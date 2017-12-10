А туром ранее туринцы выключили атаку «Наполи», одержав победу 1:0. Оба раза «Старая Синьора» надежно играла в обороне, но избирала для этого разные методы.

ЧТО МОЖНО ПОЗВОЛИТЬ «НАПОЛИ», ТО «ИНТЕРУ» НЕЛЬЗЯ

Дважды наставник «Юве» Массимилиано Аллегри отталкивался от сильных сторон соперника. Тренер здраво расценил, что «Наполи» можно позволить то, что «Интеру» нельзя. Под обоих соперников специалист выбрал совершенно конкретные задачи и пути их решения.

Не позволить разбежаться Мертенсу и компании

Против неаполитанцев «Ювентус» оборонялся близко к своим воротам. И использовал схему 4-4-1-1, которая была нацелена на вытеснение соперника на фланги - крайки Матюиди и Коста играли близко к опорникам, как нападающий Дибала. Если бы «Ювентус» решил играть с высокой линией обороны, то за спину защитникам могли успешно забежать скоростные Мертенс, Инсинье и Кальехон, чего чемпион Италии не желал. Могли найти коридоры в обороне южные «Сапсаны» и при позиционном наступлении, если бы у «Наполи» проходили привычные атаки через центр. Но «Юве» минимизировал обе сильных стороны своего соперника.

«Наполи» за игру совершил 41 подачу. Вот оно - следствие того, что «Юве» соперника на фланги пускал. Обычно коллектив Маурицио Сарри подает всего 18 раз. Но кому было играть головой? Низкорослым Инсинье (163 см) и Мертенсу (169 см)? Или гиганту по сравнению с ними Кальехону (178 см)? Так у «Юве» в центре обороны были два небоскреба - Мехди Бенатия (193 см) и Джорджо Кьеллини (186 см). И Аллегри знал, что с подачами они разберутся. И оказался прав.

Лишить Кандреву и Перишича кислорода на флангах

А вот против «Интера» прижиматься к воротам и открывать фланги было сродни самоубийству. Во-первых, впереди у команды есть Икарди и Брозович, хоть и не гиганты (179 и 181 см ), но неоднократно забивавшие головой, плюс отлично действующие в штрафной. Во-вторых, Антонио Кандрева справа и Иван Перишич слева владеют подачами в штрафную. По данным WhoScored.com, Кандрева и вовсе лучший игрок серии А по точным навесам - 2,3 в среднем за матч. А сам «Интер» является лидером чемпионата Италии по количеству кроссов - 25!

И «Ювентус» застраховал себя, подняв линию обороны - «бьянконери» прессинговали соперника в районе средней линии поля. Но это еще не все - Аллегри расширил оборонительную линию, выбрав схему 4-5-1: в центре поля оборонялись Матюиди, Пьянич и Хедира, а на флангах глубоко опускались Куадрадо и Манджукич, оставляя впереди одного Игуаина. Этим решением Аллегри лишил соперника простора как в центре, так и на флангах.

Вариант обороны под «Интер» - одна из причин, почему Пауло Дибала начал игру на скамейке запасных. При таком раскладе или он, или Гонсало Игуаин должен был не попасть в состав. Куадрадо был нужен справа, так как умеет играть в обороне. В свое время он играл справа в защите в «Лечче». Марио Манджукич доказал свою полезность в прошлом сезоне, когда Аллегри и стал его использовать слева. Поражают цифры - эти два игрока стали лучшими у «Юве» под отборам - пять в активе Манджукича, четыре на счету Куадрадо. Да это показатели топовых опорников!

За матч «Интер» совершил всего 11 подач в штрафную. Против 25 обычно! И против 41 у «Наполи». С флангами «Юве» совершенно точно справился. Об этом говорит и ранняя замена Кандревы - уже на 69-й минуте он с поля ушел.

Не прижиматься к своим воротам «Юве» мог, так как скоростью Мертенса Икарди не обладает. Если ему идут передачи из глубины, то в недодачу. С аргентинцем на пятерку справились Кьеллини и Бенатия, атаковавшие его в момент приема. За матч Икарди нанес всего один удар, а от комбинационной игры был изолирован - лишь три передачи за встречу! Замена латиноамериканца на 86-й минуте не должна удивлять - в ногах правды нет: сидеть без дела лучше, чем стоять.

«Юве» лишил сильных козырей как «Наполи», так и «Интер» - двух своих главных конкурентов. И это почерк чемпионской команды. Особенно в Италии, где побеждает лучшая защита (об этом ниже).

ПРИ ЧЕМ ЗДЕСЬ «СПАРТАК»

Умение найти лучший вариант под соперника - да это же итальянские штучки! Поэтому многие тренеры этой страны не стесняются менять тактические модулю. В России так делает Массимо Каррера. В этом сезоне он уже использовал схемы 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2. Но в плюс это играла не всегда.

Показательный матч случился на неделе - «Спартак» потерпел крушение в игре с «Ливерпулем» (0:7). Первый тайм красно-белые пытались атаковать и играли по схеме 4-4-2, но ближе к перерыву насытили оборону, выбрав модуль 4-5-1. Но не помогло - если к перерыву красно-белые получили три мяча, то после четыре.

Возникает вопрос: а готовы ли игроки «Спартак» к подобным переменам, когда дело касается обороны? Ни Кьеллини, ни Хедиры, ни Матюиди в команде нет. Ей бы организацией и слаженностью действий брать, но откуда им взяться, если постоянно происходят перемены? Класс игроков «Юве» позволяет Аллегри делать подобные фокусы.

АЛЛЕГРИ ПРАВ

Философию победы в чемпионате Италии главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри видит в надежной обороне, в чем уже не раз признавался. Вот что он сказал несколько недель назад: «В последние годы для завоевания чемпионского титулы важны не забитые голы, а пропущенные. За последние десять лет лишь «Интер» в 2010 выиграл титул, не став лучшей командой по пропущенным мячам. Думаю, тенденция не изменится, и в нынешнем сезоне титул тоже выиграет лучшая оборона».

На самом деле Аллегри ошибся - «Интер» выиграл титул, тоже пропустив меньше всех. В последние десять лет не было в чемпионате ни одной команды, которая бы выиграла скудетто, не показав лучший результат по пропущенным мячам. Но это лишь подтверждает правоту туринского тренера: чемпионат выигрывает оборона, а не атака.