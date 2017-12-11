Он комментировал пятнадцать Олимпиад, восемь чемпионатов мира по футболу, рассказывал о тридцати первенствах планеты по хоккею. Николай Николаевич побывал в пятидесяти странах мира, снялся в документальных и художественных фильмах.

ИЗВЕСТНЫЙ КОММЕНТАТОР ВИКТОР ГУСЕВ ЛЮБИТ ШУТИТЬ, ОБЫГРЫВАЯ ФАМИЛИИ – СВОЮ, А ТАКЖЕ ВАСИЛИЯ УТКИНА И ГЕННАДИЯ ОРЛОВА. ОН ГОВОРИТ: «ВСЕ МЫ ПТИЦЫ С ОДНОГО ОЗЕРОВА». А ВЕДЬ ЕСТЬ ЕЩЕ КОММЕНТАТОР ТИМУР ЖУРАВЕЛЬ!

ЗАМЕТКА В «КРАСНОМ СПОРТЕ»

Ему бы петь, а он заговорил. Громко, на всю страну…

Озеров родился в семье известного тенора. Голос Николая Озерова-старшего звучал на сцене Большого театра почти тридцать лет. Он уходил под овации, осыпаемый цветами.

Николай Озеров-младший тоже мечтал стать певцом. Точнее, хотел прославиться. Чтобы к нему приходили знаменитости, как к отцу. В доме Озеровых в Москве на Марксовой улице (ныне Старая Басманная) гоняли чаи дирижер Голованов, писатель Новиков-Прибой, ученый Шмидт, артисты Качалов, Москвин, Собинов…

Озеров все же стал артистом. Но – драматическим и комическим. И служил не в великом Большом, а в знаменитом МХАТе.

Озерова увлек теннис. В 1935 году он выиграл детский чемпионат Москвы. В маленькой заметке его отметил «Красный спорт». Репортер написал, что мальчики Эйнис, Озеров и девочка Шнепст показали неплохую игру и обещают вырасти в настоящих мастеров.

Надежды оправдал лишь Озеров. Его теннисная карьера длилась с 30-х до начала 50-х годов. За это время он завоевал почти полторы сотни различных наград! Только в первенстве Союза у него 24 высших титула в различных разрядах. Жаль, наши тогда не ездили на Уимблдон, а то Озеров себя бы показал.

Долгие годы Озеров был рупором советского спорта. Фото из архива Юрия Орлова

«Я ВЕДЬ ВРАТАРЕМ СТАЛ СЛУЧАЙНО…»

Другим увлечением молодого человека был футбол. Он играл в чемпионате Москвы за «Спартак» и на зеленом газоне – хотя полноват был – показывал резвость. Действовал в центре нападения, много забивал. Бутсы дефицитного сорок шестого размера ему достал Николай Петрович Старостин.

Между прочим, Озерова звали и в основную футбольную команду «Спартака». Но теннисное начальство встало стеной: «Не отдадим!»

Футбол Озеров все же не бросил. Однажды в Тарасовке в тренировочной встрече дублеров «Спартака» и «Динамо» ему пришлось встать в ворота красно-белых – получил травму основной голкипер. Отстоял прилично, пропустив всего один мяч.

Наутро позвонили из «Вечерней Москвы». Теннисист-футболист – это же интересно! Поговорив с Озеровым, журналист попросил: «А теперь, пожалуйста, бросочек. Для снимка». «Не могу», – ответил Озеров. Журналист удивился: «Как же вы стояли в воротах?» Озеров с улыбкой пояснил: «Я ведь вратарем стал случайно» – и рассказал, как было дело.

