Исполняющий обязанности главного тренера «Ахмата» Михаил Галактионов в интервью «Советскому спорту» рассказал о проделанной работе в качестве рулевого команды.

БЫЛИ НЕОПРАВДАННЫЕ ПОТЕРИ ОЧКОВ

– Довольны результатом вашей последней игры с «Зенитом»?

– Скорее, да. При подготовке к матчу мы, как обычно, обратили внимание на сильные и слабые стороны соперника. Исходя из этого, смоделировали тренировки и теорию. Но в первую очередь, решили оттолкнуться от своих особенностей: что необходимо было улучшить или развить в конкретной ситуации.

Нам удалось нейтрализовать сильные стороны «Зенита», и в первом тайме мы имели большое количество голевых моментов. В последующие 45 минут у питерцев было два момента, когда они могли забивать. Результат можно назвать закономерным.

– Какой главный итог уходящего года для «Ахмата» с учетом ротации тренеров?

– У меня двоякое чувство. Новый тренерский штаб во главе с Кононовым с большим позитивом входил в работу, и предполагались изменения игровой направленности. К сожалению, произошла смена тренера, что стало большой неожиданностью. Но как мне кажется, я смог продолжить этот курс. Хотя в отдельных играх были неоправданные потери очков. Если бы нам удалось добрать эти баллы, мы были бы в верхней части турнирной таблицы. Поэтому надо признать, что нестабильность в результатах была. Да и вообще нам есть над чем работать, в частности над сбалансированностью в линиях и общекомандными взаимодействиями. Надеюсь, что после зимней паузы нам удастся выровнять турнирное положение.

– Все-таки отставка Кононова пошла в какой-то мере на пользу команде?

– Ситуации с отставками тренеров – не редкость. К сожалению, мы вместе с Олегом Георгиевичем не реализовали много планов. Что-то удалось сделать, а что-то нет.

Главное, что на сегодняшний день атмосфера и микроклимат в коллективе очень хорошие, а это предполагает качественную работу.

– Зимой планируете усилить команду?

– Любой команде нужно усиление, и «Ахмат» не исключение. На определенные позиции требуются игроки для ротации, здоровой внутренней конкуренции и точечного усиления. Не совсем корректно называть амплуа, но, естественно, каждому клубу, который ставит перед собой высокие задачи, необходимо укрепляться. И усиление это должно идти в двух направлениях: качественные игроки и учебно-тренировочная работа. Вообще все зависит от того, кто будет готовить команду к следующему этапу. Пока рано об этом говорить.

НЕ ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЯ НА ПРИСТАВКУ И.О.

– Вам доставляет дискомфорт пояснение к должности – исполняющий обязанности?

– Я абсолютно не обращаю внимания на то, есть у меня приставка к должности или нет. После отставки Кононова руководством клуба была поставлена конкретная задача – готовить команду к следующей игре. От тура к туру мы старались эту задачу выполнять. Я добросовестно и с удовольствием отдавал свои знания и навыки для этого. Считаю, с задачей в целом мы справились.

– Сами как оцениваете свои перспективы? Есть желание работать дальше?

– После матча с «Зенитом» я поблагодарил игроков за работу. Вся команда и руководство ушли в отпуск в хорошем настроении. Буду я дальше работать или нет, зависит от президента клуба. Я приму любое его решение вне зависимости от того, каким оно будет.

Конечно, мне было бы интересно продолжить работать с «Ахматом», тем более, видна положительная динамика. В любом случае, для меня это опыт, и я благодарен руководителям за этот опыт.

– Встречались с Рамзаном Кадыровым?

– Мне лично не довелось с ним общаться. Но знаю не понаслышке, что Рамзан Ахматович и Магомед Хожахмедович Даудов ежедневно оказывают поддержку команде в любых мелких и крупных вопросах. Футболисты абсолютно ни в чем не нуждаются, и по любому вопросу руководство открыто к диалогу. В целом делается все для того, чтобы клуб добивался большого прогресса в дальнейшем.

ОТМЕЧУ РАБОТУ СЕМИНА, «ЛОКОМОТИВ» ПОКАЗЫВАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ ИГРУ

– Если говорить о верхней части турнирной таблицы, насколько закономерны позиции, занимаемые клубами на данный момент?

– Расклады очень интересные. В первую очередь это касается плотности в положении команд. Любая победа или поражение может поднять тот или иной коллектив вверх или наоборот отбросить из так называемой зоны Лиги чемпионов и Лиги Европы. Ну и по уровню каждый соперник по-своему хорош.

Отдельно отмечу работу Юрия Павловича Семина. В «Локомотиве» есть молодые прогрессирующие ребята, с которыми я работал в юношеской сборной России. На них любо-дорого смотреть. И в целом команда показывает качественный футбол.

Также и «Спартак» возвращается в чемпионскую гонку. Об этом говорят и результаты, и качество игры.