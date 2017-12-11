– Что знаете о сопернике «Локомотива» – «Ницце», кроме того, что там играют Уэсли Снейдер и Марио Балотелли?

– «Ницца» – команда, которая ставит перед собой определенные задачи, поэтому в ней собраны те футболисты, о которых вы сказали. Они показывают атакующий футбол, стараются играть в короткий пас. Противостояние с «Локомотивом» будет очень интересное.

– Многие называют Снейдера и Балотелли «сбитыми» летчиками». Согласны?

– Это ребята с непростым характером, но мы знаем их футбольные качества. И понимаем, что они умеют делать на футбольном поле. Думаю, еще рано говорить, что они «сбитые летчики».

– «Спартаку» в соперники снова попалась испанская команда – «Атлетик».

– Это команда с очень большими традициями, единственный клуб, который не вылетал из элитного испанского дивизиона. Все мы знаем, что клуб из Бильбао – особенный, потому что играют в нем только баски, родившиеся на своей родной земле. В общем, коллектив с особенным характером и ярко выраженным патриотизмом.

– Можно ли проводить параллели между «Атлетиком» и «Севильей»?

– Вы знаете, испанские команды все играют в примерно одинаковый футбол. Эти обе команды играют в атаку. Мне кажется, «Атлетик» и «Севилья» похожи.

– Перейдем к «Селтику», который будет играть против «Зенита».

– Знаю, что у «Селтика» сейчас непростые времена, но последние матчи этой команды я не видел. Думаю, в этой паре «Зенит» – фаворит.

– Все в Петербурге помнят прошлый матч «Зенита» против шотландской команды.

– В Шотландии традиционно всего две команды: «Селтик» и «Глазго Рейнджерс». И играют они в схожем стиле. Но ничего сверхъестественного в этих коллективах я не вижу.

– Следующая пара – ЦСКА против «Црвены Звезды». Нас ждет два жарких матча?

– Конечно, «Црвена» – еще одна команда с традициями, мы знаем очень много игроков, которые вышли из сербской школы.

– Совсем недавно «Црвена Звезда» играла с «Краснодаром». Какой вам запомнилась эта команда?

– Они никогда не уходили в сторону от своего стиля подготовки футболистов. Чисто югославский стиль, который с каждым годом команды с Балкан стараются совершенствовать. Для молодых футболистов эти матчи будут очень серьезным шансом заявить о себе.

– Вы только в одной паре выделили фаворита – «Зенит». В остальных матчах – 50 на 50?

– Думаю, в остальных парах шансы действительно равны.

– Могут ли наши команды быть довольны таким жребием?

– Жребий был благосклонен к нашим клубам. Всем по силам пройти дальше, поэтому жеребьевка удачная.