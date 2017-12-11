Юрий Семин: Чтобы конкурировать с «Зенитом», нужны усиления

– Хотел бы отметить высокий уровень ответственности игроков при подготовке к матчам, – похвалил своих подопечных главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. – К каждому эпизоду подходят ответственно. Отмечу не только тех, кто выходит в стартовом составе, но и тех, кто играет меньше. Это говорит о том, что в команде есть единство. Футболисты знают нашу цель, наши задачи. Они доказали это и сегодня. Уже, казалось бы, отпуск, пустые трибуны, но они играли мотивированно и азартно.

– «Локомотив» уходит на перерыв с отрывом в 8 очков от второго места. Считаете себя фаворитом чемпионской гонки?

– Мы никогда себя фаворитами не считали, мы рабочая команда, которая идет от игры к игре. Фавориты другие.

– Какие задачи на зимнее окно. Будете приобретать Дзюбу?

– Чтобы конкурировать с «Зенитом» нужны усиления. О фамилиях говорить не буду. А так ждем, когда в строй вернутся наши игроки, которых сейчас не хватает.

– За счет чего в составе «Локомотива» появляется так много молодых игроков?

– Они завоевали себе место в составе своей работой и продуктивной игрой. Они играют не потому, что молодые, а потому, что лучшие.

– Для победы в чемпионате требуется не только единство тренера с командой, но и с руководством. В этом отношении сейчас все в порядке?

– Победы нас объединят. Я надеюсь на это.

– Как вам жеребьевка Лиги Европы?

– «Ницца» – хорошая команда. Есть Балотелли и много хороших игроков. Будем готовиться. Я полечу на их матч, посмотрю, как они играют. Первая игра очень важна. Считаю, в Лиге Европы «Локомотив» не затеряется.

Дмитрий Парфенов: Обменять Заболотного на Дзюбу нам не предлагали

– Играли с лидером чемпионата, я увидел команду мужиков, которые играли с отдачей, – поделился мнением об игре главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов. – Не хватило исполнительского мастерства. Имели моменты, но не использовали их. Соперник их использовал. Качественное исполнение впереди, за счет чего «Локомотив» и идет в лидерах. А нам надо прибавлять, расти и усиливаться.

– Возможный переход Антона Заболотного в «Зенит» станет серьезной потерей для «Тосно»?

– Переход Заболотного – факт практически свершившийся. Мы гордимся, что у нас Антон прибавил, вырос. Это здорово, мы маленький клуб, но это участь таких клубов. «Бавария» тоже забирает лучших, как и «Реал», и «Барселона». Но мы испытываем гордость и радость. Будет тяжело, но нам и так непросто

– Не предлагали обменять Заболотного на Дзюбу?

– Нет, давайте это опустим.

– Вы не ставили автобус ни в одном матче с топ-командами. Это ваша принципиальная позиция?

– Мы играем так, как позволяет соперник. Некоторые команды не сами ставят автобус у своих ворот, а соперник просто не дает им выйти со своей половины поля.

– В первом круге вы «Локомотив» обыграли. Что изменилось сейчас?

– Тогда со стороны «Локомотива» была недооценка соперника, а мы вышли играть на эмоциях. Сейчас к нам все относятся серьезно. ЦСКА с нами играет основой в полную силу, «Локомотив» выставляет всех сильнейших.

– Подведите итог первой части сезона для «Тосно».

– Мы находимся в неприятной зоне. Во многом из-за календаря. У нас несколько игр подряд с командами, которые борются за Лигу чемпионов. Осталось 10 туров. Мы должны хорошо поработать на сборах, и подняться выше в таблице. В заслугу поставлю, что мы вышли в четвертьфинал Кубка России и доказали всем, что «Тосно» – не мальчики для битья. Весной у нас будут неплохие шансы решить наши задачи.