И все же фото появилось в «Вечерке». Сделали «постановочный» снимок – Озеров лег на землю, вытянулся и крепко обхватил мяч. Над ним с хищным видом навис другой футболист…

КОРТ, ПОЛЕ И ПОДМОСТКИ

Как он все успевал – бог весть! Не только играл в теннис и футбол, но и лицедействовал. Окончив школу-студию МХАТ, он был принят в знаменитую труппу. Театральной звездой Озеров не стал, да и разве можно было тягаться с Грибовым, Яншиным, Массальским, Прудкиным и другими корифеями?! И все же он часто выходил на сцену: в спектаклях «Домби и сын» по Диккенсу (эту свою работу Озеров считал лучшей), «Школа злословия» по Шеридану, «Двенадцатая ночь» по Шекспиру. Случалось, в театр Озеров прибегал со спортивной сумкой, из которой торчала ракетка…

Однажды автор этих строк остановился перед афишей МХАТа в проезде Художественного театра (ныне Камергерский переулок). Погода была тишайшей, но вдруг подул ветер – к служебному входу, разрезая воздух, неслось большое тело. То был Николай Николаевич, спешивший на спектакль по пьесе Метерлинка «Синяя птица». Он примчался из Лужников, где комментировал матч «Спартака» с динамовцами Киева.

Привычка к Озерову-комментатору была, а вот Озеров-артист оказался в новинку. И потому я ждал, что он прервет свой монолог добродушного толстяка Хлеба и перейдет к обзору очередного футбольного тура…

ИЗ «ШИНЕЛИ» СИНЯВСКОГО

Комментатором Озеров стал волею случая. Коллегой знаменитого Вадима Синявского был тренер Виктор Дубинин, но его позвали в «Динамо». И в радиокомитете вспомнили об Озерове. Уму-разуму его учил Синявский, и потому можно утверждать, что Озеров вышел из его «шинели». Перед магнитофоном он рассказывал о воображаемой игре, а мэтр слушал и устраивал «разбор полетов». Улыбался, хмурился, делал замечания. Но в общем дебютантом остался доволен.

29 августа 1950 года страна впервые услышала тенор Озерова – в отца пошел! – в эфире: «Внимание, говорит Москва…» В тот день «Динамо» в Петровском парке принимало ЦДКА. Тогда это было примерно таким же событием, как нынче игра «Спартак» – ЦСКА. Ажиотаж, полные трибуны и конная милиция перед стадионом, на который рвались несметные толпы. Когда на «Динамо» «вбивали» гол, восторженный рев был слышен аж на Белорусском вокзале.

«Динамо» в тот день выиграло – 2:0, да и Озеров одержал победу. Его комментарий начальству понравился. С разгромным счетом победил он и в «матче» с радиослушателями – 37:3. Первая цифра – количество тех, кто хвалил в письмах дебютанта, вторая – число людей, которые его отругали.

С тех пор голос Озерова зазвучал в миллионах радиоприемников. А спустя несколько лет он стал комментировать футбол по телевизору. Впрочем, рассказывал и о других видах спорта. Но главными для Озерова были футбол и хоккей. С теннисной карьерой пришлось расстаться.

Много матчей с участием сборной СССР по футболу и хоккею, которые комментировал Николай Николаевич, завершались для наших успешно, а порой триумфально. О каждой виктории – чаще в хоккее, чем в футболе – Озеров возвещал с неповторимой величавостью и потаенным восторгом. Почти как Юрий Левитан, который читал триумфальные сводки с фронтов Великой Отечественной и сообщения о великих космических победах.

Если успех наших спортсменов был для Озерова торжественной ораторией, то проигрыш – оптимистической трагедией. Склоняя знамена, он выражал веру в грядущий реванш.

Озеров приезжал на «Динамо» или в Лужники задолго до матча. Так гурман приходит в полупустой ресторан загодя, чтобы насладиться изучением меню, шелестом накрахмаленных скатертей, звяканьем вилок и звоном тарелок. С ним здоровались, наверное, все, кто находился на стадионе – Николай Николаевич был неимоверно популярен. Потом он поднимался в комментаторскую кабину и ждал команды режиссера.

Озеров всю жизнь болел за «Спартак», но трогательно, как мальчишка, таил эту любовь, не выставлял напоказ. И одинаково горячо и протяжно тянул свое знаменитое «Го-о-о-л!», когда забивали не только красно-белые, но и армейцы, динамовцы, торпедовцы…