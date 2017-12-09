– Я думаю, матч получился хороший в исполнении нашей команды. Почти не дали ничего создать сопернику. Временами прижимались к своим воротам, но это была игра на результат.

– Оцените движение команды по первой части чемпионата.

– Не все получилось, пока я работаю с командой. Где-то форсировали события, не успели наиграть толком то, что хотим видеть в атаке. В обороне получается все лучше и лучше. Это тоже не маловажно. Отпуск у нас до 8 января. Затем – медобследование и три сбора в Турции.

До весны будем работать. Пытались играть в более комбинационный футбол, от этого страдал результат. Чуть упростили игру, выпустили двух нападающих и два матча провели довольно-таки не плохо.

– Что с Рыковым?

– Дернул приводящую мышцу. Надеюсь, ничего серьезного и все с ним будет хорошо. За отпуск успеет восстановиться.

– Ташаев снова забил, у него истекает летом контракт. Хотели бы его сохранить?

– С Ташаевым и его агентом руководство на связи. Думаю, все будет хорошо. А сохранить ли? Однозначно да, он важен для нас.

– Общались с руководством на тему усиления в перерыве чемпионата?

– Еще месяц назад говорили, позиции были оговорены, по ним работаем. Какие и сколько – сказать не могу. Обещали вернуться к беседе после того, как наступит пауза в РФПЛ. Встречаемся на следующей неделе.

– Скауты «Динамо» были на матче «Копенгаген» – «Шериф». Говорят, просматривали Бадибангу.

– Мы отсматриваем многих. Не могу не опровергнуть, не подтвердить.

– Хольмен снова вышел на позиции правого защитника. Почему?

– У него отличный первый пас, плюс у Козлова травма, так что получается, что вынужденно. Но мы давно хотели это попробовать.

– «Динамо» в последних встречах выглядит хорошо. Перенесли бы матч с «Уфой» с марта на 17 декабря, чтобы сыграть сейчас и не терять время?

– Конечно бы не хотелось уходить на перерыв, когда команда хорошо играет. Но это все в порядке размышления. А так ведь и в хорошем настроении на перерыв уходить приятно.

ВАДИМ СКРИПЧЕНКО: «ДИНАМО» ПРЕВОЗШЛО НАС В ЖЕЛАНИИ

Главный тренер махачкалинского «Анжи» Вадим Скрипченко – о поражении от «Динамо».

– К сожалению, у нас было мало конструктивной мысли. Хотели построить игру таким образом, как в прошлых победных матчах и встречах, где получилось сыграть вничью. Во многом за счет скоростных встречных атак. Знали, что «Динамо» испытывает проблемы в этом компоненте игры. Мы пропустили первыми, стратегия поменялась. «Динамо» начало строго обороняться. В той плотности, что появилась, у нас не оказалось футболистов, которые смогли бы себя проявить.

Во втором тайме попытались сыграть по флангам, но мало что получилось. «Динамо» стало играть так же, а мы стали раскрываться. Соперник выходил в пустые зоны и забил еще раз. Победа «Динамо» заслуженная.

– Какова причина поражения?

– Стопроцентное умозаключение по горячим следам сделать сложно. Но если коротко: «Динамо» превзошло нас в желании.

– Как оцените свою работу в клубе?

– Если брать этот отрезок, что я провел с командой… Стратегически нам этот матч был важен. Хотелось подняться из зоны вылета. Но оставим это на весну, чтобы сезон закончить на мажорной ноте.

– Позволяет ли финансовый ресурс усиливаться?

– Мы постоянно находимся в поиске. Но нужно понимать, что должна быть проделана целостная работа. Костяк команды есть. У нас не критическая ситуация.

– В чем была идея выпустить в основе Иванченко?

– Он умеет сыграть в оттяжке. Демонтирует дриблинг, полезен в подыгрыше. Нужно понимать, что его дебют мог быть и ярче. В моменте, когда он едва не забил. Тогда же Иван получил микроповреждение, которое вывело его из строя, и его пришлось заменить.

– Что в команде уже успели поменять?

– Не могу ответить, что кардинально изменилось. Конечно мы подтянули физические кондиции, психологически поработали. Это помогло ребятам понять, что они способны добиваться результата и играть в футбол в премьер-лиге.

Мы поработали над контратаками, стандартами. По эффективности стандартов мы вторые в лиге. Мы набрали 16 очков, это неплохой результат. Если бы не поражение, можно сказать, что отрезок прошли на четверку. А так конечно на тройку по пятибалльной шкале.