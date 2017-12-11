Более конкретный разговор об интересе «Роснефти» к футбольному ЦСКА начался в начале осени. Дыма без огня в таких ситуациях почти никогда не бывает - слишком уж серьезная компания, чтобы ее имя «полоскали» просто так или чтоб утечки были на уровне шепота.

В начале декабря, по неофициальной информации из самых разных источников, сделка состоялась. Но о ней пока официально не объявляют. Закончилась ли эпоха Евгения Гинера во главе ЦСКА? Кто теперь владеет футбольным клубом? «Советский спорт» разбирается.

Финансы Гинера и экономика ЦСКА

Евгений Гинер успешно содержал свой футбольный клуб, опираясь на энергетический бизнес, активы которого находятся в Украине. Но с ухудшением отношений между странами дела в бизнесе у Гинера стали обстоять хуже. В сентября этого года МВД Украины инициировало расследование против холдинга VS Energy, который, по данным прессы, частично принадлежит президенту ЦСКА. Компанию подозревают в уклонении от уплаты налогов и махинациях при закупках.

Последние годы для ЦСКА прошли в режиме жесткой экономии. Клуб почти не совершал трансферов, ограничиваясь арендами и подписанием свободных агентов. Поначалу над этим пошучивали, потом перестали. Совершенно понятно, что лишних денег у владельцев клуба сейчас нет - иначе хотя бы вопрос стареющей обороны давно был бы если не решен, то хотя бы существовали попытки его решить.

На благополучие клуба более всего повлияли два обстоятельства - строительство собственного стадиона, и события 2014-го года, изрядно испортившие отношения России и Украины. Что касается второго вопроса, то влияние кризиса на свои активы (возможно, уже бывшие) может оценить только сам Евгений Гинер. По информации, поступающей из украинских источников, бизнес-дела уроженца Харькова совсем не так хороши, как в предыдущем десятилетии, причем даже в большей степени это коснулось его бизнеса на территории Крыма.

Строить стадион, не снижая темпа своего футбольного развития, в Европе могут немногие. На память приходят разве что «Бавария», да «Манчестер Сити». Даже «Арсенал» в период возведения «Эмирейтс» на замену старенькому «Хайбери», затянул трансферные пояса. А чемпионом с тех пор не становился вообще ни разу.

Для того чтобы возвести свой стадион, ПФК ЦСКА брал кредит у «Внешэкономбанка». Ему же затем было продано и коммерческое название арены. Кредиты принято возвращать, а для этого клуб должен зарабатывать. В первом десятилетии этого века Евгению Гинеру удавалось очень ловко работать с трансферами, ЦСКА прилично зарабатывал на уезжающих за границу Ярошике и Красиче, Жиркове и Жо. В последнее время такая статья доходов практически сошла на нет - Хонда, Думбия, и Муса стали последними игроками, которых Гинер удачно продал. Если раньше клуб стремился находить юные таланты и доводить их (Жо или Мусу) до нужной стадии готовности, то теперь никаких талантов ЦСКА себе позволить не может (не рассматривать же всерьез в этом качестве Натхо-младшего или Алибека Алиева). Главный актив команды сейчас - Марио Фернандес. Игрок довольно специфический, стабильного интереса в Европе к нему нет. Так что его трансферная стоимость в 16 млн евро (оценка transermarkt.de) - просто актив, заработать на этом сложно.

Глава компании «Футбол Маркет» Юрий Белоус оценивает ситуацию так:

- У Евгения Гинера нет сырьевого бизнеса, он не качает нефть, поэтому ему очень тяжело. Одним из выходов из такой ситуации является продажа клуба. Вряд ли при такой любви к футболу он решит отдать все 100 процентов акций. Скорее, 50 процентов. Но это обычная для европейцев практика, здесь с нами трудно сравнивать. «Барселона» или «Реал» располагают суммами в 350–500 миллионов евро только за счет частного капитала. У нас бизнес не особо стремится развивать футбольные команды. Чаще этим занимаются бюджетные организации.

Какие деньги у ЦСКА сегодня? Откуда возьмутся завтра?

Зарабатывает в последнее время ЦСКА в основном в Лиге чемпионов. Даже неудачная игра в группе все равно пополняет клубную кассу, а уж этот сезон однозначно стоит признать удачным. Но бесконечно эксплуатировать возможности братьев Березуцких и Игнашевича невозможно. Команде нужны новички. Брать их неоткуда, или, вернее, не на что. Показательная история с полузащитником «Уфы» Дмитрием Стоцким, которым армейцы интересуются довольно давно. Их главный тренер - Виктор Гончаренко, - работал с Стоцким именно в Уфе, отлично знает его возможности. Трансферная стоимость игрока - 2 млн евро. Позволить себе такую «роскошь» ЦСКА не может.

