БЕЛЫЙ ЛИСТ

Знаменитый постулат Карла Маркса про бытие и сознание по-русски звучит двусмысленно. Что чем определяется – каждый решает сам: у одного слова, настроение и поступки зависят от жизненной ситуации, другой видит день таким, каким задумал его накануне перед сном. Но всем понятно: если сознание стучит в голову вопросом: «Как такое могло произойти?», то с бытием что-то не так.

На «Энфилде» марксизм сдавал позиции с каждой минутой: «Спартак» погружался в небытие, а тема сознания так и не прозвучала до финального свистка. Команда, чье имя «вписано в историю отечественного спорта золотыми буквами» его потеряла до игры. Может за сутки, а может за час или уже на разминке. Далее – по сценарию, ибо в бессознательном состоянии полную авоську от ливерпульской четверки получит любой.

Кстати, так бывает. Спросите у актеров – даже больших – что такое потеря сознания на раз, когда перед глазами ни с того ни с сего возникает «белый лист». Надо бы с высокой сцены внятно сказать про сломанный Епихотовым кий, а непослушный язык, вдруг, на радость залу выдает дворовую непотребщину. Словом, бывает.

КАРРЕРА И СЕКТОРА

После звонкой – на всю Европу – затрещины вполне законно потребовать от тренера быть мужиком и подать в отставку. Не смог ответить – иди на курсы. К Конте, Анчелотти или Сакки – не суть. Учись не подставляться на глазах многих сотен тысяч.

Хотя.. Сотен тысяч – кого? Сколько из них сотен, знающих тебя, а сколько тысяч – недавно узнавших? Последним точно наплевать на то, как ты шел-шел и разбил лбом витринное стекло, они просто ржут, а вот тем, кто «с детства за тебя» – больно.

А сильно больно тем, кто знает с чем ты просыпаешься в день матча и как мучительно делишь состав на сектора. Не на поле, а по степени надежности. В «зеленом»– шестеро. Нет, пятеро. Или все-таки шестеро? Им можно доверять: умрут, но сделают результат, а если не сделают, то игрой своей зажгут трибуны, а те не позволят остальным дать слабину.

В «желтом» – трое. Сегодня должны все отдать, чтобы приблизиться к шестерке «зеленых». Если получится – будут с нами дальше. А вдруг – нет, и нужно кого-то сразу считать «красным», как и тех двоих, что точно выше себя сегодняшних не прыгнут, но картинку не испортят.. А если испортят? И так – до бесконечности.

А мне ближе позиция тех, для кого 0:7 даже не соринка в глазу. Попробую объяснить.

В некоторых областях фундаментальной науки главный вывод по искомому событию делается на основании тысяч опытов. Результаты сводятся в системную таблицу, из которой раз и навсегда убираются аномальные значения. Мгновенно, и в мусорное ведро. Ибо они единичны, пусть и с разной оценочной полярностью, т.е. «запредельно хорошо» и «невозможно плохо» не считаются показателями.

Ну, или погоду возьмем: даже в Сочи летом бывает плюс три. От этого климат юга не перестает быть очевидным и понятным.

Короче, если перевести на футбольный язык, дело у Карреры обстоит так: 58 матчей сыграл, 34 выиграл, 11 проиграл (лучшие показатели только у Романцева с Ярцевым в золотоносный период). И если отбросить результативные аномалии – с «Севильей», «Крыльями» и «Ливерпулем» – команда находится в незыблемом положительном тренде. Сбои по непонятным причинам бывают у любого механизма. В современной терминологии – глюки.

Другое дело – ничьи. Девять из каррерских тринадцати – это упущенные победы. Вот о чем бы скорбеть и с чем разбираться. Тем более, перед дерби.