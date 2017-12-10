«Уважаемые пассажиры, состав скоро продолжит движение. Сохраняйте спокойствие», - делал объявление машинист электропоезда московского метрополитена, вот уже десятую минуту стоящего где-то под землей между станциями «Баррикадная» и «Улица 1905 года».

Драка под землей

Вагоны – полны фанатами, облаченными в красно-белые цвета – болельщиками «Спартака». На часа х уже 16:05 – все опаздывают на футбол, который стартует в 16:30. А на такой матч опаздывать нельзя – дерби. И не просто дерби, а главное дерби не только столицы, но и всей страны – «Спартак» против ЦСКА.

Никто в вагоне не знал, что задержка произошла из-за побоища, которое устроили фанаты «Спартака» и ЦСКА прямо на станции метро.

Поезд тронулся. Проезжаем «Беговую» - видим, как полиция крутит пару фанатов, выводит кого-то на поверхность. Это – стандартная история. Не зря на каждой станции «сиреневой» ветки метро дежурят облаченные в бронежилеты, с дубинками наперевес, в касках – боевые отряды полиции, которых фанаты давно прозвали «космонавтами.

На станцию «Спартак» приезжаем как раз к тому моменту, когда мимо нас проводят несколько скрученных фанатов в красно-белых шарфах и шапках – еще одна драка прямо в метро. Навстречу идут толпы молодых людей в черной одежде – фанаты ЦСКА – так называемые «люди в черном» - их из метро отправляют налево. Красно-белые идут направо.

Прессе на стадион пройти легко – получил аккредитацию, прошел по выделенному коридору, вытерпел досмотр – дальше стадион. Фанатам сложнее. Минуты за три до стартового свистка на входах для болельщиков – огромные очереди – минут десять матча большинство из этих болельщиков точно пропустят.

Перформанс в двух актах

А на стадионе фанаты «Спартака» уже жгут – растянули огромный баннер – карту Европы, показывая географию путешествий красно-белой армии болельщиков за своей командой. Видимо была какая-то команда, иначе и не объяснить молчание, которым сопровождался перформанс. Шансом воспользовались болельщики ЦСКА, успевшие сделать пару «зарядов».

Но это был еще не конец. У перформанса «Спартака» было две части. Вдруг баннер с картой Европы начал опадать. За ним оказался дугой баннер – огромный красно-белый гладиатор на колеснице, в которую были запряжены три красно-синих надрывающихся коня – явная издевка над фанатами ЦСКА, который так и называют – «конями». Они смогли ответить лишь скромной растяжкой – «С командой до финального свистка». В первом тайме на удивление обошлось даже без привычного «спартаковского»: «Боже «Спартак» храни…»

Следующий выход фанатов на «сцену» в обычном матче произошел бы в начале второго тайма – время, когда ультрас принимаются зажинать фаера и предавать огню отжатые за день «тряпки» фанатов соперника. Но действо началось еще в первом тайме – в огне исчез достаточно масштабный баннер красно-синих. Дыму фанаты «Спартака» нагнали столько, что арбитру даже пришлось приостановить игру на пару минут, потому что Игорю Акинфееву, за спиной которого была красно-белая армия, просто нечем было дышать.

Долгожданный «Боже «Спартак» храни…» прозвучал лишь в начале второго тайма. Сразу после этого ультрас продолжили жечь – фаера, дымовухи, красно-синие шарфы… Однако главное было еще впереди.

Разгром по всем статьям

На 76-й минуте матча судья вновь вынужден был остановить игру – на этот раз пауза затянулась. Пришло время отвечать фанатам ЦСКА. Ответ получился настолько масштабным, что судье пришлось увести команды в подтрибунное помещение.

«Сейчас техническое поражение засчитают и ЦСКА выиграет», - то ли пошутил, то ли серьезно сказал один из фотографов. Армейцы к этому моменту уже проигрывали со счетом 0:2.

Проведя пару минут в туннеле под трибунами, игроки вернулись. Больше инцидентов не было, хоть арбитр и вынужден был добавить 8 минут к основному времени матча. На последней минуте добавленного времени «Спартак» забил еще один, доведя победу до крупной! Все, поражение 0:7 в «Ливерпуле» забыто, команда прощена. «Спартак» уходит в зимнюю спячку победителем, впереди ЦСКА в турнирной таблице. Что еще надо для счастья?

После игры в метро было уже спокойнее – фанатов ЦСКА держали на трибунах не менее получаса – чтобы не пересекались потоки, полицейские давали домашним болельщикам разбрестись по домам и пабам Москвы – перед новой рабочей неделей пропустить по паре бокалов пенного – отметить победу над злейшим врагом.