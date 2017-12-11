Как уходить на зимнюю паузу, посмотрев тур, в котором было главное дерби страны? Нельзя, братцы, делать перерыв в шоу сразу после кульминации. Не нравится мне такой художественный прием что в музыке, что в литературе, что в важнейшем из искусств – кино. Душа просит продолжения банкета, требует футбола, нашего, родимого!

В связи с этим предлагаю сократить зимнюю паузу. Смотрите – в Санкт-Петербурге стадион с крышей, там так тепло, что они, как в Простоквашино, теперь могут зимой на снегу спать. Для «Зенита» и в теории «Тосно» морозы не проблема. Почти у всех четырех московских клубов новые стадионы, на которых комфортно даже зимой, а газоны, если ими занимаются профессионалы, выдержат. Последние 10-15 лет зима в столице мягкая, теплая. Морозы ниже десяти градусов стоят две-три недели и почти всегда – в конце января, начале февраля, тогда и делать перерыв.

Считаем дальше. «Ростов», «Ахмат», «Краснодар», «Анжи» – южные жители, они при желании тоже траву на полях вырастят, а клуб Сергея Галицкого, будь на то воля владельца, мог бы в случае форс-мажора раз-другой приютить соседей. Плюс у «Урала» в Екатеринбурге и у «Крыльев Советов» в Самаре совсем скоро будут новые красивые дома. Итого – 12 команд.

Остальные четыре пусть используют арены, которые построят к чемпионату мира 2018 года, чего добру пропадать? Тульский «Арсенал» может зимой в Саранск ездить. «Уфа» – в Нижний Новгород.

Вы скажете – неправильно это. А сезон на три месяца прерывать – правильно? Три сбора между осенью и весной проводить – хорошо? Забыть, как турнирная таблица выглядит – нормально? С этой огромной паузой надо что-то делать.