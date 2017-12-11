Я порадовался, когда четыре наших команды оказались в Лиге Европы. Да, ЦСКА и «Спартак» вылетели из Лиги чемпионов, но пока Лига – не наш уровень. А вот в Лиге Европы каждая из нашей четверки может пройти далеко, это очень важно для сборной в год чемпионата мира. Потому что игроки сборной, а в этих четырех командах, почти вся сборная и представлена, будут набирать форму не только в матчах с «Тосно», но и в играх с сильными европейскими командами.

Успехи на европейкой арене всегда положительно сказываются на игре сборной. Вспомним далекий уже 1986 год. Киевское «Динамо» выиграло Кубок Кубков, а затем сборная СССР блестяще сыграла в группе на ЧМ в Мексике. Матч 1/8 финала с Бельгией сейчас обсуждать не будем.

В 2008-м «Зенит» выиграл Кубок УЕФА, и все мы помним, как сборная России выступила на Евро-2008. Теперь про наших соперников.

"Локомотив" (Москва) - "Ницца" (Франция)

Недавно был в Ницце, там ветераны сборной Франции играли благотворительный матч, собранные средства пошли на помощь пострадавшим от теракта. Там отличный стадион, прекрасные болельщики. Но мы знаем, что недавно «Краснодар» играл с «Ниццей» и прошел ее. Нынешний «Локомотив» мне очень нравится. Но «Локо» тяжело играет в Лиге Европы. Матчи будут сложными, вряд ли будет много голов.

Считаю здесь шансы равными: 50:50.

"Атлетик" (Испания) - "Спартак" (Россия)

Команды, которые сами играют и другим дают, для «Спартака» это хлеб с икорочкой. Он может с такими командами играть. «Спартак» может пройти дальше.

Шансы: 60:40 в пользу «Спартака».

"Зенит" (Россия) - "Селтик" (Шотландия)

На мой взгляд, самый сложный жребий. Игроки «Селтика» будут носиться два тайма, вне зависимости от результата, будут жестко бороться на каждом метре. А в «Зените» много молодых аргентинцев, которым очень не нравится, когда их жестко прессингуют и бьют по ахиллам.

Прогноз: 55:45 в пользу «Зенита».

ЦСКА (Россия) - "Црвена Звезда" (Сербия)

Это не две армейские команды, как кто-то может подумать. Многое будет зависеть от того, укрепят ли армейцы атаку в межсезонье. Ход с выдвинутым в атаку Вернблумом, конечно, интересен, но ЦСКА нужно укреплять нападение. Все время отбиваться и ждать, когда Головин и Дзагоев что-то соорудят впереди, в Европе это не всегда проходит.

Второй матч будет играться в Белграде. Это минус для армейцев. Мы знаем, какие у «Црвены Звезды» болельщики.

Отдам небольшое преимущество армейцам: 55:45.

Остальные пары:

"Аталанта" (Италия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия)

"Атлетико" (Испания) - "Копенгаген" (Дания)

АЕК (Греция) - "Динамо" (Киев, Украина)

"РБ Лейпциг" (Германия) - "Наполи" (Италия)

"Вильярреал" (Испания) - "Лион" (Франция)

"Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - "Реал Сосьедад" (Испания)

"Виктория Плзень" (Чехия) - "Партизан" (Сербия)

"Лацио" (Италия) - "Стяуа" (Румыния)

"Милан" (Италия) - "Лудогорец" (Болгария)

"Спортинг" (Португалия) - "Астана" (Казахстан)

"Арсенал" (Англия) - "Эстерсунд" (Швеция)

"Брага" (Португалия) - "Марсель" (Франция)

Команды, указанные первыми, ответные встречи проведут на своем поле.

Первые матчи 1/16 финала состоятся 15 февраля, ответные встречи - 22 февраля.