вылета. О подготовке к принципиальной игре с "Динамо" рассказал один из лидеров "Анжи" Павел Яковлев.

– Перед 20-м туром «Анжи » и «Динамо» имеют по 19 очков, при этом ваш клуб занимает в таблице предпоследнее место. Настрой – только на победу?

– Мы сейчас в хорошей форме, недавно обыграли 4:0 Хабаровск (аутсайдер премьер-лиги, отстающий от «Анжи» на 7 очков. – Прим. ред.) Конечно, важно уйти на перерыв на победной ноте. И мы, и «Динамо» хотим выбраться из подвала турнирной таблицы. Так что будет матч за 6 очков.

– А чемоданные настроения в коллективе не наблюдаются?

– Нет, конечно. В разгаре второй круг. Каждое очко на вес золота. Мы обязаны показывать качественный футбол в каждом матче и радовать болельщиков.

– Вы в прошлом спартаковец. «Динамо» – принципиальный соперник?

– На данный момент я игрок «Анжи».

– «Анжи» в начале сезона и сейчас – две разные команды?

– Мы заиграли в более атакующий футбол. Удручает то, что много пропускаем. Но в командных взаимодействиях «Анжи», безусловно, прибавил. Надеюсь, продолжим прогрессировать и в завершающей стадии сезона.

– Игроки уже привыкли к требованиям Вадима Скрипченко, возглавившего команду в ходе сезона?

– Да, рабочий процесс идет, атмосфера в коллективе благоприятная.

– А какую цель ставит клубное руководство?

– Мы все хотим играть в премьер-лиге. Главное – вылезти из ямы.

– Смотрели матч «Спартака» с «Ливерпулем»?

– Да. И вообще не узнал родной «Спартак». Впрочем, нужно отдать должное «Ливерпулю» – у англичан проходило абсолютно все. Такое бывает. Надо побыстрее выкинуть этот матч из головы и настраиваться на дерби с ЦСКА.

– Чем оно завершится?

– Буду болеть за «Спартак». Команда неплохо смотрелась с «Зенитом», думаю, в чемпионате России дела пойдут в гору.

– С кем «Анжи» играть было тяжелее – со «Спартаком» или ЦСКА?

– Абсолютно разные команды, разная философия футбола. Со «Спартаком» мы смогли взять очки, с ЦСКА не получилось. Взломать армейскую команду очень тяжело.