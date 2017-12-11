Изучаем котировки букмекерских контор после того, как российские клубы узнали имена своих соперников в Лиге Европы.

В понедельник 11 декабря ЦСКА, «Зенит», «Спартак» и «Локомотив» узнали имена своих соперников по 1/16 финала Лиги Европы.

Армейцы сыграют с сербской «Црвеной Звездой», «Зенит» встретится с шотландским «Селтиком», «Спартаку» выпал жребий попробовать свои силы против испанского «Атлетика» из Бильбао, а «Локомотиву» в пару досталась французская «Ницца».

О том, в каком состоянии команды подойдут к матчам, первые из которых состоятся только 15 февраля 2018 года, но букмекерские конторы уже принимают ставки на фаворитов и аутсайдеров пар в Лиге Европы. «Советский спорт» изучил линии букмекеров, чтобы понять, какую судьбу они готовят российским командам.

ЦСКА с «Зенитом» - в фаворе

Пожалуй, самое интересное противостояние – московский ЦСКА против белградской «Црвены Звезды». Сербский клуб имеет давние теплые отношения с московским «Спартаком», главными врагами ЦСКА внутри России, поэтому на трибунах «ВЭБ-Арены» «Звезду» будет поддерживать настоящая армия из сербских фанатов и болельщиков красно-белого российского клуба. Точно также в Белграде за красно-синих будут болеть их друзья из числа фанатов «Партизана» - клуба-побратима ЦСКА.

Шансы на выход в 1/16 финала, правда, у «Црвены Звезды» от поддержки в Москве не увеличиваются. Букмекеры не верят в сербов – коэффициент 2,6 на то, что они пройдут в 1/8 финала против 1,5 у российской команды. Первый матч пройдет в сербской столице, но даже в нем российский вице-чемпион будет фаворитом – коэффициент 2,7 против 2,9 у хозяев поля.

У «Зенита» соперник тоже – лучше не придумаешь – один из старейших клубов мира – шотландский «Селтик». Правда, шотландский клубный футбол, в отличие от российского, пока находится в упадке. Вот букмекеры и считают «Зенит» фаворитом этой пары. Коэффициент на то ,что сине-бело-голубые пройдут в следующую стадию турнира составляет 1,4 против 3,2 у соперника. «Зенит» на правах сеянной команды тоже проведет первый матч на выезде. Даже в Глазго он будет фаворитом – коэффициент на победу 2,5 против 3,1 у хозяев.

«Локомотив» и «Спартак» - андердоги

Третий российский клуб из числя сеянных – столичный «Локомотив». Железнодорожникам достался, пожалуй, самый неприятный соперник – французская «Ницца», линию нападения в которой возглавляет одиозный Марио Балотелли.

Букмекеры к красно-зеленым оказались не так добры, как к ЦСКА с «Зенитом». Вероятность того, что железнодорожники пройдут дальше оценивается коэффициентом 2,8 – самым низким среди российских команд. На проход французов можно поставить с коэффициентом 1,5. В домашнем матче фаворитами будут естественно футболисты с Лазурного побережья – коэффициент 1,8 против 5,1 у «Локо».

«Спартак» - единственный российский клуб, который попал в число несеянных во время жеребьевки. Это значит, что испанскому «Атлетику» из Бильбао предстоит изумительный аттракцион – игра в футбол в России в середине февраля. Средняя ночная температура в российской столице 15 февраля – минус 13 градусов по Цельсию.

В домашней встрече это, как и неистовая поддержка болельщиков, делает «Спартак» фаворитом – коэффициент на победу 1,4 против 3,2 у соперника. Но в двухматчевом противостоянии баски все же выглядят небольшими фаворитами – 2,2 против 1,8 на проход в 1/8 финала «Спартака» и «Атлетика» соответственно.

Лигу Европы нам не выиграть

Мы не удержались и проверили, каковы же шансы у российских клубов на победу во всем турнире, ведь как минимум «Зенит» вознамерился повторить свое достижение десятилетней давности.

«Зенит» же, если верить букмекерам, является главным фаворитом на победу из числа российских клубов. Шансы питерцев на то, чтобы поднять над головой заветный кубок, составляют 1 к 20. Вторым в этом списке идет ЦСКА – 1 к 35. Третий – «Спартак» - 1 к 50. Меньше всего шансов на успех у «Локомотива» - 1 шанс из 100.

Главным же фаворитом Лиги Европы является мадридский «Атлетико» - шансы на победу испанцев 1 к 6. Дальше идет лондонский «Арсенал» (1 к 7) и дортмундская «Боруссия», не так давно сменившая тренера (1 к 10). Главный аутсайдер Лиги Европы – «Астана» из Казахстана – шансы на успех – 1 к 750. Дальше, кстати, идет «Црвена Звезда» - 1 к 250.