Пока - не может. События в ближайшее время могут начать развиваться с такой скоростью, что перед сезоном-2018/2019 армейцы могут, конечно, не превратиться в «Зенит», но стать к нему значительно ближе. Спонсорское соглашение с компанией «Россети» истекает летом 2018-го. Про «Роснефть» в качестве спонсора говорят (а иначе в случае с ЦСКА не бывает - информация из этого клуба почти не поступает в доступ широких слоев общественности, тем более предварительная) уже как о деле решенном. Но интересно ли «Роснефти» быть просто спонсором? Посмотрев на пример хоккейного ЦСКА, можно уверенно сказать - нет.

В последние годы заголовки вроде «Гинер ищет покупателя» или «Гинер продает клуб» появлялись регулярно. Гинер и клуб их всегда опровергали. И были совершенно правы - в такой формулировке вопрос не стоял, и не стоит сейчас. Гинер ищет инвестора, а вот получится ли, и каков окажется аппетит этого инвестора - это вопрос. По всему похоже, что нашел, о значительном улучшении настроений в руководстве ЦСКА шепчутся все инсайдеры.

Если все-таки придет «Роснефть»… Владелец или спонсор?

Итак, одним из главных претендентов на покупку футбольного актива Гинера была и остается компания «Роснефть». Ей уже принадлежит хоккейный клуб ЦСКА, а идея объединения ФК и ХК под одним руководством выглядит перспективно. Хоть, надо признать, это и ударит по имиджу «Роснефти»: ее уже давно обвиняют в излишней расточительности.

Зачем это «Роснефти»? Тоже вопрос из категории «не для широкой публики». Зачем ей был нужен хоккейный клуб - может ли кто-то ответить однозначно? Если приход такой мощной компании случится - это, конечно, добавит клубу финансов, и уж на Стоцкого ему хватит точно. Другой вопрос - насколько «глубоко» придет «Роснефть». Из истории, и не только спортивной, мы знаем, что аппетит у нее - что надо. Удержит ли Гинер свои позиции?

Недавно мы провели опрос среди армейских болельщиков в твиттере, предложив им выбрать, что лучше: Гинер и дальнейший режим экономии или «Роснефть» и возможные «ковровые закупки». 63% высказались за первый вариант. И это - очень серьезное достижение Гинера. Болельщик верит ему, не хочет «шальных» денег в клубе, и готов терпеть. Есть, кстати, целая группа поклонников ЦСКА, которая отвернулась от хоккейного клуба именно после того, как в него пришли большие деньги, а состав команды перестал умещаться на одной странице убористым почерком.

В футболе точно такой же «заход» невозможен - есть правило «финансового фэйр-плей». Но амбиции мощной компании это вряд ли усмирит. Несколько лет назад (еще до всяких кризисов) «Роснефть» открывала свой офис в одном из сибирских городов. Задача к проекту была одна - выше и «круче», чем у «Газпрома». Венцом эпатажности и сокрушительным ударом по «конкуренту» должна была стать барная стойка из 30-метрового цельного куска гранита. Однако, когда ее (нечеловеческими и нереальными с точки зрения затрат усилиями) доставили-таки к зданию, стало понятно, что «занести» камень на верхний этаж невозможно. Пришлось пилить, и выбрасывать идею «цельности», сколько бы ни было на это потрачено средств.

Чувствуете, куда клоню? В футболе ведь «Газпром» присутствует в явном виде. Возможно, для «Роснефти» это вызов. И, возможно, она готова сыграть на этом поле по-крупному. Если так, то лучшей покупки, чем ЦСКА на российском футбольном рынке - попросту нет.

И все же главный вопрос: останется ли Гинер? Без ответа на него все остальное обсуждать просто нет никакого смысла.

Есть варианты?

