«Спартак» станет теперь по-настоящему народной командой. Потому что жить ему теперь на деньги налогоплательщиков. Причем не важно, болеют ли эти самые налогоплательщики за «Спартак» (да и вообще знают ли они о футболе хоть что-то, кроме того, что на футбольный чемпионат мира тратятся сейчас их деньги?).

Дело в том, что санаторы от ЦБ банка «ФК Открытие» решили отчего-то не пересматривать спонсорский контракт между ним и футбольным клубом «Спартак». То есть внешняя администрация вводится в банке и санация в нём проводится потому, что банк проводил высокорисковую или просто неэффективную политику расходования средств, а новое руководство, пришедшее вроде бы для того, чтобы ситуацию выправить, не пересматривает договоры, а декларирует их исполнение.

Таким образом, действующий чемпион России получит от спасаемого государством банка еще 400 миллионов рублей в ближайшие два года.

– Я не экономист, поэтому не могу обсуждать, что «народная команда» теперь оправдывает это имя, потому что заживет на деньги народа через ЦБ, – говорит известный юрист Аркадий Анишин. – Во-первых, зная обычный уровень трат, 400 миллионов за два года мне кажется не такими уж большими деньгами. А во-вторых, мы ведь не знаем деталей контракта. Что там написано о праве досрочного расторжения? Может, сейчас прекратить платить «Спартаку» выйдет дороже?

– Я не стал бы вот так однозначно оценивать ситуацию, что акционеры «Лукойла» и «Открытия Арены» Федун и Алекперов без помощи народа клуб и стадион содержать не могут, – говорит экономист профессор Никита Кричевский. – Тут вообще не очень правильное отношение к этой ситуации. Все придумали себе новую игру – найти, как бы еще наехать на ЦБ. Теперь вот критикуют через спонсорский контракт «Открытия» (замечу, работающего банка, у которого просто сменился собственник) со «Спартаком». «Открытие» работает, а значит все обязательства исполняются.

– С учетом озвученной суммы, ясно, что, в принципе, это был эффективный маркетинговый инструмент. По крайней мере намного эффективней «ВЭБ Арены» у ЦСКА, – комментирует ситуацию специалист по маркетингу Максим Филин. – Напомню, ВЭБ не ведет розничной деятельности, для чего ему такой маркетинг, не очень понятно. А «Открытие» неплохо попиарилось на новом стадионе. И проблемы у банка начались отнюдь не из-за контракта со «Спартаком», а потому что акционеры просто выводили деньги на свои проекты.

Мы обратились в пресс-службу футбольного «Спартака» за комментариями, но в ответах на наши вопросы было отказано.