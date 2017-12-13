Форвард «Ахмата» Лео Лима рассказал о жизни в Грозном, изучении языка, самой тяжелой неделе в жизни и о кумирах Ивановиче с Роналдиньо.

«ХАБАРОВСК? БУДТО В ЯПОНИЮ СЛЕТАЛ!»

- Лео, вы играете в России почти полгода. Какие впечатления от страны, футбола?

- Для меня переезд в Россию – настоящий вызов. И я получил очень хороший опыт, узнал новую культуру, язык. Мне в России все нравится, доволен, что сделал такой выбор. Надеюсь, что 2018 год станет годом побед.

- Ваши представления о российском футболе совпали с реальностью?

- Могу сказать, что российский футбол очень отличается от бразильского. Тут невозможно с уверенностью предсказать, что топ-клуб выиграет у слабой команды. Вот взять «Ахмат»: на старте сезона мы побеждали, шли в первой пятерке, потом потерпели несколько поражений подряд и тут же оказались в середине таблицы. Я рад, что играю в сильном чемпионате.

- Удивили частые перелеты?

- Да, в Бразилии-то все по-другому! Тут каждые пятнадцать дней ты садишься в самолет. А в Бразилии мы много матчей проводили в Сан-Паулу или недалеко от города. Так что совсем не уставали.

- Как вам путешествие Хабаровск?

- Будто в Японию отправились! Очень долгий перелет.

- Самая необычная вещь, которая случилась с вами в России?

- Не сразу привык, что здесь в командах принято самому чистить бутсы, брать с собой форму на тренировку. В Бразилии за тебя все делают специальные люди.

- Какой город России вам больше всего понравился?

- Все, что успел хоть немного посмотреть, хороши. Меня восхищает Грозный, как и Москва, и Санкт-Петербург. Одна проблема – холодно везде! Даже в Грозном как-то было минус пять градусов, но мне сказали, что это нормально для зимы.

«СМОТРЮ ВИДЕО НА РУССКОМ»

- Пробовали ли национальную еду?

- Пробовал чеченскую еду, только названия не вспомню. Хотя в основном мы едим то, что необходимо спортсменам. Борщ? Нет, я вообще супы не люблю.

- Бразильской еды не хватает?

- Конечно! Рис, мясо, фасоль, - все готовят по особым рецептам, соскучился по вкусу. Но и здесь ко всему привык. И все-таки захвачу с собой из Бразилии немного фасоли.

- В нашем первом интервью вы говорили, что пока не научились танцевать лезгинку. Как теперь обстоят дела?

- Все по-прежнему, сложный танец. Никто из бразильцев не умеет!

- Даже Родолфо?

- Ах да, у него чуть-чуть получается.

- Вы католик, а Грозный – мусульманский город. Поначалу было непривычно?

- Не сказал бы. Я верю в Бога, этого достаточно. Уважаю все религии мира. Да, в Грозном не так, как в Бразилии, где практически нет ограничений. Можно и праздники устраивать, и вечерники, и надевать шорты. Как раз последний пункт меня больше всего испугал, - улыбается Лео. – Я ведь привык носить шорты в жару. Но довольно быстро приспособился к местным традициям, их нужно уважать.

- Вы уже говорите по-русским?

- Знаю основные слова и выражения, могу общаться в ресторане, понимаю, что говорит тренер. Но язык очень тяжелый. Могу произносить только отдельные слова вроде «можно», «давай-давай», «ты как?».

- Учите язык с преподавателем?

- Нет, смотрю видео на компьютере, плюс узнаю новые слова в процессе общения. Слушаю одноклубников и переспрашиваю, что значит такое-то слово.

- Вы наверняка уже общались с Рамзаном Кадыровым?

- Да, знаю, что он важный человек в стране, в Грозном, и в клубе. Он очень тепло общается с нами, бразильцами.

- В этом сезоне Роналдиньо уже дважды посетил Грозный. Вам наконец-то удалось с ним пообщаться?