Но, как оказалось, на покупку ПФК ЦСКА есть и другой кандидат. Как утверждает, профессор-экономист Никита Кричевский, на пост президента армейцев претендует некий «сын британского олигарха российского происхождения». Можно предположить, что речь идет о сыне Романа Абрамовича – Аркадии Абрамовиче:

- Информация о продаже ФК ЦСКА, предположительно, сыну британского олигарха российского происхождения прилетела не со стаей ворон, а из ВИП-ложи вашего стадиона. Так что протекли либо Вы, г-н Бабаев, либо Ваше окружение, - написал Никита Кричевский в своем Facebook в ответ на обвинения со стороны генерального директора футбольного клуба Романа Бабаева.

Экономист считает, что результаты сделки будут обнародованы до конца 2017 года:

- Сроки обнародования сделки зависят от успешности выступления клуба в конце года, то есть от двух игр - с «МЮ» и со «Спартаком». В случае положительного результата информирование планировали перенести на следующий год. Учитывая, что ЦСКА проиграл дважды, можно не исключать, что при неудачном исходе об этом будет объявлено до конца нынешнего года.

Пока в ЦСКА хранят молчание и вопросы «Советского спорта» остались без комментариев.

Молодой, да ранний

Связь Романа Абрамовича и ПФК ЦСКА известна давно. Даже итальянскому изданию Correre dello Sport известно, что Гинер и Абрамович – старые друзья. Достаточно вспомнить, что еще в 2004 году «Сибнефть» Романа Абрамовича подписала беспрецедентный спонсорский контракт с ЦСКА на 54 миллиона долларов! Огромные деньги для русского футбола по тем временам. Особенно, если учитывать, что «Челси» на тот момент получал от своего генерального партнера Fly Emirates в два раза меньше.

Но из нефтяного бизнеса Роману Абрамовичу, как известно, все же пришлось уйти и продать «Газпрому» за 13,1 млрд долларов «Сибнефть», которая стала «Газпромнефтью». Но нефтяные начинания своего отца поддерживает сын Аркадий.

Аркадию Абрамовичу всего 24 года, но свой «первый бизнес» он завел еще в студенчестве в бостонском частном Северо-Восточном университете. Когда Аркадию было еще 17 лет, он стал владельцем инвестиционной компании ARA Capital Ltd. Нетрудно догадаться, что ARA – это инициалы молодого человека. Компания Аркадия приобрела 26% акций Zoltav Resources, которая занимается природно-ресурсными активами в странах бывшего СССР. Главным активом юноши является газовое месторождение Бортовое в Саратовской области размером около 3000 кв. км. По разным оценкам, цена месторождения уже успела взлететь от полутора до трех раз!

Аркадий Абрамович с детства любит футбол и даже пытался приобрести датский ФК «Копенгаген». Сделка, правда сорвалась. Да и покупку Романом Абрамовичем «Челси» во многом, как поговаривают, инициировал именно его сын. Отец Аркадия был заинтересован в «Тоттенхэме», но в итоге выбрали «Челси».

Интересный вопрос: есть ли в таком случае связь между «Роснефтью» и Аркадием Абрамовичем? По информации издания «КоммерсантЪ», компания Zoltav в 2011 году направила 235 тысяч долларов на покупку расписок «Газпрома» и «Роснефти». Роман Абрамович комментировать покупку ЦСКА его сыном отказался, перенаправив к своему пресс-атташе. Тот же ответил, что лучше поинтересоваться напрямую у Евгения Гинера.

Как отреагировали представители ЦСКА?

Евгений Гинер информацию никак не комментировал. А еще год назад пресс-атташе ЦСКА Сергей Аксенов заявил: «ЦСКА не продается». На сей раз представители армейцев комментарии не дают вообще.

А вот генеральный директор армейцев Роман Бабаев оказался весьма щедр на комментарии. В интервью ТАСС он заявил, что все слухи – провокация:

- Это абсолютная чушь и не соответствует действительности ни в каком смысле. Думаю, эта информация появилась неслучайно накануне матча Лиги чемпионов, напоминает провокацию, рассчитанную на то, что футболисты будут думать не об игре. Зачем это делается, непонятно. Люди, которые распространяют подобную информацию… мягко говоря, не являются патриотами и делают все возможное, чтобы мутить воду, - прокомментировал информацию о продаже клуба Бабаев.

Не забыл генеральный директор ЦСКА «пройтись» и по авторам «вбросов»:

- Наверное, они являются либо другом, либо поклонником Григория Родченкова, потому что работают в похожем стиле. Но у нас ребята опытные, на такую ерунду не обращают внимания, готовятся. Понятно, что и так все не просто, и подобные разговоры отвлекают, но не сбивают нас с толку.

