Триумф Гвардиолы на «Олд Траффорде» уничтожил чемпионскую интригу в АПЛ. С этим согласен даже оптимист Моуринью. Его команду вчера переиграли. В этом Жозе, конечно, никогда не признается. Отсюда и разговоры о судействе Майкла Оливера, конкретно о не назначенном пенальти в ворота «Сити». Хотя это в данном случае не имеет никакого значения. Важно лишь то, что «Юнайтед» не придумал, как остановить лидера. Действовать все время в режиме ожидания ошибки можно, когда против тебя играет «Арсенал». В таком случае это вариант игры, близкий к оптимальному. Но у Гвардиолы в подобном стиле можно выиграть 1 матч из 10.

Все мы помним полуфинал ЛЧ 09/10, когда «Интер» Моуринью выбил «Барсу» Пепа. Когда каталонцы добирались до Милана на автобусе и вышли на поле сами не свои. А на «Камп Ноу» обстучали все штанги и перекладины, но нужного результата не добились. Тогда успехом Моуринью восхищались те, кому «Барса» Гвардиолы надоела. Это нормально желать поражения тому, кто постоянно побеждает. Но главное, что это была, наверное, самая великая победа прагматизма над атакующим, романтичным футболом. Даже сборная Греции образца 2004-го года позавидовала бы. У нее в соперниках на том памятном Евро не было команды уровня «Барселоны» Гвардиолы.

Так вот, с того полуфинала прошло 7 лет. Но новых идей в тренерском арсенале Жозе не появилось. И вряд ли появятся в будущем. А футбол двигается вперед и одним из тех, кто диктует в нем моду, является Гвардиола. Это вовсе не значит, что Пепу смело можно отдать все титулы, нет. Он получает удовольствие, в первую очередь, от самого процесса. Его стиль может быть не самым эффективным для достижения результата - Лигу чемпионов он выигрывал только с «Барселоной». Но его хочется копировать. Ему хочется подражать. За ним – будущее. Где бы он ни работал. А отрыв в 11 очков от ближайшего преследователя едва ли отыгрывается. Но не из-за разницы, а потому, что лидирует не «Лестер» и не «Тоттенхэм», от которых можно было бы ждать осечки, а Гвардиола. Победа над «Юнайтед» стала для его команды четырнадцатой подряд. Это повторение рекорда «Арсенала». В матче с «Суонси», вероятно, он будет побит.

Любопытно, что после окончания дерби фанаты «Сити» спели песню про «автобус» Моуринью: «Припаркуй автобус, припаркуй автобус, «Манчестер Юнайтед». Паркуй автобус, играй в футбол в стиле Моуринью» - распевали они.

Жозе в этот момент наводил порядок в раздевалке «Манн Сити». Ему не понравилось, что соперник слишком бурно праздновал победу. По слухам, у Жозе даже возникла перепалка с вратарем «горожан» Эдерсоном. В ходе конфликта Моуринью ударили пластиковой бутылкой с водой по голове.

Что ж, Жозе в отчаянии и с опозданием пытается изменить то, что сделано, когда уже ничего изменить нельзя. Но сезон длинный и в нем есть Лига чемпионов. Вот уж где Жозе может расквитаться со своими обидчиками. Но для этого нужны новые идеи. Готов ли «особенный» всех удивить? Сдвинется ли с места припаркованный им автобус? Если нет, то фанаты соперников будут петь еще громче, и все это будет дико раздражать.