«Зенит» и «Локомотив», два лидера сезона, сегодня закроют наш футбольный год. И это вряд ли получится хорошо.

Проблемная серия в Грозном

После сложной и нелогичной победы в Испании у «Зенита» почти не было времени готовиться к «Ахмату». Команда осталась в Сан-Себастьяне не только на ночь, но и на восстановительную тренировку. Точно так же, кстати, поступил и «Спартак» после поражения в Ливерпуле. Москвичам занятие вперед обратной дороги помогло обыграть ЦСКА, «Зениту» нужно повторить сценарий.

Расклад по времени отдыха идентичный, в минусе у «Зенита» только дополнительная дорога в Грозный. Для Роберто Манчини, вероятно, никакой разницы, но все-таки важная деталь: с этой командой, еще пока она называлась «Терек», у петербуржцев были проблемы. И хотя «Зенит» в этом сезоне уже победил «Ахмат», актуальная серия в Грозном – это два поражения в ноябрях 2015-го и 2016-го.

Сейчас, когда у «Зенита» очевидные проблемы в игре и пик сложного графика, а «Ахмат» Михаила Галактионова в целом в порядке, шансы на ее продолжение хороши.

Дзюба закончит на «Спартаке»

Судя по всему, последним матчем Артема Дзюбы за «Зенит» останется игра со «Спартаком» в Москве. Пока «Зенит» обыгрывал «Урал», форвард сидел в запасе, перед выездом в Испанию он повредил шею и к «Ахмату» не восстановился.

А в это время «Зенит» вел переговоры с соседями из «Тосно», в начале недели петербуржцы зафиксируют первый трансфер зимы: для форварда сборной России Антона Заболотного домашним будет вместо «Петровского» стадион «Санкт-Петербург».

Все решится завтра, во вторник – так считает гендиректор «Тосно» Вячеслав Матюшенко.

– У с Заболотным будет встреча, мы должны поставить все точки 12 декабря, после заключительного тура, – сказал руководитель тосненцев корреспонденту «Советского спорта» Максиму Шитикову. – Наверное, все-таки определимся на «Зените». Но пока не могу сказать, что он стал полноправным футболистом этой команды. Сейчас вопрос открыт. Так будет, пока мы не сыграем последний матч и не поговорим с «Зенитом». Все произойдет на следующий день после игры.

Сам Заболотный мог бы помочь «Зениту» уже в составе «Тосно», если бы поучаствовал в отборе очков у лидера. Но Антон из-за дисквалификации игру пропустит. Так что он, видимо, в команде из Ленобласти тоже уже закончил.

Минус на берегу и минус повод идти на стадион

Два минуса последнего игрового дня РФПЛ в 2017-м: место проведения матча лидера и время начала обоих встреч. Во-первых, «Локомотиву» и «Тосно» придется играть наверняка в неприятных условиях стадиона «Петровский».

Возможно, это впечатление только от того, что в соседнем районе Петербурга есть удобная арена с крышей, но на Крестовском острове уже даже нет футбольного поля. Погода в Петербурге в середине декабря в 19:30 на берегу реки – это будет мучительно для болельщиков уж точно. Ясно, что в понедельник нет других вариантов по времени, что у «Тосно» нет других вариантов по стадиону. Тем не менее смотреть игру лидера чемпионата болельщикам вживую будет очень сложно.

Во-вторых, первая и по потерянным очкам вторая команды премьер-лиги в последний футбольный день года будут играть одновременно. Минус повод для петербуржцев идти в минусовую температуру на «Петровский» и минус аудитория для каждой конкретной игры. Из-за набора неприятных, даже раздражающих обстоятельств перспективный по составу соперников финальный день первой части РФПЛ получится ужасным для восприятия.