«Спартак» — «Атлетик», «Селтик» — «Зенит». Итоги жеребьевки Лиги Европы
Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы.
Матчи 1/16 финала Лиги Европы
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Аталанта" (Италия)
"Ницца" (Франция) - "Локомотив" (Россия)
"Копенгаген" (Дания) - "Атлетико" (Мадрид, Испания)
"Спартак" (Россия) - "Атлетик" (Бильбао, Испания)
АЕК (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)
"Селтик" (Шотландия) - "Зенит" (Россия)
"Наполи" (Италия) - "Лейпциг" (Германия)
"Црвена Звезда" (Сербия) - ЦСКА (Россия)
"Лион" (Франция) - "Вильярреал" (Испания)
"Реал Сосьедад" (Испания) - "Зальцбург" (Австрия)
"Партизан" (Сербия) - "Виктория" (Чехия)
"Стяуа" (Румыния) - "Лацио" (Италия)
"Лудогорец" (Болгария) - "Милан" (Италия)
"Астана" (Казахстан) - "Спортинг" (Португалия)
"Эстерсунд" (Швеция) - "Арсенал" (Англия)
"Марсель" (Франция) - "Брага" (Португалия)
Когда пройдут матчи?
15 и 22 февраля. Сеяные команды ответные поединки проведут на своем поле.
Что дальше?
23.02.18: жеребьевка 1/8 финала
08.03.18: первые матчи 1/8 финала
15.03.18: ответные матчи 1/8 финала
16.03.18: жеребьевка 1/4 финала
05.04.18: первые матчи 1/4 финала
12.04.18: ответные матчи 1/4 финала
13.04.18: жеребьевка 1/2 финала и финала
26.04.18: первые матчи 1/2 финала
03.05.18: ответные матчи 1/2 финала
16.05.18: финал ("Стад-де-Лион")
Кто участвовал в жеребьевке?
Сеяные: "Арсенал" (Англия), "Аталанта" (Италия), "Атлетик" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Брага" (Португалия), "Виктория" (Чехия), "Вильяреал" (Испания), "Динамо" Киев (Украина), "Зальцбург" (Австрия), "Зенит" (Россия), "Лацио" (Италия), "Лейпциг" (Германия), "Локомотив" (Россия), Милан" (Италия), "Спортинг" (Португалия), ЦСКА (Россия).
Несеяные: АЕК (Греция), "Астана" (Казахстан), "Боруссия" Дортмундт (Германия), "Копенгаген" (Дания), "Лудогорец" (Болгария), "Лион" (Франция), "Наполи" (Италия), "Ницца" (Франция), "Марсель" (Франция), "Партизан" (Сербия), "Реал Сосьедад" (Испания), "Селтик" (Шотландия), "Спартак" (Россия), "Стяуа" (Румыния), "Црвена Звезда" (Сербия), "Эстерсунд" (Швеция).