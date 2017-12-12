Шеф-редактор еженедельника «Советский спорт – Футбол» Николай Роганов о том, как важно быть самим собой и почему это приводит к успеху.

Чемпионат России, как и положено всякому футбольному действу, ушел на перерыв. Не на 15 шустрых минут, на три тягомотных месяца.

Первый тайм мы уже отыграли и одно лишь сумели понять – в этом году сбывались мечты тех, кто долго ждал. После 16-летнего перерыва стал чемпионом «Спартак», спустя 14 лет мучений и борьбы может исполниться желание болельщиков «Локомотива».

Ни те, ни другие не играли на уровне «Реалов» и «Барселон», чаще брали характером, а кое-где везением. В этом простая хорошая правда нашей нынешней премьер-лиги – золото достается не самому богатому, а тому, кто его больше хочет.

Со «Спартаком» все понятно – там и тренер-дебютант Массимо Каррера, и вся его веселая банда за годы без титулов нагуляли такой до них аппетит, что слопали конкурентов с потрохами. Дорвавшись до первого места, устроили пир и пляс, после которых кое-где, как в Туле, пришлось менять «полы».

В этой разухабистой безудержности «Спартак» вполне соответствовал своей всегдашней сути команды-праздника. Народный же коллектив? Ну и жил, как русские люди – спал на печи, смешил честной люд, а потом встал, врагов одолел и – пировать! Так что нет ничего неожиданного в 1:5 с «Зенитом», 5:1 с «Севильей» и 0:7 с «Ливерпулем». Чем круче соперники, тем сильнее красно-белых штормит, сам-то «Спартак» не сильно меняется. Может, и не надо? Глядишь, так через пару-тройку лет еще золотишко намоет.

Главное же – оставаться самим собой. Только тогда есть шансы оставить всех позади, показав им кукиш. Оскар Уайльд, который сам был большой мастер по этой части, дал отличный совет: «Будьте собой, все остальные места уже заняты». Касается, кстати, не только футбольных команд, но и каждого человека. Когда ко мне приходят студенты на практику, говорю: «Делать нужно только то, чего больше всего хотите, в этом добьетесь наибольшего успеха! То, что готов исполнять даже бесплатно, от чего душа поет – твое! Не тратьте жизнь на все остальное».

Именно в этом козырь нынешнего «Локомотива», который будет красоваться на первом месте минимум до марта. Команда стала похожа на тот старый добрый «Локо», который мы узнали в начале нулевых. Она не играет слишком уж ярко, железнодорожники никогда такими и не были. Они пляшут, как и в 2002–2004 годах, от надежной обороны. Часто дожимают соперников в конце матчей. Им везет, а фарт не такая уж неуловимая материя – когда искренне и от души занимаешься своим делом, рано или поздно подфартит, к бабке не ходи!

Ну и те самые характер, желание. Вы, конечно, знаете, в ком из локомотивцев этих качеств больше всего. В Палыче, разумеется! Он такой голодный до побед, что просто жуть. Приходил не так давно в редакцию – свежий, бодрый и задорный раскрасавец. Юрьпалыч не то что не натренировался, он, мне кажется, даже не наигрался еще.

Семин – борец, причем не только на поле. В начале лета перед советом директоров клуба слухи про главного тренера «Локомотива» ходили разные. Я взял у него тогда интервью, в котором Палыч объяснил, что не получилось в сезоне 2016/17 и почему в следующем будет лучше. Хорошо, что не отмалчивался, что услышали его не только большие боссы.

За год до этого он дал интервью «ССФ» под заголовком: «Я такой же, как раньше, спокойнее не стал». Вот почему у этого тренера растут и умнеют братья Миранчуки, вновь расцветает Фарфан, становятся жестче и надежнее Кверквелия с Пейчиновичем, феерит Фернандеш.

Все они, как и Палыч, долго ждали.