Между тем авторы «вбросов» (в частности, тот же Кричевский) настаивают:

- ФК ЦСКА принадлежит британской фирме Bluecastle Enterprises Limited. Почему именно британской? Потому что, во-первых, Абрамович и Гинер – давние друзья (не исключено, что Роман Аркадьевич – один из теневых совладельцев клуба и контролировать один из своих активов, что называется, под боком, проще), а во-вторых, нужно смотреть особенности британского налогового законодательства в отношении футбольных клубов, чем мы сейчас и занимаемся.

И первая, и вторая версии свидетельствуют в пользу того, что клуб или уже продан, или будет реализован вот-вот. Но продадут его не самому Абрамовичу (иначе будет конфликт интересов), а одному из его сыновей. Еще один занимательный эпизод: на прошедшем на днях футбольном матче между «МЮ» и ЦСКА бывший главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий и директор клуба Роман Бабаев сидели рядом.

Почему болельщики ЦСКА платят деньги в британский бюджет?

Чтобы ответить на этот, казалось бы, странный вопрос, необходимо углубиться в систему владения ПФК ЦСКА. Евгений Гинер каждый раз откладывал оглашение дополнительных руководителей клуба, но можно все же справиться и без него. Еще в 2016 году материнская компания ЦСКА впервые назвала имя главного бенефициара футбольного клуба. Им стал совсем даже не Евгений Гинер, а его сын – Вадим. Как следует из ежегодной отчетности компании Bluecastle Enterprises Limited, которой официально и принадлежит ПФК ЦСКА, конечным бенефициаром является Вадим Гинер. Именно он владеет 75% акций компании, зарегистрированной в Лондоне.

Как ранее сообщало издание РБК, из отчетности следовало, что как минимум 76% акций футбольного клуба ЦСКА находится в залоге у ВЭБа. Чистый убыток Bluecastle Enterprises Limited вырос в 2015 году в 14,6 раза, до $49,747 млн. Компания объясняет это расходами на строительство стадиона ЦСКА, открывшегося в начале сентября. Президент ЦСКА Евгений Гинер в интервью одному из спортивных изданий оценил затраты на стадион в $350 млн.

Эту же информацию подтверждает нам Никита Кричевский, открывая дополнительные секреты ПФК ЦСКА:

- На протяжении всех последних лет Bluecastle Enterprises Limited убыточна (знакомые с бухгалтерским методом GAAP могут убедиться в приложении). Причем, положение, скорее всего, много хуже того, что представлено в отчете. Официальный документ свидетельствует (последняя страница), что в 2013 г. ФК и ВЭБ заключили договор кредитной линии на $280 млн. под 6,5% годовых (!) сроком на 10 лет формально под строительство стадиона. Понятно, что кредит предоставлялся в совершенно иных экономических условиях, да и стадион стоил дороже, но сегодня Гинер вряд ли отважился бы на подобный проект. Однако факт есть факт: кредит, по всей вероятности, завис, а ВЭБу еще один актив в виде акций ФК ЦСКА на фиг не нужен. К тому же имеющиеся активы на $150 млн. обязательств не покрывают.

Последняя страница документа об отчетности Bluecastle Enterprises Limited

Ну а теперь, зная главного бенефициара ЦСКА легко можно ответить, почему болельщики армейцев платят деньги в британский бюджет. Все просто: компания Вадима Гинера – главный бенефициар, она зарегистрирована в Лондоне и, естественно, платит налоги в бюджет Великобритании. Вот так, дорогие болельщики армейского клуба.

Дружить семьями и продавать клуб?

Что же получается? Две семьи договорятся о продаже футбольного клуба? Даже не так. Дети под надзором отцов решат, кто будет развивать московский ЦСКА. Вадим Гинер, несмотря на свой опыт работы в структуре клуба, - совсем не футбольный болельщик и скорее всего не заинтересован в содержании армейцев. А вот юный и амбициозный Аркадий Абрамович легко может пойти по стопам своего отца. В обоих случаях ЦСКА платит налоги в бюджет совсем другой страны.

Да и продажа ЦСКА – дело для нынешних владельцев экономически уже не просто необходимое, а вынужденное.

А для покупателей это вполне будет отвечать наметившемуся сегодня тренду, когда российская бизнес-элита, живущая за рубежом, вкладывает снова в российские активы. И если сам по себе футбол прибыли не приносит, то по крайней мере сулит колоссальные связи.

Поэтому банкротства ЦСКА уж точно не случится.