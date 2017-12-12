«Заболотный в любом случае уйдет»

– Мне понравилась концовка, что наши ребята проявили характер, забили, – один из руководителей тосненцев об игре говорил с большим удовольствием, чем неделей раньше о трансфере Антона Заболотного. – Если бы не пропустили в третий раз – могли и довести до ничьей. Концовка показала, что «Тосно» может играть на равных с такими грандами, как «Локомотив», а то и переигрывать. Был промежуток, что соперник не мог минут семь выйти со своей половины поля. Не будем посыпать голову пеплом, впереди еще десять туров. Уверен, все будет хорошо, и ребята это осознают. Самое главное – по самоотдаче нет никаких претензий. Даже проигрывая 0:2, бились до конца и верили в себя.

– Первая половина сезона оставила много позитива?

– Хотелось быть повыше в таблице, но оценивая в целом, считаю, что провели ее достойно. Наверное, многие даже не ожидали, что мы так выступим. Первый год – всегда самый сложный, адаптационный. Мы провели этот этап удовлетворительно.

– Какие шаги сейчас сделает клуб? Завтра все должно решиться по Заболотному.

– В любом случае Антон уйдет. Скорее всего, это будет «Зенит». Ребята уходят в отпуск, нам предстоит много работать: планировать сборы, надо будет усиливаться. Есть позиции, которые явно нужно усиливать. Мы стартуем раньше всех, так как еще участвуем в Кубке. Будем готовиться, смотрим вперед с оптимизмом.

– Какие надежды возлагаете на Кубок?

– Мы играем с «Лучом» дома – обязаны проходить. Там уже игра покажет, эта первая игра и для нас, и для соперника. Это уравнивает шансы.

– Матч будет на малой арене «Петровского»?

– Пока не могу сказать.

– А какое у вас желание?

– Сейчас не будем гадать.

«Интерес к игрокам – это на уровне слухов»

– В тренерском штабе вакантны два места после ухода Владимира Бесчастных и Владимира Щербака. Была предварительная работа в этом направлении?

– Занимаемся этим вопросом. Конкретики по этим позициям нет.

– А с самим Парфеновым все нормально? До конца сезона доработает?

– Доверие к нему есть, он остается. Будем работать дальше.

– Можно оставаться в премьер-лиге среди текущего состава участников?

– Сказать можно по-другому: здесь некому вылетать, никто этого не хочет. Наверное, это первый такой год, где все команды хотят остаться. В этом вся сложность. Что касается нашей команды – у нас прослеживается нестабильность. Мы можем какой-то отрезок очень сильно отыграть, а в другом матче можем пропустить легкие мячи. Это не особо радует. Не очень хорошо играем в обороне – это касается не только защитников, но и всей команды.

– С двумя конкурентами, которые идут ниже вас, придется играть на выезде.

– Я не вижу в этом никакой проблемы. Мы с нашими конкурентами сыграли вничью. Единственный момент – это выезд в Хабаровск с дальним перелетом и искусственным полем. Тут есть причина переживать.

– Если вернуться к составу – кроме Заболотного к игрокам «Тосно» большой интерес?

– Конкретики в письменном виде не было. Пока на уровне слухов.