«ЕСЛИ В ЦСКА СМЕНИТСЯ СОБСТВЕННИК, КОМАНДА УКРЕПИТСЯ»

– Еще месяц назад все скептически относились к лидерству «Локомотива». Но теперь скепсиса поубавилось – паровоз вперед летит…

– Факт есть факт. Думаю, самым реальным преследователем станет «Спартак». Хотя, если подтвердятся слухи о том, что в ЦСКА сменится собственник, то в зимний перерыв команда может так усилиться, что понесется быстрее электровоза, если проводить вашу аналогию с паровозом.

– Да, ЦСКА есть, что укреплять. В нападении проблемы.

– Да, в нападении проблемы, но армейцы очень достойно едут на старом запасе. «Зенит» вон, на новом «Бентли» не может нормально проехать, а ЦСКА на разбитом джипе на пятом месте идет.

– Опорник Вернблум превратился в центрфорварда и неплохо там выглядит.

– Это просто супер, отличный игрок! Во многом на нем держится нынешнее пятое место ЦСКА.

– Как вам дерби? Как-то легко «Спартак» победил…

– Не сказал бы, что легко. Просто «Спартак» отлично использовал свои моменты. По большому счету, было два момента и оба использовали. Но не могу сказать, что «Спартак» был сильнее.

«РУКОВОДСТВУ «ЗЕНИТА» НАДО НАЙТИ НАРЫВ И ВСКРЫТЬ»

– Как вам жребий Лиги Европы, который выпал «Спартаку» – баски, полный стадион. Хотя сейчас «Атлетик» не так страшен…

– Испанцы и французы для наших команд всегда страшны. Любая команда из этих чемпионатов даже из нижней части турнирной таблицы способна обыграть наши лучшие клубы. Они просто играют в другой футбол, он у них более тонкий, техничный, более укольчатый что ли. Помните, как говорил Мохаммед Али, «Порхаю, как бабочка, жалю, как змея». Поэтому ни «Ницца», ни «Атлетик» для нас точно не подарок.

– «Зенит»: что с ним происходит?

– Для меня вообще непонятно. Думаю, там внутри зреет какой-то нарыв, возможно, кто-то баламутит ситуацию внутри.

– Так, включится «Зенит» в чемпионскую гонку?

– Думаю, руководству надо найти этот нарыв и вскрыть его. Впереди для этого целых три месяца. Мы же помним, как команда стартовала и как играет сейчас. Если руководство найдет причину и ее устранит, то дальше команда помчится. Проблемы начались, когда Костя Сарсания ушел из жизни. При нем «Зенит» одержал 8 побед, после его ухода только две. Нужен грамотный специалист для работы внутри команды.

– «Зениту» достался «Селтик». Наш обозреватель Евгений Ловчев считает, что это самый сложный соперник, который попался нашим в Лиге Европы.

– Не соглашусь. Мне кажется, наоборот, с соперником повезло. Шотландцы – прямолинейные костоломы. Да, будут биться до конца. Но если положить мяч вниз и правильно растаскивать. Аргентинцы известные артисты. Им при малейшем касании надо будет нападать и изображать вселенский плач аргентинского народа. Мне кажется, проблем с «Селтиком» не должно возникнуть.