СНИМАЮ ШЛЯПУ ПЕРЕД ТРЕНЕРСКИМ ШТАБОМ «СПАРТАКА»

- По качеству дерби «Спартак» - ЦСКА было интересным для вас?

- Честно говоря, нет. Я ожидал настоящую битву двух больших команд с именем. Думал, что будет много забитых мячей, какая-то упорная борьба. Вместо этого «Спартак» очень легко обыграл армейцев, и победа досталась малой кровью.

Понятно, что у красно-белых изначально было преимущество: и домашний стадион, и уровень футболистов лучше. Но то, что победа будет такой легкой, я не мог предположить.

- Было опасение, что 0:7 от «Ливерпуля» могут надломить «Спартак»?

- Я думаю, что игроки прекрасно ощущали всю тяжесть поражения от английской команды, а также необходимость реабилитироваться в глазах болельщиков. Плюс сам факт того, что это последний матч в году, да еще и дерби, мотивировал ребят. Здесь я снимаю шляпу перед тренерским штабом «Спартака», который помог футболистам психологически прийти в себя после такого поражения.

- Вас не удивило, что «Спартак» так здорово сыграл в обороне?

- Безусловно, это лучшая игра красно-белых в плане оборонительных действий. С другой стороны, ЦСКА – это не «Ливерпуль» или «Манчестер». Креативность у армейцев отсутствовала полностью: медленный розыгрыш мяча, да и переход из обороны в атаку был чудовищный. Поэтому для защиты «Спартака» это стало просто подарком.

- В каком моменте вы поняли, что «Спартак» точно не упусти победы?

- Я думаю, что второй пропущенный гол был точкой невозврата. Если бы Натхо не ошибся и «Спартак» бы не забил, то я вполне допускаю, что ЦСКА сумел бы сравнять счет. А так второй мяч был контрольный выстрелом в армейцев.

Такую ошибку может позволить себе команда-середняк. Но клуб, который претендует на золотые медали, такие осечки не должен допускать. Вот это все и омрачило дерби.

Конечно, надо сделать скидку армейцам: часть футболистов возрастные, а молодежь еще не может помогать команде в полном смысле этого слова. Эти две проблемы мешают красно-синим добиваться нужного результата в таких важных матчах, как со «Спартаком».

«СПАРТАК» ВЕРНУЛСЯ В ГОНКУ? ВСЕ ЗАВИСИТ О ТОГО, КАК ОНИ ВОЙДУТ ВО ВТОРУЮ ЧАСТЬ СЕЗОНА

- Вернблум и Натхо не играли с «Манчестером». Почему эти два футболиста не проявили себя?

- Это говорит о том, что лучше лишний раз сыграть, чем пропускать. Когда ты находишься в игровом ритме, тебе легче. Многие считают, что если футболист хорошо отдохнул, то он сыграет увереннее, чем остальные. Но тут есть и обратная сторона.

Мне кажется, красно-белые обыграли ЦСКА еще и тактически. Поскольку они забили первые, им было проще выстраивать атаки, быстрые переходы и так далее. Поэтому при всем уважении к армейцам, «Спартак» сейчас намного сильнее.

- Можно сказать, что с этой победой «Спартак» вернулся в чемпионскую гонку?

- Думаю, да. Они пережили тот кризис, который был в начале. Было много травм, плюс не совсем вошли в сезон. Сейчас ситуация выровнялась, «Спартак» набрал прошлогоднюю форму. Между прочим, пауза в данный момент очень не кстати, команда набрала ход и вынуждена уходить в отпуск. А так чисто теоретически небольшой отрыв от «Локомотива». Все будет зависеть от того, как «Спартак» войдет во второю часть сезона после длительного перерыва.

А ЦСКА нужно усиление во всех линиях, человек 6-7 напрашиваются сами собой. Понятно, что есть финансовые проблемы в клубе. Но если они хотят бороться дальше, то новые игроки необходимы. Мне хочется, чтобы ЦСКА был сильным клубом, и в дальнейшем дерби были бы украшением нашего чемпионата, а не так как в этот раз.