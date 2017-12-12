5. Магомед ОЗДОЕВ, полузащитник

Команда: «Рубин»

Чем запомнился: забил сам и ассистировал партнеру в матче против «СКА-Хабаровска» (3:1).

Оздоев в минувший уик-энд дирижировал атаками «Рубина». За игру полузащитник сделал 73 передачи, что больше не удалось никому. Второй по обозначенному показателю футболист пасовал значительно меньше - у Федора Кудряшова 58 пасов. Точность передач Оздоева составила 83% - хороший показатель для игрока, нацеленного на обострение.

Оздоев на обострение нацелен был. За игру хавбек трижды вывел на удар партнеров и четыре раза бил сам. Два результативных действия при таком раскладе удивительными не выглядят.

Оздоев забил третий гол «Рубина». Атака примечательна тем, что Оздоев принял участие в ее организации, вместе с Федором Кудряшов навязав отбор Максиму Казанкову. Игрок дальневосточной команды принимал мяч в центре поля спиной к чужим воротам - подобные вещи у команд Курбана Бердыева всегда являются сигналом к прессингу. И Оздоев на этот сигнал отреагировал.

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4. Джефферсон ФАРФАН, нападающий

Команда: «Локомотив»

Чем запомнился: сделал дубль в игре с «Тосно» (3:1)

Очередной классный матч удался Фарфану. В игре с «Тосно» перуанец выполнил пять ударов, все из которых пришлись в створ, а два стали голевыми. Ни один футболист «Локо» не угрожал так много чужим воротам. И ни один больше не показал 100% точность ударов. Восхищает качество передач Фарфана - 89,7% (всего бомбардир сделал 38 пасов). Отличный показатель для нападающего. Также на счету Фарфана три заработанных штрафных, что больше не удалось ни одному участнику встречи.

Фарфан затерроризировал защитников соперника скоростными рывками в штрафную. Собственно, тем, что этой осенью стало его фишкой.

Матч против «Тосно» стал пятым подряд в чемпионате России, в котором Фарфан отметился результативным действием. Всего в этих играл он забил шесть голов и сделал две результативные передачи. А ведь в соперниках у «Локо» были и такие команды как «Зенит» (3:0) и ЦСКА (2:2)! Будь воля нападающего, он бы продолжил чемпионат - русские морозу южноамериканцу нипочем.

3. Роман ЗОБНИН, полузащитник

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: был главным винтиком в руках Массимо Карреы в игре с ЦСКА (3:0).

Дерби Зобнин начал слева в обороне, в середине первого тайма был отправлен в центр полузащиты, в середине второго - на правый фланг средней линии, а завершил там, где и начал - слева в обороне. И при всех этих перемещениях Зобнин нигде не подвел свою команду!

По данным WhoScored.com, Зобнин стал лучшим игроком «Спартака» по заработанным штрафным - три, лучшим игроком красно-белых наравне с Промесом по удачным обводкам - три. Сразу дважды Роман выводил на удар партнеров, уступив по этому показателю лишь Промесу (четыре). Также универсал дважды сам угрожал чужим воротам, став третьим после Промеса и Адриано (по три удара). Но если голландец и бразилец отвечали за атакующие свершения, то россиянин в большей степени был нацелен на оборону. В фазе защиты он правильно действовал позиционно и совершил два отбора.

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2. Илья КУТЕПОВ, защитник

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: совершил больше всех отборов в матче тура.

Кутепов в дерби с ЦСКА был министром обороны «Спартака». Он сорвал сразу семь атак соперника отборами мяча - лучший показатель в матче. Пять раз защитник преуспел на своей половине поля, дважды - на чужой. А всего Кутепов вступал в отбор восемь раз. Стал Кутепов лучшим в дерби и по выносам мяча - десять. Значит, оказывался там, где нужно. Четыре раза Кутепов выиграл верховую борьбу - лучший результат среди футболистов «Спартака». А из игроков ЦСКА чаще Кутепова верховую борьбу выигрывали лишь Фернандес и Васин - по пять раз. При постоянной вовлеченности в игру лишь однажды защитник нарушил правила!

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По дерби у Кутепова можно отметить лишь один минус - действия в созидании. За игру защитник совершил 31 передачу, их точность составила 66,7%. Но такие же цифры у Дениса Глушакова, гораздо более опытного и нацеленного на созидание игрока. Необходимо отметить важный момент: Кутепов больше других защитников «Спартака» играл длинными передачами - семь всего, одна точная. Где-то упрощая игру, он добился важной вещи: не организовал моментов на свои ворота.

1. Куинси ПРОМЕС, полузащитник

Команда: «Спартак»

Чем запомнился: сделал дубль в дерби.

Через Промеса шла спартаковская игра в атаке. Подтверждением этой мысли является тот факт, что голландец стал третьим игроком «Спартака» по количеству передач в дерби - 32. Больше сделали только Сердар Таски (33) и Фернандо (54). Обычно по этому показателю тройку лучших составляют футболисты обороны и центральные хавбеки. Для атакующего игрока Промес показал высокую точность передач - 71,9%. Это шестой результат в «Спартаке». Хуже выступили даже центральные полузащитники Фернандо и Глушаков - 70,4% и 67,7%.

Гораздо важнее вовлеченности в игру для атакующего футболиста голевые свершения. С ними у Промеса полный порядок - он забил дважды. А всего за матч нанес три удара, все из них пришлись в створ. Лишь Луис Адриано может похвастаться подобным, но он ушел с поля без гола. А вот по количеству передач под удар равных Промесу в дерби не было - четыре.

Скриншоты: «Матч Наш Футбол» и «Матч ТВ».