- Да, сделали совместное фото в раздевалке. Роналдиньо спросил, как мне здесь живется. Вспомнил мой гол в дебютной игре за «Ахмат». Сказал, чтобы я продолжал в том же духе. Роналдиньо – просто кумир! Нет слов, чтобы описать ту встречу.

«ИГРАЛ ЗА ИВАНОВИЧА НА ВИДЕОПРИСТАВКЕ»

- Лучшая игра «Ахмата» и ваша лично в первой части сезона?

- Мы с каждым матчем прибавляем. Думаю, завершающая игра с «Зенитом» пока что была лучшей. И мы могли забить, и соперник. «Зенит» - сильная команда, плюс получилось знаменитое противостояние: аргентинцы против бразильцев. Наверняка матч понравился болельщикам. Но все это только начало, весной мы станем сильнее.

- Кстати, что думаете об аргентинцах «Зенита»? Не такие они и монстры, как все думали?

- Ну мы-то знаем, что аргентинцы любят провоцировать, поговорить на поле. Но наша команда не поддавалась на эти провокации. При этом все они прекрасные футболисты, играют на высоком уровне.

- Самый сильный соперник, против которого играли?

- Не скажу, что с кем-то было совсем тяжело. Например, есть команды, которые играют в три центральных защитника, вторым номером. Такую оборону непросто взломать. Все матчи для нас были непростыми. Ни разу нельзя было сказать: ну вот этот матч мы наверняка выиграем.

- Против какого защитника вам было труднее всего?

- Так отвечу: для меня было честью сыграть против Ивановича. Этим парнем я играл когда-то на видеоприставке! Иванович потрясающе выступал за «Челси», сотворил там историю. Еще пришлось сложно против игрока сборной Швеции и «Краснодара» Гранквиста.

«ЗВОНИЛ В БРАЗИЛИЮ И ПЛАКАЛ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ»

- Три лучших бразильца в России?

- Во-первых, я очень рад за Витиньо. Он показал свой талант еще в Бразилии, играя за «Ботафого» и «Интернасьонал». Назову еще футболистов «Спартака» Луиса Адриано и Фернандо. Ну и моих друзей по «Ахмату» не могу не упомянуть: Сампайо, Исмаэл. Рад, что в России играет так много бразильцев, и что все они успешны.

- Вы забили три гола. Какой из них был самым важным?

- Первый и последний. Этот год стал годом побед и большой потери для меня. Первый гол был немного неожиданным. Ведь я только перешел в «Ахмат», не знал, выйду ли вообще на поле. В итоге забил красивый мяч, который видел Роналдиньо. Что касается гола «Уфе», то тогда у меня была непростая неделя –ушел из жизни мой дедушка. Он всегда помогал родителям, меня поддерживал. Было трудно, звонил в Бразилию, родители плакали, я тоже плакал. Но уверен, что он смотрит на меня с небес и благословляет.

- Посвятили тот гол дедушке?

- Да, ему.

- Вернемся к матчу с «Зенитом». Там был забавный момент, когда Кокорин не забил в пустые ворота.

- Да-да, вот и хорошо, - смеется Лео. – А если серьезно, нападающие такого уровня редко так промахиваются.

- Вы видели нечто подобное раньше?

- Да я и тогда не поверил, что такое возможно! Ну и хорошо, мы отобрали очки у сильного соперника.

- У вас таких черных дней не бывало?

- К счастью, нет. Легкие мячи всегда забивал.

- Вы уже говорили, что Михаил Галактионов вам помогает. Дает советы?

- Да, но и Кононов мне помогал. Просто Галактионов моложе, плюс уже работал с совсем молодыми футболистами. Поэтому знает, какие советы давать, знает, что происходит в голове молодого игрока. Но я очень благодарен и Кононову, который поверил в меня поверил и дал шанс. Надеюсь, он скоро возглавит какой-нибудь клуб. Желаю ему большой удачи.