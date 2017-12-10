«Манчестер Сити» выиграл у «Юнайтед» (2:1) на «Олд Траффорд» и выбил из борьбы последнего конкурента по чемпионской конке.

ТИКИ-ТАКА ПРОТИВ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ

«Манчестер Юнайтед» против «Манчестер Сити», Жозе Моуринью против Хосепа Гвардиолы, тики-така против легкой атлетики - в нынешнем сезоне болельщики ждали манкунианского дерби как никогда прежде, поскольку впервые за многие годы они сошлись в качестве главных фаворитов чемпионской гонки.

Позиции «горожан» в турнирной таблице настолько прочны, что их не смогло бы поколебать даже поражение на «Олд Траффорд», зато победа позволяла оторваться от ближайшего преследователя уже на 11 очков и перевести вопрос о главном триумфаторе сезона в разряд теоретических.

Дополнительной интриги матчу добавило идеологическое противостояние между наставниками команд Моуринью и Гвардиолой, апологетами двух принципиально разных взглядов на футбол. Если испанец строит игру на тотальном контроле мяча, и нередко его команды по ходу матчей достигают показателей в 70-75% владения мячом, то для португальца в первую очередь важен результат, и он предпочитает легким технарям мощных атлетов, которые могут выдержать 90 минут безумных нагрузок.

19 раз в карьере Моур и Пеп выводили свои команды на поле в матчах друг против друга: 8 побед на счету испанца, 4 победы одержал португалец, еще 7 встреч завершились вничью.

ДЕРБИ БЕЗ ПОГБА

С первых минут «горожане» захватили инициативу и начали раскачивать оборону соперника. Трио центральных хавбеков, которое в отсутствие Поля Погба образовали Неманья Матич, Андер Эррера (в опорной зоне) и Джесси Лингард (ближе к атаке), не смогло сдержать визави из «Сити» - Кевина де Брюйне, Давида Силву и Фернандиньо. Гости активно комбинировали на подступах к штрафной и не раз получали возможность пробить по воротам Давида де Хеа.

Кстати «Сити» пришлись быстроногие Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус. Они стремились получить матч и на скорости прорваться мимо оборонительных редутов. «МЮ» сомкнул ряды, играя очень компактно и при обороне выстраиваясь в пять защитников.

Впереди «МЮ» искал свой шанс длинными забросами на Ромалу Лукаку, а также вертикальными передачами на Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля. «Красные дьяволы» быстро выбегали контратаку, но точности последнему их пасу не хватало.

Казалось, что первый тайм катится к закономерной нулевой ничьей, когда гости открыли счет – Силва после подачи от углового флага первым успел к отскоку и, опередив де Хеа, с нескольких метров проткнул мяч мимо вратаря.

После пропущенного мяча «красные дьяволы» завелись, и оставшееся до свистка на перерыв команды провели без средней линии. Повезло подопечным Моуринью – Фабиан Делф неуклюже принимал мяч в своей штрафной после очередной длинной диагонали, Рэшфорд доиграл эпизод до конца, обокрал соперника, выскочил один на один с Эдерсоном и счет сравнял.

КЛАСС ГВАРДИОЛЫ

Хозяева активно начали вторую 45-минутку, отодвинули игру от своих ворот, но вновь пропустили. И вновь на помощь «горожанам» пришел стандарт. Де Брейне сделал подачу в штрафную, Лукаку неудачно выбил мяч, попав в Криса Смоллинга, и тот отскочил к Отаменди, который с нескольких метров расстрелял де Хеа.

Вновь выйдя вперед, подопечные Гвардиолы не сбавили оборотов и не позволили сопернику перевести игру на свою половину поля. Сказалось и отсутствие Погба, без которого «Юнайтед» проиграл борьбу в середине поля. В сложившейся ситуации хозяева были вынуждены искать впереди Рэшфорда и Лукаку длинными забросами, но зацепиться за мяч у форвардов получалось с большим трудом.

«Горожане» стали легко и непринужденно убегать в контратаки и вполне смогли увеличить преимущество.

На последние 15 минут Моуринью выпустил Златана Ибрагимовича и Хуана Мату, но не смог спасти игру. «Горожане», несмотря на давление «Юнайтед», уверенно провели концовку встречи и абсолютно закономерно одержали победу со счетом 2:1.

Таким образом, Гвардиола вновь переиграл Моуринью в личной встрече, скинул последнего реального преследователя в борьбе за золото и в очередной раз доказал жизнеспособность своего фирменного стиля.