После того что «Локомотив» сотворил на отрезке июль – декабрь, Юрию Семину впору открывать курсы по повышению тренерской квалификации. В чем российские его коллеги, заметим, нуждаются как никогда остро. Но прежде Палычу нужно еще привести этот удивительный прорыв к логической чемпионской развязке.

И, не смотрите на запас в восемь очков, сделать это будет не просто. Во-первых, календарь припас всем нам подарок к мартовскому возобновлению гонки – топ-матч «Локо» - «Спартак». И безмятежные восемь очков могут тотчас превратиться в слегка уже напрягающие пять. Во-вторых , посмотрите на толпу в таблице вокруг зоны стыков. Это плохая новость именно для «Локо». Потому что вся эта компания, нацеленная на бесхлопотное выживание, зимой наверняка накачается «физикой» и с новым усердием понаставит в марте, накачанная, автобусы. А как раз против автобусов у легонького «Локо» идет туговато. Да и осенний прилив вдохновения предстоит еще или сберечь (а поди пронеси такую драгоценность через унылую зиму!), или реанимировать.

Но за сделанное осенью Семину и его команде – уже большое человеческое спасибо. Они же разбили кучу стереотипов! Даже свои собственные. Кто-то по привычке твердил: «Локо» - это первым делом надежная оборона. Да где вы ее у красно-зеленых нынче видели, надежную? Там же нет ни одного элитного, хотя бы по меркам РФПЛ, оборонца! И пропускала команда часто. Да и моментов допускала у своих ворот немало.

«Локо» брал другим. Игрой по нарастающей. И в отдельных матчах, и на ухабистой календарной дистанции, где сбивались с шага все прочие. Я думаю, Палыч мог бы сейчас докторскую диссертацию защитить на тему запасенной командой «физики». Причем «физика»-то у «Локо» умная! Не накрученные по поляне тупые километры – а сугубо взрывная работа. Команда напоминала птичью стаю, шустро слетающуюся к месту, где можно поживиться. Легкость и чутье – вот что такое нынешний «Локо».

А кадровый стереотип? Он же разбит вдребезги! Дескать, никого не купите – ничего вам не светит. А «Локо», затянув поясок, собирал отставников или тех, кого на прежнем месте работы готовы были вывести за штат.

От изгоя И. Денисова до канувшего, казалось, в полевое небытие Фарфана.

А чем обернулось? Не удивлюсь, если Юрия Палыча представят даже к каким-то государственным наградам. Португальским или перуанским. Потому что, вернув к полнокровной полевой жизни Фернандеша, Эдера и Фарфана, он подарил этим сборным ощутимое усиление. В аккурат к чемпионату мир. Такая благотворительность, согласитесь, стоит награды!

Плюс взял на себя карьерное продвижение семейного подряда Миранчуков, где перспектива уже едва дышала.

Плюс вернул первозданную ценность здоровым футбольным инстинктам, загибавшимся в рутине и зауми. Сохраняйте тонус и ловите момент – вот, по-моему, главная заповедь тренера Семина. Да, немудреная. Но кто бы сумел за Палычем и его командой повторить… И с форвардами, к слову, Семин умеет обращаться как никто. Извлекать из них весь возможный КПД – так, чтобы выдавали голевую остроту на-гора. Смотрю на подвиги Фарфана – а вспоминается Сычев, вот так же реанимированный после неудавшейся марсельской командировки. И даже оригинал Обиора, которого сотрудничество с Палычем награждало кучей голевых моментов. Да любой нападающий, готовый «снять варежки», у Семина расцветает!

Только и скажу: всего вам доброго, Юрий Палыч и «Локо»!