«Спартак» не заслужил прощения, а Акинфеева и Ко еще могут не пустить на ЧМ-2018
«Спартак» разгромил ЦСКА в главном дерби страны, а допинг сборной России перепроверят в поисках царапин.
Главное событие воскресенья – дерби Москвы – «Спартак» на своем поле принимал ЦСКА. Красно-белые реабилитировались в глазах фанатов, разгромив принципиального соперника и обойдя его в турнирной таблице после 20-го тура.
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Но на трибунах в этот вечер сидел и более строгий зритель – владелец «Спартака» Леонид Федун. Он команду за 0:7 так пока и не простил. И не простит до весны, пока в первом же после перерыва туре красно-белые не обыграют лидера чемпионата, «Локомотив», со счетом 4:0 – так, чтобы в сумме с победой над ЦСКА получилось как раз 7:0.
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Это было настоящее дерби: драки в метро, толпы на входе, когда матч уже стартовал, красочные перформансы и настоящий ад на трибунах… Вот так это выглядело из-за ворот, которые в первом тайме занимал Игорь Акинфеев – прямо от фанатской трибуны «Спартака».
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А вот так поведение фанатов виделось с трибун стадиона «Открытие-Арена». В какой-то момент даже стало страшно за новенький стадион «Спартака» - его едва дотла не спалили.
Да они чуть стадион не сожгли! Что творилось на дерби «Спартак» — ЦСКА
Болельщики #ЦСКА чуть не сорвали #дерби! Николаев увёл всех внутрь. Пауза в матче. #СпартакЦСКА pic.twitter.com/CVALeqe6j7— Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) December 10, 2017
После матча Массимо Каррера был просто в восторге, но и Виктор Гончаренко голову пеплом не посыпал, считая, что осенний отрезок его команда провела на хорошем уровне.
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Было в чем покопаться после матча и любителям тактики, хотя, наверное, в этот вечер «Спартак» в первую очередь одержал победу на психологическом уровне, а не на схемах и выкладках.
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Мы решили проверить, как на достаточно неожиданный результат отреагировали простые болельщики, которые не ходили в этот вечер на стадион – в социальных сетях.
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Итог дерби от Карреры на чистом русском#деньдерби #спартакцска pic.twitter.com/OLtUndThVq— Сра4 (@sra4tv) December 10, 2017
В этот день в чемпионате России состоялись еще две встречи. В одной из них «Ростов», оставшийся на прошлой неделе без тренера, играл с «Уфой», которую и победил.
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В первом матче дня, если брать хронологический порядок, «Краснодар» растерзал «Амкар». Уже на первой минуте второго тайма счет был 3:0, но пермяки все же смогли спастись от разгрома. И это на поле еще не было Федора Смолова. Не беспокойтесь, он не в «Реал» на медобследование уехал – просто получил травму и не смог подойти к матчу, если верить Игорю Шалимову.
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А над футболистами сборной России продолжает висеть угроза не сыграть на домашнем чемпионате мира. ФИФА собирается перепроверить допинг-пробы игроков за 2012-2015 годы. Чиновники будут искать пресловутые царапины на бутылочках с пробами. Остается надеяться, что у Игоря Акинфеева и Ко все в порядке. В противном случае может произойти непоправимое…