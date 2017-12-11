"ПСЖ" (Франция) - "Реал" (Испания)

С приходом Неймара «ПСЖ» еще больше усилил атаку, хотя она и до его прихода была великолепна. Я не вижу сегодня ни одной защиты, которая могла бы остановить нападение парижского клуба. Будет отрытая игра, но в этой игре про «Реал» все все знают. А вот могучее нападение «ПСЖ» довольно непредсказуемо. Думаю, «ПСЖ» пройдет дальше.

"Барселона" (Испания) - "Челси" (Англия)

«Челси» в последнее время прилично сдал. К тому же команду покинул такой форвард, как Диего Коста. У «Барсы» тоже не все радужно, как бы не абстрагироваться от политики, но игроки живут не в вакууме, все эти проблемы не могли их не коснуться. Хотя вроде политический кризис в Каталонии сошел на нет. И к Месси тоже стали привыкать. Но все же небольшое преимущество у «Барселоны».

"Манчестер Сити" (Англия) - "Базель" (Швейцария)

Кто-то начнет говорить, что «Манчестер» «Шахтеру» проиграл, но «Базель» не ровня «Сити», это очевидно. Команда с большим отрывом лидирует в чемпионате Англии. Гвардиола уже выигрывал Лигу чемпионов. "Манчестер Сити" один из главных претендентов на победу в турнире.

"Ливерпуль" (Англия) - "Порту" (Португалия)

«Порту», скажем так, это не «Спартак». Не сказать, что это очень мощная команда, но к соперникам относится без особого пиетета. «Порту» - клуб с большими традициями. У «Ливерпуля» мощная атака, но играет команда очень неровно. Думаю, в этой паре равные шансы.

"Манчестер Юнайтед" (Англия) - "Севилья" (Испания)

«МЮ» в этой паре явный фаворит, при всем уважении к «Севилье».

"Рома" (Италия) - "Шахтер" (Украина)

Все-таки, мне кажется, это равные соперники. Единственное отличие – «Рома» в чемпионате Италии проводит каждый матч с полной выкладкой, из-за этого игроки находятся в постоянном тонусе. Чего не скажешь о «Шахтере» в чемпионате Украины.

"Тоттенхэм" (Англия) - "Ювентус" (Италия)

"Тоттенхэм" играет в стабильный, основательный футбол, а «Юве» известен своей обороной. Да в нападении есть кому забивать - Дибала, Игуаин. Правда, Дибала в последнее время почти не играет из-за проблем с тренером. Думаю, все-таки преимущество у «Ювентуса».

"Бешикташ" (Турция) - "Бавария" (Германия)

В этой паре нет никаких вопросов о победителе, "Бавария" просто выше классом. Мюнхенцы - как хорошая машина, турки ее точно не остановят.

Команды, указанные первыми, ответные матчи проведут на своем поле.

Первые встречи состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля, ответные игры - 6, 7, 13 и 14 марта.

Финальный матч Лиги чемпионов-2017/18 состоится 26 мая на "Олимпийском" стадионе в Киеве.